Destino mineiro registra temperatura de -0,3°C e amanhece coberta por geada

Antes da temporada de inverno atingir seu auge, Monte Verde voltou a registrar um dos cenários mais típicos da estação. A madrugada desta quarta-feira foi marcada por temperatura negativa, geada intensa e paisagens cobertas por uma fina camada de gelo, reforçando o clima europeu que transformou o distrito de Camanducaia em um dos destinos mais procurados do país nesta época do ano.

Segundo medições realizadas nas quatro estações meteorológicas instaladas na área urbana do distrito, a temperatura média mínima chegou a -0,3°C. Os dados foram confirmados pelo meteorologista Nelson Pacheco, conhecido como "Senhor do Tempo", referência no monitoramento climático de Monte Verde.

O frio intenso fez com que gramados, telhados, jardins e áreas de mata amanhecessem completamente esbranquiçados pela geada. A previsão é de que esse fenômeno continue ocorrendo nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para a possibilidade de novas geadas até sexta-feira (17), enquanto as temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 20°C.

Na terça-feira, Monte Verde já havia registrado a tarde mais fria de 2026, quando a temperatura máxima não ultrapassou os 13,7°C, antecipando a onda de frio que tomou conta da região.

Frio impulsiona temporada turística

O clima rigoroso chega em um momento estratégico para o turismo local. Monte Verde vive a programação do festival Inverno nas Montanhas, que segue até 2 de agosto com apresentações musicais gratuitas aos sábados e domingos, atraindo visitantes em busca da combinação entre natureza, gastronomia e baixas temperaturas.

"Monte Verde está vivendo intensamente sua temporada de inverno. Além da programação cultural, o frio e as geadas tornam a experiência ainda mais especial para quem visita o destino, deixando as paisagens ainda mais encantadoras", destaca Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).

O festival foi inaugurado em 27 de junho com um show gratuito de Beto Guedes, que reuniu mais de três mil pessoas e marcou o encerramento da edição 2026 do evento Amor nas Montanhas. Na ocasião, cerca de 19 mil visitantes passaram pelo distrito ao longo do dia.

Economia aquecida pelo inverno

Paisagens de Monte Verde (MG) foram atingidas por uma forte geada nesta quarta-feira (15/7) MOVE/Divulgação

Para a Secretaria de Turismo de Camanducaia, a combinação entre programação cultural e frio intenso tem impulsionado o fluxo de turistas e movimentado hotéis, pousadas, restaurantes e o comércio local.

"O festival tem sido um sucesso e ainda contará com apresentações gratuitas nos próximos finais de semana. Somado às baixas temperaturas, esse calendário fortalece Monte Verde como um dos principais destinos de inverno do Brasil e contribui diretamente para a economia da região", afirma o secretário de Turismo, Leandro Schultz.

O festival Inverno nas Montanhas é organizado pela MOVE, com apoio da Prefeitura de Camanducaia, e conta com patrocínio da Energisa, Companhia Melhoramentos, Grupo Passalacqua e Fondare Empreendimentos, além do apoio do Instituto Energisa, Polícia Militar de Minas Gerais, Home Fibra e IGR Serras Verdes.

Referência nacional em turismo de inverno

Monte Verde consolidou sua posição entre os principais destinos da estação ao conquistar, em 2026, o título de Melhor Destino de Inverno do Brasil na primeira edição do prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro, promovido pelo Estadão, superando tradicionais concorrentes como Campos do Jordão (SP) e Gramado (RS).

Neste mesmo ano, o distrito também foi reconhecido como o segundo destino mais acolhedor do Brasil pelo Traveller Review Awards, da plataforma Booking.com. O crescimento da atividade turística acompanha esses reconhecimentos: de acordo com a Prefeitura de Camanducaia, o número de visitantes aumentou cerca de 40% nos últimos cinco anos. Somente em 2025, Monte Verde recebeu aproximadamente 1,25 milhão de turistas, consolidando-se como um dos destinos de inverno mais procurados do país.

Confira as próximas apresentações do festival Inverno nas Montanhas:



18/7 (sábado) - 15h30 – TriOzório

19/7 (domingo) - 14h - Gramophone Duo Acoustic

25/7 (sábado) - 15h30 - Francis Rosa Trio

26/7 (domingo) - 15h30 - RockTrio BR

1/8 (sábado) - 15h30 - Kátia e Leandro Duo

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2/8 (domingo) - 15h30 - A Bia que Canta

