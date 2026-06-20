Viajar: o remédio mais valioso do mundo e que a Suécia já está receitando

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

E se o médico, em vez de te dar mais uma receita de antidepressivo, te mandasse viajar? Imagina só: “Paciente, você precisa de uma dose generosa de praia, pôr do Sol e novidade”. Pois é, na Suécia isso não é brincadeira! Psiquiatras e a campanha The Swedish Prescription estão incentivando os médicos a “prescreverem” viagens, contato com a natureza, saunas e paisagens lindas como parte do tratamento da saúde mental. O resultado? Muita gente voltando mais leve, relaxada e feliz. Porque, afinal, mudar de ares muda tudo!

Viajar não é só tirar foto pra postar. É um verdadeiro reset para o corpo e a mente. Você sai da rotina, respira fundo e lembra que a vida pode ser bem mais colorida e divertida.

O que a ciência diz e aprova com entusiasmo

Pesquisas da University College London e da Universidade Edith Cowan mostram que viajar retarda o envelhecimento biológico e deixa o cérebro mais esperto. Sério! Novas experiências estimulam a neuroplasticidade, melhoram a memória e podem até reduzir o risco de demência em até 60% nos mais velhinhos.

O legal é que não precisa ser uma viagem épica. Viagens curtinhas e frequentes (pelo menos duas por ano) já fazem uma diferença enorme no humor. É como dar um presentinho regular pro seu cérebro.

Benefícios comprovados da viagem





De acordo com um reel do professor Vicente Guimarães, que resume essas pesquisas da University College de Londres (UCL) e da Universidade Edith Cowan, experiências positivas de viagem podem retardar o envelhecimento biológico. O contato com culturas, paisagens e ambientes desconhecidos estimula a neuroplasticidade, ajudando o cérebro a formar novas conexões neurais. Outros benefícios destacados incluem:

Redução de estresse e ansiedade: Sair da rotina diminui os níveis de cortisol (hormônio do estresse), alivia sintomas depressivos e promove relaxamento e melhora do humor.

Aumento da criatividade e resiliência emocional: Novos cenários desafiam a mente, ampliando a capacidade criativa e a adaptação.

Bem-estar social: Viajar combate o isolamento, fortalece conexões e traz senso de propósito, especialmente para a “geração prateada” (acima de 60 anos), que encontra liberdade e autodescoberta após a aposentadoria.

Pesquisas adicionais indicam que viajar pelo menos duas vezes por ano contribui significativamente para a saúde mental ideal, sendo mais eficaz do que esperar apenas pelas férias longas. Viagens frequentes, mesmo curtas, reduzem estresse, ansiedade e sintomas depressivos.

O pôr do Sol: terapia gratuita

Não deixe de conferir o Pôr do Sol na Lagoa Central, visto do antigo Iate Clube da cidade Carlos Altman/EM

Agora vem a parte mais mágica: parar para ver o pôr do Sol num lugar novo. Seja na areia quentinha, no alto de uma montanha ou na varanda de um lugar diferente… aquele céu pintado de laranja, rosa e roxo é puro remédio!

Estudos da Universidade de Exeter, também do Reino Unido, contam que contemplar nascer ou pôr do sol desperta uma sensação gostosa de admiração que levanta o astral, diminui o estresse e ainda nos deixa mais generosos. A luz natural ajuda a produzir serotonina (o hormônio da alegria), equilibra a dopamina e prepara um sono bem melhor à noite.

É tipo uma meditação natural: você fica presente, respira, solta as preocupações e sai de lá renovadinho. De graça e com vista incrível!

Hora de investir em você

Passeio de barco ao pôr do Sol é uma imersão à cultura de Belém com direito à dança carimbó. Carlos Altman/EM

Viajar mexe com o corpo (mais caminhada, risada, exploração), fortalece a imunidade e deixa você se sentindo mais vivo. É autocuidado do jeitinho certo: sem contraindicação e com efeitos colaterais deliciosos, tipo memórias incríveis e um sorriso bobo no rosto.

A Suécia entendeu isso e transformou a viagem em “prescrição médica”. E a gente aqui? Bora seguir o exemplo! Planeje aquela escapadinha – pode ser um fim de semana pertinho ou uma aventura maior. Escolha um lugar que faça seus olhos brilharem, reserve um tempinho para ver o sol se despedir colorindo o céu e deixe a viagem fazer sua mágica.

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Viajar é o remédio mais gostoso que existe. Sem amargor, só sabor de aventura e bem-estar. Bora viajar? Seu coração, sua mente e sua alma já estão fazendo as malas!