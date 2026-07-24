Hotéis de ultraluxo em Londres: os endereços preferidos da realeza e de bilionários

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Londres é lar de alguns dos hotéis mais icônicos do mundo, estabelecimentos que são muito mais do que simples hospedagens. São verdadeiros palcos da história, misturando tradição secular e modernidade para servir como refúgio para a realeza, chefes de estado e bilionários. Nesses endereços, a discrição é absoluta e o luxo atinge um patamar onde qualquer desejo pode ser atendido.

O que define um hotel de ultraluxo?

Esses estabelecimentos se distinguem pelo nível extremo de personalização, privacidade e serviço. Oferecem mordomos 24 horas, suítes que ocupam andares inteiros e gastronomia assinada por chefs renomados, garantindo uma experiência de exclusividade absoluta para seus hóspedes.

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A decoração costuma ser suntuosa, com obras de arte, móveis de design e tecnologia de ponta. A localização privilegiada, em bairros como Mayfair e Knightsbridge, também é um fator determinante, colocando os hóspedes no centro do poder e do luxo de Londres.

Quais hotéis a realeza frequenta em Londres?

A capital inglesa abriga diversos endereços icônicos que são sinônimo de realeza e poder. Conheça alguns dos mais famosos:

Claridge's: Frequentemente chamado de "anexo do Palácio de Buckingham", já hospedou inúmeros monarcas e chefes de estado em visita ao Reino Unido. Sua decoração art déco é uma marca registrada no coração de Mayfair.

The Ritz: Um símbolo de opulência, famoso por seu tradicional chá da tarde. Foi o primeiro e único hotel do mundo a receber o Mandado Real do então príncipe Charles (hoje rei Charles III), concedido em 2002 por serviços de banquete e catering.

The Goring: Famoso por sua forte ligação com a monarquia, foi o único hotel que possuiu o Mandado Real da rainha Elizabeth II por serviços de hospitalidade. Foi neste local que Kate Middleton, hoje princesa de Gales, passou a noite antes de seu casamento com o príncipe William.

The Savoy: Localizado às margens do Rio Tâmisa, é outro favorito da família real britânica. O hotel foi o primeiro de luxo na Grã-Bretanha e inovou ao introduzir elevadores elétricos e iluminação elétrica em seus ambientes.

Quanto custa uma diária nesses hotéis?

Os valores para uma estadia nesses locais refletem sua exclusividade. As diárias para quartos de entrada raramente ficam abaixo de mil libras esterlinas. Já as suítes mais luxuosas, como as presidenciais ou reais, podem facilmente ultrapassar a marca de 20 mil libras por noite, dependendo da temporada e dos serviços incluídos no pacote.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.