Viagens de cruzeiro ganham novos roteiros do Nordeste à Argentina

A temporada 2025/2026 de cruzeiros na América do Sul foi oficialmente inaugurada pela MSC Cruzeiros com a chegada do navio Preziosa ao porto de Santos (SP), no fim de outubro. A companhia traz um total de cinco navios navegando em águas brasileiras e sul-americanas até abril de 2026.

Além do MSC Preziosa, que o Estado de Minas conheceu em primeira mão, a frota da temporada inclui o MSC Seaview, MSC Armonia e MSC Sinfonia, com embarques regulares no Brasil, além do MSC Fantasia, com embarques na Argentina e visitas a destinos brasileiros.

Diário de bordo

Nossa viagem começou no porto de Santos, com despacho de malas e a corrida contra o tempo para participar do coquetel de abertura da temporada, onde autoridades do governo estadual, como o secretário de Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena, e o secretário de Turismo de Santos, Thiago Papa, compareceram. Executivos e a tripulação da companhia também participaram.





Juntos cortaram a faixa, que simbolicamente, oficializou a nova fase. Adrian Ursilli, diretor-geral da MSC Cruzeiros, apresentou as novidades e destacou que o objetivo da MSC é “democratizar as viagens a bordo dos navios.”

Quais são as viagens na frota da MSC pelo Brasil?

MSC Seaview: faz trajetos de 6 a 8 noites, com embarques em Santos, Salvador e Maceió, visitando em ordem intercalada Búzios, Ilha Grande, Salvador e Maceió.

MSC Sinfonia: com possibilidades de embarques em Santos, Rio de Janeiro e Itajaí, este navio foca em roteiros de 7 noites no Sudeste brasileiro, passando por Ilhabela, Ilha Grande, Rio, Búzios, Angra e Itajaí. Também são oferecidos minicruzeiros de 3 e 4 noites.

MSC Armonia: com chance de partida do Rio de Janeiro, Salvador e Maceió, o Armonia faz minicruzeiros de 3 noites, com parada em Ilhabela. Outras opções de roteiros nesta embarcação são de 6 a 8 noites pelo Nordeste, visitando Ilhéus, Salvador, Maceió, passeando ainda por Búzios e Angra dos Reis.

Os dias que estivemos a bordo do Preziosa foram divididos em: embarque, navegação, excursão e retorno. No dia em que o navio esteve viajando pelo oceano, conhecemos toda a estrutura a partir de um tour orientado. São 18 andares e capacidade para 4.345 hóspedes. Neste dia, ainda teve o momento de explorar as experiências como o cinema 3D.

Além das refeições tradicionais, conhecemos dois restaurantes especializados, a churrascaria americana Butcher's Cut e o restaurante de sushi Galaxy Lounge. Em alto-mar as festas são diárias com música e animação para encorajar o convívio entre os viajantes. Todos os dias é dada sugestão de roupa para entrar no clima.

Para encerrar a viagem, a excursão em terra firme foi em Búzios, no litoral Norte do Rio de Janeiro, mas antes, é preciso descer de bote salva vidas, já que não tem um porto na cidade. Em solo carioca, o primeiro passeio foi de catamarã para mergulho, e, depois do almoço na Praia de Manguinhos, voltamos ao Preziosa.

Quais são os roteiros no MSC Preziosa?

O navio Preziosa tem como base principal o porto de Santos, com embarques ocasionais em Balneário Camboriú (SC). Neste período serão oferecidas duas modalidades com rotas exclusivamente nacionais. Os minicruzeiros, de 3 a 4 noites em que as paradas alternam entre Búzios, Ilha Grande e Angra dos Reis. E, para quem busca uma imersão maior na costa brasileira, o cruzeiro de 6 a 8 noites com paradas em Búzios, Ilha Grande, Salvador e Balneário Camboriú.

Ainda com o Preziosa, é possível viver uma experiência de viagem internacional de 6 a 8 noites rumo à bacia do Prata. Os itinerários preveem paradas em Punta del Este e Montevidéu (Uruguai), e um pernoite em Buenos Aires (Argentina).

A frota completa da MSC na América do Sul

Outras embarcações fazem parte da temporada 2025/2026 da MSC, com itinerários pelo Sudeste e Nordeste do Brasil. Entre elas, o MSC Seaview, um navio com 17 bares, cinco piscinas, 13 hidromassagens, duas tirolesas com 105 metros de comprimento cada uma e passarela com piso de vidro a 40 metros de altura.

Junto, o MSC Sinfonia com capacidade para 2,6 mil hóspedes, 11 bares e lounges, incluindo um pub irlandês. O MSC Armonia, que conta com quatro restaurantes de culinária internacional, solário, discoteca e áreas de entretenimento destinadas a diferentes faixas etárias. E o MSC Fantasia, que oferece embarques na Argentina e visita territórios brasileiros.

*A repórter viajou a convite da MSC