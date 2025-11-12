O que comer no MSC Preziosa: um guia dos restaurantes do navio

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A gastronomia é uma das principais atrações de uma viagem de cruzeiro, e quem embarca no MSC Preziosa para a temporada 2025/26 encontra um cardápio variado.

O navio oferece desde grandes buffets e restaurantes à la carte já incluídos no pacote, até espaços de especialidades que exigem reserva e pagamento à parte, proporcionando experiências culinárias distintas para todos os gostos e bolsos.

Conhecer as opções disponíveis ajuda o viajante a planejar os dias a bordo e aproveitar melhor o que cada espaço tem a oferecer. A maior parte das refeições pode ser feita sem custo adicional, com qualidade e grande diversidade de pratos que mudam diariamente, garantindo uma nova descoberta a cada dia.

Restaurantes incluídos no pacote

Para o dia a dia, os hóspedes contam com os restaurantes principais, como o The Golden Lobster e o L’Arabesque. Nesses locais o serviço é à la carte, com garçons servindo entrada, prato principal e sobremesa.

O menu muda todas as noites, com opções que vão da cozinha internacional à mediterrânea, e o jantar é servido em turnos com horários pré-definidos que devem ser consultados no cartão de cruzeiro.

Quem prefere mais flexibilidade pode optar pelos buffets Inca e Maya. Funcionando durante a maior parte do dia, eles são ideais para o café da manhã, almoço e lanches da tarde. A variedade é o ponto forte, com estações de massas, pizzas, saladas, carnes e uma grande seleção de sobremesas, permitindo que cada um monte seu prato como preferir.

Pacotes de bebidas

Além das refeições, o navio oferece pacotes de bebidas que podem ser adquiridos antecipadamente, o que possibilita controlar melhor os custos e a experiência. Entre os principais pacotes estão o Pacote Easy, o Pacote Premium Extra e o Pacote Não Alcoólico.

O Pacote Easy inclui cafés, chás, refrigerantes, sucos, água com e sem gás (incluindo a água especial AQUA by MSC), cerveja em garrafa e chope, vinho da casa e espumante em taça, coquetéis clássicos e drinks com destilados da casa.

O Pacote Premium Extra eleva a seleção, englobando cafés especiais, smoothies, bebidas energéticas, cervejas artesanais, vinhos e espumantes premium, destilados e licores premium, coquetéis elaborados com marcas premium.

O Pacote Não Alcoólico é voltado para hóspedes que preferem não consumir álcool e inclui cafés especiais, chás, refrigerantes, sucos, smoothies, água com e sem gás.

Importante: os pacotes devem ser adquiridos por todas as pessoas que ocupam a mesma cabine e desejam jantar na mesma mesa. Menores de idade precisam de sua versão específica (quando aplicável).

Também, para cruzeiros na América do Sul desde de outubro deste ano, aplica-se o limite de até 15 bebidas alcoólicas por hóspede por dia para esses pacotes.

Vale destacar que apenas o Pacote Premium Extra permite consumo em “restaurantes de especialidades” (pagos à parte) com cobertura total.

Opções de especialidades (pagas à parte)

Para uma noite especial ou um jantar temático, os restaurantes de especialidade são a escolha certa. É necessário fazer reserva, geralmente pelo aplicativo da MSC ou em totens a bordo. A experiência costuma valer a pena para quem busca uma culinária mais refinada e um ambiente exclusivo.

No MSC Preziosa, entre os restaurantes de especialidades encontram-se:

Butcher’s Cut : steakhouse ao estilo americano dedicada aos amantes de carne, com cortes nobres Angus maturados, preparo na grelha e carta de vinhos selecionada.

Galaxy Kaito: restaurante de culinária asiática/japonesa, oferecendo nigiri, sashimi, maki, tempurá, teriyaki e outros pratos preparados na hora.

Além disso, menus de frutos-do-mar e outros restaurantes de especialidades estão disponíveis em navios da frota, e os pacotes de jantar permitem reservar até quatro restaurantes diferentes como parte do pacote.

É importante notar que a disponibilidade, os nomes dos restaurantes e as ofertas podem variar conforme o roteiro e a temporada, sendo sempre recomendável consultar as informações atualizadas a bordo e em reservas antes do embarque.

Com essas informações sobre os pacotes de bebidas e as experiências de especialidades, o viajante que embarca no MSC Preziosa pode planejar melhor sua estadia a bordo, escolhendo entre uma maior liberdade com refeições já incluídas, jantares de alto nível em restaurantes pagos, e bebidas de qualidade com pacotes que possibilitam controle de custos e comodidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.