Guia do MSC Preziosa: veja o que o navio oferece na temporada 2025/26

Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

O navio Preziosa, de 139 mil toneladas, 18 andares e capacidade para 4.345 hóspedes, é um dos destaques da MSC Cruzeiros na costa brasileira, tanto pela estrutura, considerada semelhante a uma metrópole flutuante, quanto pelos serviços e entretenimento a bordo. Na abertura da temporada 2025/2026 América do Sul, o Estado de Minas foi convidado pela companhia para conhecer a embarcação e preparamos um guia completo para quem deseja navegar.

Quais opções de cabines e suítes?

O MSC Preziosa possui 1.751 cabines, distribuídas por categorias que atendem desde o viajante econômico ao que quer viver uma experiência luxuosa. Entre as acomodações 45 são adaptadas para hóspedes com mobilidade reduzida, com espaço interno maior e banheiros totalmente adaptados, distribuídas em todas as categorias.

Cabines internas (13-16 m²): localizadas nos corredores internos do navio, predominantemente decks 5, 8 a 13, são a opção mais acessível. Não possuem janela, mas oferecem todo o conforto padrão: camas de solteiro conversíveis em casal, banheiro privativo, TV e ar-condicionado.

Cabines externas com vista para o mar (12-20 m²): similares às internas, mas com uma janela vedada para o oceano. Concentram-se nos decks mais baixos e em algumas áreas específicas dos decks 11 a 13.

Cabines com varanda (14-19 m² + varanda de 3-12 m²): essas cabines dominam os decks 8 ao 13, oferecendo uma varanda privativa para apreciar a navegação.

Suítes Aurea (21-42 m²): suítes maiores e localizadas em posições privilegiadas nos decks 9 a 1. Algumas possuem janelas panorâmicas vedadas em vez de varanda.

MSC Yacht Club (22-51 m²): são 69 suítes localizadas na área mais nobre, a frente do navio, nos decks 12, 15 e 16. Variam da Suíte Deluxe à Royal (com 36 m² de cabine e 16 m² de varanda).



O que está incluso e o que não está?



Além de escolher a cabine em que vai se hospedar, o viajante ao reservar o cruzeiro marítimo tem que definir qual experiência vai adquirir. Os planos definem o nível do serviço, as inclusões e as restrições da viagem.



O básico: experiências Bella e Fantástica

O que está incluso: Acomodação na cabine escolhida, acesso aos buffets principais em todas as refeições, jantar à la carte no restaurante designado, acesso a todas as piscinas públicas, hidromassagens e parque aquático, entretenimento e acesso à academia.



A Fantástica oferece vantagens sobre a Bella, como prioridade na escolha do turno de jantar, café da manhã servido na cabine (mediante taxa de serviço) e cabines geralmente em decks superiores e com acesso mais fácil.

O que NÃO está incluso e gera custo extra: pacotes de bebidas (alcoólicas ou não), Wi-Fi, acesso à área termal do Spa, restaurantes de especialidade, simulador de F1, cinema 4D e excursões.



Upgrade: experiência Aurea

O que está incluso: Todos os benefícios da Fantástica, mais:

Pacote de bebidas: geralmente inclui o pacote "Easy", com uma seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Acesso ao Spa: entrada livre na Área Termal do MSC Aurea Spa.

Área exclusiva: acesso ao "Top 18 Exclusive Solarium", um deck de sol privativo com hidromassagem.

Prioridade: embarque prioritário e horário de jantar livre no restaurante principal.

O luxo: MSC Yacht Club

Esta é uma experiência de primeira classe. Os hóspedes do YC têm um cartão-chave que libera áreas exclusivas na dianteira do navio.

O que está incluso: suítes de luxo com serviço de mordomo 24 horas.

Privacidade: acesso ao "Top Sail Lounge" (lounge panorâmico), restaurante privativo "La Palmeraie" e complexo de piscina, com bar e buffet próprios.

Todas as inclusões: pacote de bebidas mais completo, Wi-Fi ilimitado para dois dispositivos, minibar da suíte reabastecido diariamente, embarque e desembarque prioritários e elevador privativo para o Aurea Spa.

Quais entretenimentos a bordo do navio?

O MSC Preziosa oferece diversas opções de lazer para todas as idades, com a maioria das atividades já incluídas na tarifa, como espetáculos teatrais e atividades aquáticas. A bordo, estão disponíveis quatro piscinas, sendo uma com teto retrátil e outra exclusiva para os hóspedes do MSC Yacht Club, além de 12 hidromassagens. Vertigo, um toboágua de 120 metros de extensão e curva sobre o mar, é a principal atração.

Em uma rotina individual dos pais, as crianças e adolescentes também podem ter diversão. O navio conta com clubes infantis divididos por idade (Baby, Mini, Junior e Teens), com monitoria para crianças de até 12 anos, e o I Graffiti, dedicado a adolescentes de 12 a 17 anos.

O que tem pra comer?

São 6 restaurantes, além de 17 bares e lounges. Ambientes que variam entre espaços sofisticados, divertidos, alguns para conversas, outros para ouvir música, cantar e dançar.

O principal e mais flexível entre eles são os buffets "Inca" e "Maya", que operam quase 24 horas por dia, oferecendo opções conforme a refeição - café da manhã, almoço e jantar.

Nos demais restaurantes, os hóspedes têm suas refeições com serviço à la carte e menu que muda diariamente. Tem ainda as opções de especialidades, como churrascaria americana, comida oriental e pizzaria, essas com taxa extra.

Além disso, o navio oferece cerca de 20 bares temáticos, cafeteria e sorveteria.





Serviços de bordo



A recepção funciona 24 horas para solucionar qualquer questão, enquanto o Excursions Office centraliza a venda de passeios em terra, todos pagos à parte. O navio oferece ainda Centro Médico, lojas e galerias de fotos.





*A repórter viajou a convite da MSC