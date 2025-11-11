Viagem prescrita: quando o mundo se torna o remédio para uma mente sufocada

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Imagine acordar todos os dias no mesmo quarto cinzento, com o peso de uma rotina que não solta, como correntes invisíveis apertando o peito. O ar parece rarefeito, os pensamentos ecoam em loops intermináveis, e o que era força se revela fragilidade disfarçada. "Algumas mentes não estão fracas. Só estão sufocadas", escreveu o perfil @mentalmentevisionario em um post que tocou milhares de corações no Instagram, como um sussurro urgente em meio ao barulho do mundo. Mesma rotina. Mesmos estímulos. Mesmo ar. Palavras simples, mas que cortam como lâmina afiada, revelando o que tantos sentem, mas poucos ousam nomear: o esgotamento mental, esse ladrão silencioso que rouba a essência da vida.



E se eu te disser que, em algum lugar do mundo, há um antídoto prescrito por médicos, coberto por seguros de saúde, e validado pela ciência? Na Suécia, terra de florestas infinitas e invernos que testam a alma, o sistema de saúde deu um passo revolucionário há anos: prescrever viagens como tratamento oficial para o burnout.

Não é luxo para poucos, nem capricho de quem pode pagar. É medicina de verdade. Um bilhete de trem para as montanhas de Kiruna, um voo para as praias intocadas de Gotemburgo, ou simplesmente uma caminhada pelas trilhas de Småland – tudo isso, anotado em receita, com a convicção de que mudar o cenário é mudar o destino da mente.

Pense em Anna, uma enfermeira de Estocolmo que eu imaginei inspirada nessa história real (baseada em relatos de pacientes suecas). Aos 42 anos, ela carregava o hospital nas costas: turnos intermináveis, pacientes em agonia, e noites em que o choro das crianças ecoava em seus sonhos. Seu corpo gritava – insônia, palpitações, um vazio que engolia sorrisos. "Eu não estava quebrada", ela diria hoje, com os olhos brilhando de um brilho reconquistado.

"Só precisava de ar novo". O médico, em vez de pílulas que mascaram, prescreveu duas semanas na costa de Öland: vento salgado no rosto, ciclovias que serpenteiam entre campos de lavanda, e noites estreladas sem o zumbido da cidade. Ali, longe do caos, o corpo desacelerou. O ritmo cardíaco, antes um tambor de guerra, virou melodia suave. A mente, sufocada por anos de obrigações, encontrou espaço para respirar – para rir de um pôr do sol inesperado, para escrever em um diário esquecido, para se reconectar com o amor que ainda pulsava quieto no peito.

Receita de cura

Não é fuga, como tantos julgam. É reorganização interna. É como resetar um relógio antigo, girando os ponteiros até que o tique-taque volte ao compasso natural. Estudos da Universidade de Uppsala, que inspiraram essa prática, mostram o que o coração já sabe: viagens restauram. Reduzem o cortisol em até 30%, elevam a serotonina como um abraço demorado, e reconectam neurônios partidos pela exaustão crônica. Na Suécia, mais de 8 mil receitas assim foram emitidas só em 2023, provando que cuidar da alma não é fraqueza – é sobrevivência. E o mais emocionante? Funciona. Pacientes voltam não como sombras de si mesmos, mas como faróis renovados, prontos para iluminar o que antes os consumia.

Aqui no Brasil, onde o esgotamento devora jovens profissionais e mães exaustas, essa ideia soa como um sonho distante. Mas e se não fosse? E se, em vez de engolir o cansaço como rotina, você ousasse pedir uma "receita de alma"? Comece pequeno: um fim de semana na Serra da Mantiqueira, ouvindo o vento nas folhas; ou uma viagem de barco pelas ilhas de Paraty, deixando o mar lavar as feridas. Porque, no fim das contas, recuperar presença não é ato de coragem heróica – é o gesto mais humano que existe. É escolher viver, de novo.