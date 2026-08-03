Como conhecer Itália e Espanha na mesma viagem gastando muito menos

Quem nunca sonhou em jogar uma moeda na Fontana di Trevi, caminhar pelas ruelas de Trastevere, admirar a grandiosidade da Sagrada Família ou assistir ao pôr do sol à beira do Mediterrâneo em Barcelona? A boa notícia é que viver tudo isso não precisa significar uma viagem fora da realidade financeira.

Com planejamento e algumas escolhas inteligentes, é possível unir Itália e Espanha em um único roteiro, multiplicando experiências sem multiplicar os custos. A proximidade entre os dois países, a ampla oferta de voos de baixo custo e a excelente infraestrutura de transporte fazem dessa combinação uma das mais vantajosas para quem deseja aproveitar ao máximo cada dia na Europa.

As dicas fazem parte do conteúdo do Blog Viaja que Passa, plataforma especializada em transformar o planejamento de uma viagem em uma experiência mais simples e segura. O blog reúne guias completos, roteiros pensados para otimizar a logística, dicas de hospedagem, comparativos, sugestões de passeios que realmente valem a pena e conteúdos práticos para quem quer viajar melhor.

Com uma abordagem clara, direta e pé no chão, o Viaja que Passa ajuda viajantes a conhecerem destinos no Brasil e no exterior sem cair em ciladas, sem gastar à toa e sem perder tempo com informações superficiais. A proposta é traduzir a complexidade de uma viagem em escolhas mais fáceis: quando vale alugar um carro, quando o transporte público resolve, qual bairro facilita a logística, quais experiências merecem entrar no roteiro e como organizar melhor cada momento da viagem.

Mais do que economizar, trata-se de fazer o dinheiro render mais, permitindo investir naquilo que realmente transforma uma viagem em uma lembrança inesquecível.

O segredo está entre uma passagem e outra

Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2005, a fachada ondulada da Casa Batllò, de Gaudí, destaca-se pelo uso de mosaicos de vidro e cerâmica colorida Carlos Altman/EM Após 144 anos, finalmente, as obras na Catedral da Sagrada Família, em Barcelona, são finalizadas Carlos Altman/EM A Fontana di Trevi é a maior e mais famosa fonte barroca de Roma, Itália, um ícone mundialmente conhecido pela sua beleza Carlos Altman/EM Foi na região do Coliseu de Roma, que a aposentada Clotilde se perdeu, pela primeira vez, do grupo de peregrinos Carlos Altman/EM 70 mil pessoas lotaram a Praça de São Pedro, no Vaticano, no início de junho, para ouvir as pregações do novo papa Leão XIV Carlos Altman/EM Ainda há a Casa Milà, também chamada de “La Pedrera”, outra obra de Gaudí. Impressiona por não conter nenhuma linha reta no projeto arquitetônico de sua fachada, fator que lhe torna singular e impacta pelos detalhes e complexidade. Trata-se de uma residência em forma de arte, já que ainda abriga famílias. Carlos Cunha wikimedia commons De acordo com a versão de Penco, Maria Madalena foi retratada pelo artista renascentista no afresco “The Last Judgment” (“O Juízo Final”) na parede do altar da Capela Sistina, no Vaticano. A restauradora defende a teoria de que uma mulher loira retratada no canto direito da obra beijando uma cruz é a lendário apóstola de Cristo. Richard Mortel/Wikimedia Commons Voltar Próximo

Muita gente imagina que atravessar dois países europeus seja caro, mas acontece justamente o contrário. Entre Roma e Barcelona, por exemplo, as companhias aéreas low-cost revolucionaram a forma de viajar pelo continente.

Empresas como Ryanair, Vueling e EasyJet oferecem voos diários entre as duas cidades e, quando comprados com antecedência, os bilhetes podem custar menos do que um jantar em uma área turística.

Enquanto a viagem de trem entre Itália e Espanha exige diversas conexões e pode consumir mais de um dia inteiro, o avião reduz o percurso para poucas horas, deixando mais tempo para explorar museus, praças, cafés e monumentos.

A dica é simples: viajar com pouca bagagem. Levar apenas mochila ou mala de cabine costuma garantir as tarifas mais econômicas e evita gastos extras que podem dobrar o valor da passagem.

Dormir bem e gastar menos em Roma

Foi na região do Coliseu de Roma, que a aposentada Clotilde se perdeu, pela primeira vez, do grupo de peregrinos Carlos Altman/EM

Na capital italiana, escolher a hospedagem certa faz toda a diferença no orçamento.

A região da estação Termini continua sendo uma das preferidas entre os viajantes econômicos. Além das diárias mais acessíveis, oferece conexão rápida com metrô, ônibus e aeroportos, facilitando cada deslocamento.

Para quem prefere sentir a verdadeira alma romana, Trastevere encanta com suas vielas de pedra, varais nas janelas, pequenas cantinas e um clima que parece saído de um filme italiano.

Já Prati conquista quem busca tranquilidade, ruas arborizadas, bons restaurantes e a proximidade com o Vaticano, reunindo conforto e praticidade em uma mesma região.

Até na gastronomia é possível economizar sem abrir mão da autenticidade. Os tradicionais forni vendem pizzas al taglio por peso, além de sanduíches, focaccias e doces típicos, permitindo fazer refeições deliciosas gastando muito menos do que nos restaurantes voltados exclusivamente aos turistas.

Barcelona: charme, arquitetura e economia caminham juntos

Após 144 anos, finalmente, as obras na Catedral da Sagrada Família, em Barcelona, são finalizadas Carlos Altman/EM

Ao desembarcar na Catalunha, o desafio continua sendo escolher bem onde ficar.

O Bairro Gótico e El Born colocam o visitante no coração histórico da cidade. Ali, basta caminhar alguns minutos para descobrir igrejas centenárias, praças escondidas, mercados tradicionais e a orla do Mediterrâneo.

Quem prefere um ambiente elegante encontra em Eixample uma excelente alternativa. O bairro reúne largas avenidas, cafés, lojas e algumas das mais impressionantes obras de Antoni Gaudí, tudo conectado por uma eficiente rede de metrô.

Outra região que vem conquistando viajantes é Poblenou. Antigo distrito industrial, hoje mistura praias, espaços criativos, restaurantes modernos e uma atmosfera mais tranquila, frequentemente com hospedagens de melhor custo-benefício.

Para explorar a cidade, o transporte público é um grande aliado. Metrô e ônibus chegam praticamente a todos os pontos turísticos, e os cartões com múltiplas viagens ajudam a reduzir ainda mais as despesas, especialmente para quem viaja acompanhado.

Viajar mais começa planejando melhor

Conhecer dois dos destinos mais desejados da Europa pode ser muito mais acessível do que parece. Ao optar por voos promocionais, viajar com bagagem leve, escolher hospedagens bem localizadas e aproveitar o eficiente transporte público, o orçamento rende mais e a experiência se torna ainda mais rica.

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No fim das contas, viajar gastando menos não significa abrir mão de conforto ou de experiências. Significa transformar um sonho em realidade, brindar com um vinho diante do Coliseu, saborear uma autêntica pizza italiana, perder-se pelas ruas medievais de Barcelona e descobrir que as melhores lembranças da Europa não dependem de quanto se gasta, mas de quantas histórias se vive pelo caminho.