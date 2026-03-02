Real valorizado em 2026: 5 destinos que ficaram mais baratos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O cenário para os viajantes brasileiros mudou drasticamente em 2026. Com o real registrando uma das maiores valorizações globais, sonhar com uma viagem internacional se tornou uma realidade mais palpável. Este é o momento de aproveitar o poder de compra da nossa moeda em destinos incríveis pelo mundo.

Explorar países onde o câmbio joga a seu favor é a estratégia perfeita para quem não abre mão de uma nova aventura. De vizinhos na América do Sul a paraísos exóticos em outros continentes, as opções são variadas. Conheça cinco lugares onde a força do real permite uma experiência mais rica e completa, com um orçamento que cabe no bolso.

5 destinos para aproveitar a força do real

1. Argentina

A vizinha Argentina se torna ainda mais convidativa com a força do real. A valorização da nossa moeda frente ao peso argentino torna o país extremamente atrativo para brasileiros. Em Buenos Aires, é possível desfrutar de jantares em restaurantes renomados, assistir a shows de tango e fazer compras gastando muito menos. Destinos como Bariloche e Ushuaia também ficam mais acessíveis.

Ushuaia, na Argentina, um dos destinos do Sul do continente que se torna mais acessível com a valorização do real. leonardospencer de Getty Images Pro

2. Colômbia

Com praias caribenhas, cidades históricas e uma natureza exuberante, a Colômbia oferece um custo-benefício que fica ainda melhor com o real valorizado. O câmbio favorável permite que os viajantes aproveitem destinos como Cartagena, Medellín e o arquipélago de San Andrés com mais folga no orçamento para gastronomia e passeios.

Praias caribenhas e águas cristalinas de San Andrés, na Colômbia, um destino ainda mais convidativo com a valorização do real. Cesar Okada de Getty Images Signature

3. Egito

Para quem sonha com um destino exótico e repleto de história, o Egito é uma escolha certeira. O câmbio vantajoso da libra egípcia em relação ao real torna a viagem muito econômica. Conhecer as pirâmides de Gizé, navegar pelo rio Nilo e explorar os templos de Luxor e Karnak se torna uma experiência grandiosa e financeiramente viável.

Egito: com a valorização do real, as icônicas pirâmides se tornam um destino historicamente rico e financeiramente viável para brasileiros. TrueCreatives

4. Turquia

Localizada entre a Europa e a Ásia, a Turquia oferece uma cultura fascinante e paisagens de tirar o fôlego, como as da Capadócia. A cotação favorável da lira turca faz do país um destino muito atraente. Istambul, com seus mercados, mesquitas e palácios, pode ser explorada com um orçamento controlado, aproveitando ao máximo a culinária e as compras locais.

A Capadócia, na Turquia, é um dos destinos que se tornam mais acessíveis para brasileiros com a valorização do real. kotangens de Getty Images Pro

5. Tailândia

O Sudeste Asiático já é conhecido pelos preços amigáveis, e com o real em alta, a Tailândia se torna um destino quase irresistível. O poder de compra frente ao baht tailandês permite que os brasileiros desfrutem de praias paradisíacas, templos suntuosos e uma gastronomia de rua famosa no mundo todo por valores muito baixos.

A Tailândia, no Sudeste Asiático, oferece paisagens paradisíacas e custos atraentes para brasileiros com o real valorizado. Siarhei Nester de Pexels

