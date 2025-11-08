Assine
DE SANTOS A BÚZIOS

Guia do MSC Preziosa: veja o que o navio oferece na temporada 2025/26

Conheça as cabines, opções de comida, entretenimento e o que está incluído nos pacote embarcação

Mannu Meg
Mannu Meg
Repórter
Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
08/11/2025 04:00

O MSC Preziosa possui 1.751 cabines, 18 andares e capacidade para mais de 4mil hóspedes.
O MSC Preziosa possui 1.751 cabines, 18 andares e capacidade para mais de 4mil hóspedes. crédito: Mannu Meg

O navio Preziosa, de 139 mil toneladas, 18 andares e capacidade para 4.345 hóspedes, é um dos destaques da MSC Cruzeiros na costa brasileira, tanto pela estrutura, considerada semelhante a uma metrópole flutuante, quanto pelos serviços e entretenimento a bordo. Na abertura da temporada 2025/2026 América do Sul, o Estado de Minas foi convidado pela companhia para conhecer a embarcação e preparamos um guia completo para quem deseja navegar. 

Quais opções de cabines e suítes?

O MSC Preziosa possui 1.751 cabines, distribuídas por categorias que atendem desde o viajante econômico ao que quer viver uma experiência luxuosa. Entre as acomodações 45 são adaptadas para hóspedes com mobilidade reduzida, com espaço interno maior e banheiros totalmente adaptados, distribuídas em todas as categorias.

  • Cabines internas (13-16 m²): localizadas nos corredores internos do navio, predominantemente decks 5, 8 a 13, são a opção mais acessível. Não possuem janela, mas oferecem todo o conforto padrão: camas de solteiro conversíveis em casal, banheiro privativo, TV e ar-condicionado.
  • Cabines externas com vista para o mar (12-20 m²): similares às internas, mas com uma janela vedada para o oceano. Concentram-se nos decks mais baixos e em algumas áreas específicas dos decks 11 a 13.
  • Cabines com varanda (14-19 m² + varanda de 3-12 m²): essas cabines dominam os decks 8 ao 13, oferecendo uma varanda privativa para apreciar a navegação.
  • Suítes Aurea (21-42 m²): suítes maiores e localizadas em posições privilegiadas nos decks 9 a 1. Algumas possuem janelas panorâmicas vedadas em vez de varanda.
  • MSC Yacht Club (22-51 m²): são 69 suítes localizadas na área mais nobre, a frente do navio, nos decks 12, 15 e 16. Variam da Suíte Deluxe à Royal (com 36 m² de cabine e 16 m² de varanda).


O que está incluso e o que não está?


Além de escolher a cabine em que vai se hospedar, o viajante ao reservar o cruzeiro marítimo tem que definir qual experiência vai adquirir. Os planos definem o nível do serviço, as inclusões e as restrições da viagem.


O básico: experiências Bella e Fantástica

  • O que está incluso: Acomodação na cabine escolhida, acesso aos buffets principais em todas as refeições, jantar à la carte no restaurante designado, acesso a todas as piscinas públicas, hidromassagens e parque aquático, entretenimento e acesso à academia.


A Fantástica oferece vantagens sobre a Bella, como prioridade na escolha do turno de jantar, café da manhã servido na cabine (mediante taxa de serviço) e cabines geralmente em decks superiores e com acesso mais fácil.

  • O que NÃO está incluso e gera custo extra: pacotes de bebidas (alcoólicas ou não), Wi-Fi, acesso à área termal do Spa, restaurantes de especialidade, simulador de F1, cinema 4D e excursões.


Upgrade: experiência Aurea

  • O que está incluso: Todos os benefícios da Fantástica, mais:
  • Pacote de bebidas: geralmente inclui o pacote "Easy", com uma seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.
  • Acesso ao Spa: entrada livre na Área Termal do MSC Aurea Spa.
  • Área exclusiva: acesso ao "Top 18 Exclusive Solarium", um deck de sol privativo com hidromassagem.
  • Prioridade: embarque prioritário e horário de jantar livre no restaurante principal.

O luxo: MSC Yacht Club

Esta é uma experiência de primeira classe. Os hóspedes do YC têm um cartão-chave que libera áreas exclusivas na dianteira do navio.

  • O que está incluso: suítes de luxo com serviço de mordomo 24 horas.
  • Privacidade: acesso ao "Top Sail Lounge" (lounge panorâmico), restaurante privativo "La Palmeraie" e complexo de piscina, com bar e buffet próprios.
  • Todas as inclusões: pacote de bebidas mais completo, Wi-Fi ilimitado para dois dispositivos, minibar da suíte reabastecido diariamente, embarque e desembarque prioritários e elevador privativo para o Aurea Spa.

Cabine Deluxe Grand Suíte exclusiva para membros do MSC Yacht Club MSC Cruzeiros
Vista da área central do navio MSC Cruzeiros
O buffet Inca opera quase 24 horas por dia. MSC Cruzeiros
O toboágua Vertigo tem 120 metros de extensão e curva sobre o mar. MSC Cruzeiros
A bordo estão disponíveis quatro piscinas e 12 hidromassagens. MSC Cruzeiros
A bordo estão disponíveis quatro piscinas e 12 hidromassagens. MSC Cruzeiros
A bordo estão disponíveis quatro piscinas e 12 hidromassagens. MSC Cruzeiros
A bordo estão disponíveis quatro piscinas e 12 hidromassagens. MSC Cruzeiros
Cabine com varanda privativa para apreciar a navegação. MSC Cruzeiros
Cabine interna do Preziosa. Não possuem janela. MSC Cruzeiros
Suíte do Preziosa localizadas em posições privilegiadas. MSC Cruzeiros

Quais entretenimentos a bordo do navio?

O MSC Preziosa oferece diversas opções de lazer para todas as idades, com a maioria das atividades já incluídas na tarifa, como espetáculos teatrais e atividades aquáticas. A bordo, estão disponíveis quatro piscinas, sendo uma com teto retrátil e outra exclusiva para os hóspedes do MSC Yacht Club, além de 12 hidromassagens. Vertigo, um toboágua de 120 metros de extensão e curva sobre o mar, é a principal atração.

Em uma rotina individual dos pais, as crianças e adolescentes também podem ter diversão. O navio conta com clubes infantis divididos por idade (Baby, Mini, Junior e Teens), com monitoria para crianças de até 12 anos, e o I Graffiti, dedicado a adolescentes de 12 a 17 anos.

O que tem pra comer?

  • São 6 restaurantes, além de 17 bares e lounges. Ambientes que variam entre espaços sofisticados, divertidos, alguns para conversas, outros para ouvir música, cantar e dançar.
  • O principal e mais flexível entre eles são os buffets "Inca" e "Maya", que operam quase 24 horas por dia, oferecendo opções conforme a refeição - café da manhã, almoço e jantar.
  • Nos demais restaurantes, os hóspedes têm suas refeições com serviço à la carte e menu que muda diariamente. Tem ainda as opções de especialidades, como churrascaria americana, comida oriental e pizzaria, essas com taxa extra.
  • Além disso, o navio oferece cerca de 20 bares temáticos, cafeteria e sorveteria.


Serviços de bordo


A recepção funciona 24 horas para solucionar qualquer questão, enquanto o Excursions Office centraliza a venda de passeios em terra, todos pagos à parte. O navio oferece ainda Centro Médico, lojas e galerias de fotos.

*A repórter viajou a convite da MSC

overflay