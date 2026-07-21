7 moedas que valem menos que o real para viajar barato em 2026

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Com a valorização histórica do real em 2026, viajar para o exterior ficou mais acessível para muitos brasileiros. No entanto, para quem busca esticar ainda mais o orçamento, a chave continua sendo escolher destinos com câmbio favorável, onde o poder de compra é maximizado. Visitar países cuja moeda local permanece desvalorizada em relação à nossa permite que os custos com hospedagem, alimentação e passeios sejam significativamente menores, tornando a experiência internacional mais completa e acessível.

Em 2026, o real brasileiro se destacou como uma das moedas que mais se valorizou no mundo, acumulando alta de 12,3% frente ao dólar no primeiro semestre. Apesar desse cenário positivo, ainda existem destinos onde a combinação de moeda local fraca e baixo custo de vida tornam as viagens especialmente vantajosas para brasileiros.

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7 destinos onde o real vale mais

Confira uma lista de países onde a moeda brasileira é valorizada, facilitando uma viagem internacional econômica.

Argentina (Peso Argentino - ARS): a proximidade e a cultura rica fazem da Argentina um destino clássico para brasileiros. Com o real forte frente ao peso argentino, é possível desfrutar de shows de tango, saborear a famosa carne local e explorar as paisagens da Patagônia com um custo-benefício excelente. Colômbia (Peso Colombiano - COP): a Colômbia oferece uma diversidade de experiências, desde as praias caribenhas de Cartagena até a modernidade de Medellín. Vale notar, porém, que o peso colombiano foi uma das moedas que mais se valorizaram no mundo em 2026, superando até a alta do real frente ao dólar, o que reduz um pouco a vantagem cambial para o turista brasileiro em relação a outros destinos da lista. Ainda assim, o custo de vida local relativamente baixo mantém o país como uma opção acessível para conhecer sua cultura vibrante e seus famosos cafés especiais. Chile (Peso Chileno - CLP): dos desertos do Atacama às geleiras da Patagônia, o Chile é um país de contrastes. O poder de compra do real facilita o acesso a passeios, degustações de vinhos e à gastronomia local, permitindo que os turistas explorem suas belezas naturais com mais tranquilidade financeira. México (Peso Mexicano - MXN): as praias paradisíacas de Cancún, a rica história das civilizações maia e asteca e a gastronomia vibrante são grandes atrativos do México. O real valorizado frente ao peso mexicano ajuda a baratear os custos da viagem, desde resorts até passeios culturais. África do Sul (Rande Sul-Africano - ZAR): para quem busca uma aventura de safári ou quer explorar cidades cosmopolitas como a Cidade do Cabo, a África do Sul é uma excelente escolha. Apesar de o rande sul-africano ter apresentado valorização em 2026, o custo de vida local ainda permanece acessível para brasileiros, tornando os custos com passeios, como os do Parque Nacional Kruger, bastante atrativos. Egito (Libra Egípcia - EGP): conhecer as pirâmides de Gizé, navegar pelo Rio Nilo e explorar templos milenares é um sonho que pode caber no bolso. O baixo custo de vida e a moeda desvalorizada fazem do Egito um dos destinos históricos mais baratos para os brasileiros. Turquia (Lira Turca - TRY): localizada entre a Europa e a Ásia, a Turquia oferece uma experiência cultural única. A desvalorização da lira turca torna mais econômico explorar as mesquitas e mercados de Istambul ou fazer o icônico passeio de balão na Capadócia.

É importante ressaltar que as condições cambiais apresentaram volatilidade significativa em 2026. Por isso, verifique sempre as cotações próximo à data da sua viagem para garantir o melhor planejamento financeiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.