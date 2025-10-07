Adeus estresse: o que tem de novo na temporada de cruzeiros no Brasil?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A contagem regressiva está acabando: a temporada de cruzeiros 2025/2026 no Brasil começa oficialmente em 26 de outubro, prometendo ser uma das mais extensas da história do país. Com início previsto para o final de outubro e extensão até meados de abril de 2026, a estação marítima deve atrair milhares de passageiros, impulsionada por roteiros nacionais e internacionais que exploram praias paradisíacas, cidades históricas e festas temáticas inesquecíveis. Ao todo, sete navios dedicados a roteiros nacionais e regionais devem operar regularmente (cinco da MSC e dois da Costa Cruzeiros).







A temporada de cruzeiros 2024/2025 no Brasil consolidou-se como a mais expressiva da história, registrando aproximadamente 862 mil leitos disponíveis – patamar semelhante ao período anterior, porém com impacto econômico recorde de R$ 5,43 bilhões (alta de 4% em relação à temporada passada). Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento simultâneo no volume de passageiros e no gasto médio por turista, refletindo maior dinamismo no consumo de serviços a bordo e em escalas. O Porto de Santos emergiu como principal hub da atividade, ultrapassando 1 milhão de viajantes movimentados – marco inédito que evidencia a recuperação acelerada do turismo náutico.







Essa edição vai trazer uma mistura de clássicos e inovações, com foco em cruzeiros de cabotagem (navegação costeira) e opções de longo curso para a América do Sul.Com cinco navios presentes na região, a MSC Cruzeiros terá o MSC Seaview, MSC Preziosa, MSC Armonia e MSC Sinfonia oferecendo embarques no Brasil, enquanto o MSC Fantasia terá embarques na Argentina, visitando belíssimos destinos do litoral brasileiro.





O primeiro navio a chegar ao Brasil será o MSC Preziosa, no final do mês. A partir do dia 26 de outubro, o navio oferecerá embarques em Santos, com opções de minicruzeiros de 3 e 4 noites, visitando alternadamente Angra dos Reis, Búzios e Ilha Grande. Também serão oferecidos itinerários de 6 a 8 noites, visitando alternadamente Búzios, Ilha Grande, Salvador e Balneário Camboriú, além de destinos internacionais, como Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. Também será possível embarcar em Balneário Camboriú, um novo porto de embarque da MSC nessa temporada.





Número de viagens:

Temporada 2025/2026 começa no final de outubro e vai até abril do ano que vem MSC Cruzeiros/Divulgação





A temporada abrange cerca de 180 dias de navegação, com foco em 95 dias de alta operação concentrados entre outubro e abril. Somente em Santos, estão previstas 133 escalas, distribuídas em minicruzeiros (3-4 noites), roteiros médios (6-8 noites) e viagens internacionais (7-9 noites). No total, estima-se mais de 200 viagens nacionais e regionais, priorizando a cabotagem para atrair o público brasileiro. A duração prolongada – uma das mais longas registradas – permite mais flexibilidade para reservas de fim de ano, como Natal e Réveillon em alto-mar.







Porto de Santos (SP) continua como o epicentro, responsável por cerca de 70% dos embarques, seguido pelo Rio de Janeiro (RJ) e Itajaí (SC). Outros pontos chave incluem Balneário Camboriú (SC), Salvador (BA) e Maceió (AL), que ganha destaque como novo porto de embarque estratégico, facilitando acesso ao Nordeste. As escalas de visitação são diversificadas: Sudeste (Ilhabela, Búzios, Angra dos Reis, Ilha Grande), Sul (Porto Belo), Nordeste (Ilhéus, Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza, Belém) e internacionais (Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este). Essa rede conecta 15 portos brasileiros, promovendo o turismo costeiro de forma integrada.





Novidades:



MSC Armonia oferece mini-cruzeiros com embarque pelo Rio de Janeiro MSC Cruzeiros/ Divulgação Encare a passarela suspensa, com piso em vidro, na popa do MSC Seaview MSC Cruzeiros/ Divulgação Temporada 2025/2026 começa no final de outubro e vai até abril do ano que vem MSC Cruzeiros/Divulgação Temporada de cruzeiros promete ser quente nos roteiros dos navios Carlos Altman/EM Relaxe e curta dias ensolarados a bordo da piscina na popa do navio Costa Favolosa Carlos Altman/EM Voltar Próximo

O que torna essa temporada especial? A expansão para Maceió como hub de embarque, abrindo o Nordeste para mais viajantes regionais. Nos entretenimentos, brilham os cruzeiros temáticos com artistas brasileiros: shows de Alexandre Pires, Sorriso Maroto, Zezé Di Camargo & Luciano e Wesley Safadão prometem noites animadas a bordo. A Costa inova com "Dançando a Bordo", enquanto a MSC reforça parcerias familiares (LEGO, Chicco). Para o Réveillon 2025/2026, pacotes especiais incluem fogos em alto-mar e ceias temáticas, com promoções em até 12x sem juros via agências como CVC.A frota principal é dominada por duas gigantes do setor: a MSC Cruzeiros, com cinco embarcações, e a Costa Cruzeiros, com duas. Esses navios combinam capacidade para milhares de hóspedes, infraestrutura de resort flutuante e programação variada, desde shows ao vivo até parques aquáticos. Aqui vai um resumo dos principais:Com capacidade para cerca de 4.000 passageiros, abre a temporada de cabotagem em 26 de outubro, partindo de Santos. Oferece minicruzeiros de 3 a 4 noites para Angra dos Reis, Búzios e Ilha Grande (RJ), além de roteiros de 6 a 8 noites incluindo Salvador (BA) e Balneário Camboriú (SC). Destaque para o Aqua Park com tobogãs e fontes, e shows no teatro estilo Broadway.Um dos mais modernos da frota, com 5.179 hóspedes, foca em roteiros internacionais de 7 noites para Buenos Aires e Montevidéu (Uruguai). Embarques em Santos e Rio de Janeiro, com inovações como o MSC Yacht Club (suíte exclusiva com mordomo) e uma passarela de vidro suspensa para vistas panorâmicas do mar.: Capacidade de 2.6 mil passageiros, ideal para famílias. MSC Armonia oferecerá, a partir de dezembro, embarques no Rio de Janeiro, para minicruzeiros de 3 noites, visitando Ilhabela, e cruzeiros de 6, 7 e 8 noites, com visitas alternadas a Ilhéus, Salvador, Maceió, Búzios, Angra dos Reis e Ilhabela. Também será possível embarcar em Salvador e Maceió.Com capacidade de 2,6 mil hóspedes, MSC Sinfonia oferecerá embarque em Santos, com opções de minicruzeiros de 3 e 4 noites, visitando Búzios e Ilha Grande. O navio também oferecerá roteiros de 7 noites, com visitas alternadas a Ilhabela, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis e Itajaí. Também será possível embarcar no Rio de Janeiro e em Itajaí.Com capacidade para cerca de 3.274 passageiros em 1.363 cabines, o navio oferece uma experiência de resort flutuante com 13 decks, incluindo 4 piscinas. No roteiro de 8 Noites (Argentina-Brasil-Uruguai). Terá uma modalidade de 10 noites, como o cruzeiro de Réveillon ( incluindo Santos e Punta del Este), e um itinerário mais longo de 18 noites em 23/03/2026, explorando o Nordeste brasileiro até Salvador e Ilhéus.Gigante com 4.947 hóspedes, parte de Santos e Itajaí (SC) para cruzeiros de 3 a 7 noites, tocando Ilhabela e Balneário Camboriú. Tem 11 bares, 8 restaurantes (incluindo pizeria e asiático) e um complexo de piscinas com jacuzzis. Uma novidade é o cruzeiro temático "Dançando a Bordo", com saídas em março de 2026.Inspirado em contos de fadas, acomoda 3.800 passageiros e sai do Rio de Janeiro para roteiros de 3 a 9 noites, incluindo Ilha Grande (RJ) e Punta del Este (Uruguai). Destaques: 9 piscinas, cinema 4D, clube infantil com castelo de piratas e espaço teen com sorvetes e pipoca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Costa Cruzeiros Brasil (@costacruzeirosbrasil)









Preços promocionais

Com preços iniciais a partir de R$ 1.5 mil por pessoa em cabines internas (para minicruzeiros), a temporada convida todos a explorar o Brasil pelo mar. Para mais detalhes, confira os sites oficiais das armadoras ou agências parceiras.





COP30 terá navios como meio de hospedagem?





Para garantir a hospedagem de milhares de visitantes, o governo federal contratou dois gigantes dos mares: o Costa Diadema e o MSC Seaview. As embarcações ficarão atracadas no Terminal Portuário de Outeiro, em Belém, que passa por obras de revitalização para receber a estrutura. Juntos, os navios oferecem cerca de 7 mil leitos. Só o Costa Diadema, de 306 metros de comprimento, conta com quase duas mil cabines, muitas delas com varanda privativa e suítes de luxo. No interior, restaurantes de diferentes cozinhas, teatros, cinema 4D, spa e piscinas transformam o navio em uma cidade flutuante.





Já o MSC Seaview é outro colosso, projetado para mais de 5 mil hóspedes. Além de cabines com hidromassagem na varanda, dispõe do exclusivo MSC Yacht Club, uma espécie de hotel dentro do navio, com áreas reservadas, serviços personalizados e vista panorâmica. O uso de cruzeiros como hospedagem emergencial foi a solução encontrada pelo governo diante da escassez de quartos de hotel em Belém. O contrato, de até R$ 259 milhões, garante que os navios permaneçam disponíveis entre 5 e 21 de novembro. Segundo o Ministério do Turismo, os custos só serão de fato pagos caso as cabines não sejam totalmente ocupadas.



