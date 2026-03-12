A melhor época para viajar para 5 destinos nacionais; use o clima

Planejar uma viagem pelo Brasil exige atenção a um detalhe fundamental: o clima. Com dimensões continentais, o país apresenta estações e condições meteorológicas distintas em cada região, e escolher a data errada pode comprometer a experiência. Para ajudar no planejamento das suas próximas férias, listamos a melhor época para visitar cinco destinos turísticos bastante procurados.

Conhecer o período ideal para cada lugar evita surpresas como chuvas intensas em um roteiro de praia ou calor excessivo em uma cidade que você pretendia explorar a pé. A escolha certa garante que você aproveite ao máximo o que cada local tem a oferecer, seja um mar cristalino, lagoas cheias ou o charme do frio na serra.

Gramado (RS)

Para quem busca o frio e o clima europeu da Serra Gaúcha, o inverno, entre junho e agosto, é a escolha clássica. Nessa época, as temperaturas caem bastante, com possibilidade de geada (neve é um fenômeno raro e imprevisível), tornando a viagem ideal para aproveitar fondues, vinhos e o charme da cidade. Já para quem prefere um clima mais ameno, a primavera, de setembro a novembro, é uma ótima escolha, com temperaturas agradáveis para passeios e a cidade menos movimentada que no auge do inverno.

Lençóis Maranhenses (MA)

O cenário paradisíaco das dunas e lagoas de água cristalina tem uma janela de visitação específica. A melhor época para ir é de junho a setembro. Nesse período, as chuvas que caem no primeiro semestre já formaram as famosas lagoas, que atingem seu nível máximo. O sol predomina, garantindo dias perfeitos para os passeios. Viajar antes de junho pode significar encontrar chuva, e depois de setembro, as lagoas começam a secar.

Fernando de Noronha (PE)

O arquipélago pernambucano pode ser visitado o ano todo, mas a temporada ideal vai de agosto a fevereiro. Estes meses correspondem ao período de seca, com pouquíssima chuva e sol forte. É também a época do chamado "mar de dentro", quando as águas voltadas para o Brasil ficam calmas e com visibilidade excelente para mergulho. O período a ser evitado é de abril a julho, quando as chuvas são mais frequentes.

Rio de Janeiro (RJ)

Embora o Rio seja um destino popular no verão, a alta temporada, entre dezembro e fevereiro, traz calor extremo, chuvas de fim de tarde e praias lotadas. Para uma experiência mais agradável, prefira a meia-estação. Os meses de outono, entre abril e junho, e de primavera, de setembro a novembro, oferecem temperaturas mais amenas, dias ensolarados e a cidade menos cheia, permitindo aproveitar melhor os pontos turísticos.

Amazônia (AM/PA)

A experiência na maior floresta tropical do mundo muda conforme a estação. Existem basicamente duas: a cheia dos rios e a seca. Para quem deseja navegar pelos igarapés (braços de rios) e ter uma visão da floresta inundada, a melhor época é a da cheia, de dezembro a maio. Já para quem pretende fazer trilhas e observar praias fluviais, a estação da seca, entre junho e novembro, é a mais indicada, pois o nível dos rios baixa e revela caminhos antes submersos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.