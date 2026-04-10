Onde o real vale mais? Confira 4 destinos internacionais baratos para 2026

A cotação do dólar não para de cair. No entanto, viajar para o exterior com o preço atual ainda representa uma realidade distante para muitos brasileiros. Apesar disso, existem destinos incríveis onde o real mantém um bom poder de compra. Isso permite explorar novas culturas sem comprometer totalmente o orçamento.

O segredo está em escolher países cuja moeda local apresenta uma cotação favorável em relação à brasileira. Essa escolha transforma a viagem, permitindo experiências mais ricas com um custo menor.

Alguns destinos populares, como a Argentina, já não oferecem as mesmas vantagens de antes devido a recentes mudanças cambiais. Por isso, planejar com foco nos lugares certos é a melhor estratégia para não adiar mais o plano de carimbar o passaporte.

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Destinos onde seu dinheiro vale mais

Colômbia Com uma combinação de praias caribenhas, cidades históricas e uma cultura marcante, a Colômbia é um destino surpreendente. O peso colombiano permite que o real tenha um bom rendimento, barateando custos em locais como Cartagena, Bogotá e Medellín. Alimentação de rua, passeios e até mesmo voos internos costumam ter preços acessíveis.

Egito Para quem sonha com uma viagem histórica, o Egito é uma boa escolha. O valor da libra egípcia torna a experiência de visitar as pirâmides, fazer um cruzeiro ou explorar os templos de Luxor muito mais barata. Pacotes turísticos completos, que incluem guias e hospedagem, frequentemente apresentam um ótimo custo-benefício.

Turquia Localizada entre a Europa e a Ásia, a Turquia oferece uma diversidade cultural única. Em Istambul ou na Capadócia, a lira turca desvalorizada favorece os turistas brasileiros. Comer em restaurantes locais, usar o eficiente transporte público e fazer compras nos bazares famosos são atividades que pesam menos no bolso, permitindo aproveitar a viagem ao máximo.

África do Sul Com uma natureza selvagem, seus safáris, e cidades modernas, a África do Sul possui uma moeda local, o rand sul-africano, que costuma ter uma cotação vantajosa para os brasileiros. Isso torna experiências inesquecíveis, como observar a vida selvagem no Parque Nacional Kruger ou visitar vinícolas, mais acessíveis do que se imagina.

Lembre-se de que as cotações de moedas são voláteis e podem mudar, por isso, é necessário verificar sempre os valores atualizados antes de planejar sua viagem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata