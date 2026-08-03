Visita ao Burj Khalifa: quanto custa subir no prédio mais alto do mundo

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Em 2026, visitar o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo em Dubai, continua sendo uma experiência única, mas o custo pode variar bastante. O valor do ingresso depende do andar que você deseja visitar, do horário escolhido e da antecedência da compra, com preços que, na cotação de agosto de 2026, podem ir de R$ 300 a mais de R$ 900 por pessoa.

Planejar com antecedência é fundamental para garantir não apenas um bom preço, mas também a disponibilidade, especialmente em alta temporada. A compra online, direto no site oficial ou em plataformas de turismo, costuma ser a opção mais prática e econômica.

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Quanto custa o ingresso para o Burj Khalifa em 2026?

Os preços atualizados para 2026 começam a partir de 199 dirhams (cerca de R$ 300, na cotação de agosto de 2026) para os observatórios mais baixos em horários de menor movimento. O valor aumenta consideravelmente para visitas durante o pôr do sol ou para acesso aos andares mais altos e exclusivos do arranha-céu.

Quais são os tipos de ingresso?

Existem basicamente duas experiências principais de observação, cada uma com diferentes níveis de acesso e preços. Entender a diferença entre elas é o primeiro passo para escolher o bilhete ideal para o seu passeio.

At The Top (Andares 124 e 125): este é o ingresso padrão e mais popular. Ele dá acesso a dois andares de observação, incluindo um terraço ao ar livre no andar 124 e telescópios avançados para explorar a paisagem. Oferece uma vista panorâmica de 360 graus da cidade, do deserto e do oceano. É a opção mais acessível.

At The Top, SKY (Andar 148): uma experiência de luxo que garante acesso a um dos observatórios mais altos do mundo, no 148º andar. Além da vista exclusiva de uma altitude de 555 metros, o visitante tem direito a um tour guiado, filas prioritárias e bebidas de boas-vindas em um lounge exclusivo. O acesso aos andares 124 e 125 também está incluído.

Qual o melhor horário para visitar o Burj Khalifa?

O horário mais disputado, e consequentemente mais caro, é durante o pôr do sol. O horário exato varia conforme a estação do ano, mas costuma ser entre 17h e 19h. Nesse período, é possível ver a transição do dia para a noite, com as luzes da cidade se acendendo, o que proporciona uma vista espetacular e fotos incríveis.

Para quem busca economizar, os horários da manhã (das 10h às 12h) ou do final da noite (após as 20h) são mais baratos e costumam ter menos filas. Visitar durante o dia oferece uma visão clara da arquitetura e da geografia de Dubai, enquanto a noite revela um mar de luzes cintilantes.

Dicas para planejar sua visita

Compre com antecedência: os ingressos comprados online com semanas de antecedência são mais baratos. Para garantir o horário do pôr do sol, a reserva com um mês de antecedência é recomendada.

Acesse o site oficial: Para garantir os melhores preços e evitar fraudes, compre seus ingressos diretamente no site oficial (burjkhalifa.ae).

Evite o pôr do sol se quiser economizar: os bilhetes para este horário chegam a ser 50% mais caros.

Verifique a visibilidade: em dias de tempestade de areia, comuns entre maio e julho, a visibilidade pode ficar comprometida. Consulte a previsão do tempo antes de marcar sua visita.

Considere pacotes combinados: muitas agências oferecem pacotes que incluem a visita ao Burj Khalifa junto com outras atrações de Dubai, como o Dubai Mall ou o show das fontes.

Duração e Acessibilidade: Reserve ao menos 90 minutos para a visita. A atração é totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.