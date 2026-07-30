De melhores amigos a desafetos: quando uma viagem põe a amizade à prova 

Quem nunca sonhou em reunir a turma para uma viagem inesquecível? O grupo do WhatsApp começa animado, os memes sobre férias aparecem, alguém já pesquisa passagens e outro promete levar a caixa de som. Mas basta alguns dias de planejamento para surgir a primeira crise diplomática. Um quer praia, outro prefere montanha. Tem quem só aceite hotel cinco estrelas, enquanto o amigo "raiz" quer economizar dormindo em hostel. Antes mesmo do embarque, a amizade já começa a balançar.

Se viajar sozinho pode ser um exercício de autoconhecimento, viajar com amigos é quase um teste definitivo para qualquer relação. Afinal, é durante alguns dias dividindo quarto, banheiro, contas, horários e quilômetros de estrada que cada um revela hábitos que jamais apareceriam em um simples happy hour.

E os números mostram que organizar uma viagem em grupo está longe de ser uma missão simples. Uma pesquisa do Skyscanner revela que 39% dos brasileiros apontam a dificuldade de encontrar uma data em comum como o principal obstáculo. Logo atrás vêm definir um orçamento que caiba no bolso de todos (36%), escolher uma hospedagem que agrade ao grupo inteiro (30%) e chegar a um consenso sobre o destino (26%).

Dinheiro curto

A verdade é que toda amizade tem um "amigo do orçamento ilimitado" e outro que calcula até o preço da água mineral. Existe aquele que acorda às seis da manhã querendo visitar todos os pontos turísticos e também o que considera férias sinônimo de dormir até o meio-dia. Há quem queira fotografar cada refeição e quem só queira comer antes que o prato esfrie.

É justamente essa mistura de perfis que transforma uma simples viagem em um verdadeiro reality show. E, na maioria das vezes, as discussões nem começam no destino: elas nascem durante o planejamento, quando cada integrante tenta convencer o grupo de que sua ideia é a melhor.

Planejar é preciso

Segundo Isla dos Santos, especialista de voos e viagens do Skyscanner, a chave para evitar conflitos está no planejamento. "Viagens em grupo envolvem uma série de fatores que precisam ser considerados. O tempo de planejamento é essencial para que todos alinhem datas, valores para passagens, hospedagem, alimentação e passeios", explica.

Pode parecer burocrático, mas definir o orçamento antes mesmo de escolher o destino evita boa parte das discussões. Quando todos sabem quanto pretendem gastar, fica muito mais fácil encontrar um lugar que agrade ao grupo sem provocar rombos na conta bancária.

"É preciso alinhar expectativas entre todos os envolvidos, e isso começa com a definição do destino e dos gastos com transporte. Quando o grupo estabelece um orçamento antes de iniciar as buscas, todo o processo se torna mais simples", reforça a especialista.

A guerra silenciosa da hospedagem

Outro ponto delicado é a hospedagem. O apartamento que parece perfeito para quatro pessoas pode virar motivo de reclamação se alguém descobrir que terá de dormir no sofá-cama da sala enquanto os demais ficam com suítes confortáveis.

Não por acaso, três em cada dez brasileiros afirmam que encontrar uma acomodação que agrade a todos é um desafio. Casas e apartamentos de temporada costumam oferecer melhor custo-benefício para grupos, além de permitir dividir despesas e criar momentos de convivência — desde que ninguém monopolize o banheiro por uma hora.

O Skyscanner possui a ferramenta“Acomodações”, que ajuda os usuários a acharem estadias de maneira flexível, diversificada e personalizada ao oferecer opções de hotéis, hostels, aluguel de casas e apartamentos, campings e mais.

Relaxe as regras



Especialistas lembram ainda que reservar tudo com antecedência amplia as opções de voos, hospedagens e até aluguel de carros, reduzindo custos e diminuindo o estresse da organização.

No fim das contas, talvez o segredo para preservar uma amizade seja entender que ninguém viaja exatamente da mesma forma. Um pouco de flexibilidade vale mais do que vencer todas as discussões sobre o roteiro.

Porque, convenhamos, perder uma amizade de anos por causa de um café da manhã perdido, de um atraso de 15 minutos ou de uma disputa sobre qual praia visitar primeiro é uma lembrança que ninguém quer trazer na mala.

Cinco regras para voltar amigo de quem embarcou com você

Definam a data com antecedência. Quanto antes a viagem for marcada, maiores são as chances de encontrar passagens e hospedagens mais baratas.

Conversem sobre dinheiro logo no início. Estabelecer um orçamento evita constrangimentos e ajuda a escolher um destino viável para todos.

Escolham o destino de acordo com a realidade do grupo. O melhor roteiro é aquele que atende às expectativas sem comprometer o bolso.

Pesquisem diferentes formas de transporte. Comparar voos, aluguel de carro e outras alternativas pode representar uma boa economia.

Avaliem diferentes tipos de hospedagem. Apartamentos e casas de temporada podem oferecer mais espaço, conforto e melhor custo-benefício para grupos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No fim, vale mais a viagem ou a amizade?

Toda grande viagem rende histórias. Algumas viram gargalhadas para sempre. Outras acabam em silêncio no grupo do WhatsApp. A diferença entre uma lembrança inesquecível e uma amizade desfeita pode estar em uma simples conversa antes de fazer as malas.