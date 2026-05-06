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Leste Europeu barato: a nova Europa para quem quer viajar mais

Cidades como Praga e Budapeste unem história, beleza e preços que cabem no bolso; descubra se vale a pena trocar os destinos clássicos por essa rota

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
06/05/2026 15:25 - atualizado em 06/05/2026 15:25

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Leste Europeu barato: a nova Europa para quem quer viajar mais
Praga e Budapeste: duas das capitais do Leste Europeu que combinam beleza arquitetônica e custos acessíveis para o turista crédito: adisa de Getty Images Pro / Vladislav Zolotov de Getty Images Pro

Sonha em explorar a Europa, mas o orçamento está apertado? Enquanto destinos clássicos como Paris e Roma podem pesar no bolso, uma alternativa cada vez mais popular ganha destaque: o Leste Europeu. Cidades como Praga, na República Tcheca, e Budapeste, na Hungria, oferecem uma combinação irresistível de história, arquitetura deslumbrante e, o melhor de tudo, preços muito mais amigáveis.

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O segredo da economia: moedas locais

Uma das principais razões para o custo-benefício da região é que, apesar de fazerem parte da União Europeia, países como a República Tcheca e a Hungria não adotaram o euro. Eles mantêm suas moedas locais, a coroa tcheca (CZK) e o florim húngaro (HUF), respectivamente. Para o turista, isso se traduz em um poder de compra maior, tornando gastos com hospedagem, alimentação e passeios significativamente mais baixos em comparação com a zona do euro.

Praga: um conto de fadas acessível

A capital tcheca parece saída de um livro de histórias. Com seu castelo imponente, a famosa Ponte Carlos adornada por estátuas e o relógio astronômico medieval, Praga encanta a cada esquina. É possível passar dias explorando suas ruelas sem gastar uma fortuna. A cerveja local, uma das melhores do mundo, também é conhecida por seus preços baixos.

Ponte Carlos em Praga com estátuas, torres medievais, castelo e céu crepuscular.
A icônica Ponte Carlos, em Praga, destaca a riqueza histórica e a arquitetura deslumbrante das cidades acessíveis do Leste Europeu.RudyBalasko de Getty Images

Budapeste: a Pérola do Danúbio

Dividida pelo rio Danúbio, Budapeste impressiona com seu Parlamento majestoso e a agitada vida noturna nos "ruin bars". Uma experiência imperdível e acessível são os famosos banhos termais, como o Szechenyi, onde moradores e turistas relaxam em piscinas aquecidas ao ar livre, mesmo no inverno. A cidade oferece um equilíbrio perfeito entre relaxamento e cultura.

Imponente Parlamento de Budapeste junto ao rio Danúbio, com barcos e céu rosado.
Budapeste, com seu Parlamento imponente às margens do Danúbio, é um dos destinos acessíveis destacados na matéria.Yasonya de Getty Images Pro

Portanto, se você busca uma viagem europeia que una cultura rica e economia, considerar o Leste Europeu é uma excelente decisão. A experiência é tão enriquecedora quanto nos destinos tradicionais, mas com a vantagem de deixar sua carteira mais feliz. Planeje sua rota e prepare-se para se surpreender.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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