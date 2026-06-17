Os 4 prédios mais altos do mundo que você pode visitar hoje
Da Ásia ao Oriente Médio, conheça os arranha-céus com mirantes abertos ao público que oferecem vistas espetaculares e experiências únicas.
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Enquanto o mundo acompanha a construção da Jeddah Tower, na Arábia Saudita, projetada para ser a mais alta do planeta, a corrida pelos céus já oferece experiências incríveis que podem ser vividas hoje. De Dubai a Xangai, alguns dos arranha-céus mais imponentes do mundo abrem suas portas para visitantes, proporcionando vistas panorâmicas e sensações únicas a centenas de metros de altura.
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Essas estruturas não são apenas marcos da engenharia moderna, mas também destinos turísticos que atraem milhões de pessoas todos os anos. Conhecer seus observatórios é uma oportunidade de ver metrópoles globais de uma perspectiva completamente diferente, onde carros parecem miniaturas e o horizonte se estende por quilômetros.
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Burj Khalifa (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
Com 828 metros, o Burj Khalifa não é apenas o prédio mais alto do mundo, mas um ícone de Dubai. Seus mirantes, localizados nos andares 124, 125 e 148, oferecem uma visão de 360 graus do deserto e do Golfo Pérsico. A subida nos elevadores de alta velocidade já é parte da atração, transformando a visita em uma experiência completa.
Merdeka 118 (Kuala Lumpur, Malásia)
Inaugurado oficialmente no início de 2024, o Merdeka 118 redefiniu o horizonte de Kuala Lumpur com seus 678,9 metros. Ele detém o título de segundo edifício mais alto do mundo e abrigará o mirante mais elevado do Sudeste Asiático quando abrir totalmente ao público. A estrutura permite observar marcos icônicos da cidade, como as Torres Petronas, de um ângulo completamente novo. O seu mirante (The View at 118) abrirá ao público no segundo semestre de 2026
Shanghai Tower (Xangai, China)
Com 632 metros de altura, a Shanghai Tower se destaca por seu design em espiral, projetado para reduzir a carga de vento em 24%. Seu observatório principal, o Top of Shanghai, está localizado no 118º andar. Os elevadores que levam ao topo estão entre os mais rápidos do planeta, alcançando velocidades impressionantes de até 74 km/h.
Lotte World Tower (Seul, Coreia do Sul)
Com 555 metros de altura, a Lotte World Tower domina o horizonte de Seul. Seu observatório, o Seoul Sky, está entre os mais altos do mundo e ocupa os andares de 117 a 123. A experiência inclui um deck com piso de vidro e terraços ao ar livre que proporcionam vistas panorâmicas de 360 graus da capital sul-coreana.
Seu elevador, Sky Shuttle, possui dois andares (double-decker) que leva os visitantes até o observatório. Ele atinge a velocidade de 10 metros por segundo e faz a subida em apenas 60 segundos, exibindo animações digitais impressionantes nas paredes e no teto durante o trajeto.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.