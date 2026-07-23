5 lugares incríveis para conhecer nos Lençóis Maranhenses e arredores

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Imagine um deserto de areia branca a perder de vista, pontilhado por lagoas de água doce com tons que variam do azul-turquesa ao verde-esmeralda. Este cenário único no mundo define o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E se você está planejando sua viagem ainda para 2026, saiba que estamos em julho, o auge da temporada, quando as lagoas estão em sua plenitude e oferecem paisagens inesquecíveis.

Localizado no litoral norte do Maranhão, o parque é um convite à aventura. Para explorar essa imensidão, os visitantes contam com cidades-base que servem como ponto de partida para os principais passeios. Planejar o roteiro é fundamental para aproveitar ao máximo o que a região tem a oferecer.

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Qual a melhor época para visitar os Lençóis Maranhenses?

A temporada ideal para visitar os Lençóis Maranhenses é influenciada pelo ciclo das chuvas. O período perfeito, com as lagoas cheias e cristalinas, vai de junho a agosto. Em setembro, o cenário ainda é belíssimo, mas as lagoas já começam a diminuir de volume. Para quem busca menos movimento e preços mais acessíveis, maio pode ser uma ótima alternativa, com as lagoas já formadas após o período chuvoso. Como estamos em julho de 2026, este é o momento ideal para a visita, mas vale lembrar que é alta temporada, com maior fluxo de turistas e valores mais elevados.

O que fazer nos Lençóis Maranhenses

Os passeios pela região são feitos principalmente em veículos 4x4 adaptados, conhecidos como jardineiras, ou em lanchas pelos rios que cortam a área. Cada circuito revela um novo conjunto de dunas e lagoas, com visuais e experiências distintas. Abaixo, listamos cinco roteiros e lugares imperdíveis para incluir na sua viagem.

1. Circuito da Lagoa Azul em Barreirinhas

Este é o passeio mais tradicional para quem fica em Barreirinhas, a principal porta de entrada do parque. O trajeto de jardineira leva a um complexo de lagoas, incluindo a Lagoa Azul, a Lagoa da Preguiça e a Lagoa do Peixe. É um roteiro ideal para ter o primeiro contato com a imensidão das dunas e mergulhar nas águas claras.

2. Circuito da Lagoa Bonita

Também partindo de Barreirinhas, o Circuito da Lagoa Bonita proporciona uma das vistas mais espetaculares da região. O acesso exige a subida de uma duna íngreme de quase 40 metros com a ajuda de uma corda, mas o esforço é recompensado com um panorama de 360 graus do parque. O pôr do sol visto de lá é uma experiência memorável.

3. Santo Amaro do Maranhão

Considerada por muitos o coração dos Lençóis, a cidade de Santo Amaro oferece uma experiência mais autêntica e lagoas ainda mais impressionantes, como a Lagoa da Gaivota e a Lagoa da Betânia. Por ter um acesso mais restrito, a região costuma ser mais vazia, permitindo uma conexão profunda com a natureza.

4. Atins e o Canto do Atins

O vilarejo de Atins é o destino perfeito para quem busca tranquilidade e um ambiente mais rústico. Localizado entre o Rio Preguiças e o mar, é famoso pelos ventos fortes que atraem praticantes de kitesurf. No Canto do Atins, a pedida é provar o famoso camarão grelhado em um dos restaurantes locais após um dia de passeios pelas lagoas.

5. Passeio pelo Rio Preguiças

Partindo de Barreirinhas, o passeio de lancha pelo Rio Preguiças é um roteiro clássico que leva a diferentes ecossistemas. As paradas incluem Vassouras, nos Pequenos Lençóis, onde é possível interagir com macacos-prego; Mandacaru, para subir no farol e ter uma vista panorâmica; e a praia de Caburé, uma faixa de areia que divide o rio e o mar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.