Destino mineiro registra temperatura de -0,3°C e amanhece coberta por geada
Frio intenso transforma a paisagem distrito, impulsiona a temporada de inverno e reforça o charme de um dos principais destinos turísticos da estação no Brasil
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Antes da temporada de inverno atingir seu auge, Monte Verde voltou a registrar um dos cenários mais típicos da estação. A madrugada desta quarta-feira foi marcada por temperatura negativa, geada intensa e paisagens cobertas por uma fina camada de gelo, reforçando o clima europeu que transformou o distrito de Camanducaia em um dos destinos mais procurados do país nesta época do ano.
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Segundo medições realizadas nas quatro estações meteorológicas instaladas na área urbana do distrito, a temperatura média mínima chegou a -0,3°C. Os dados foram confirmados pelo meteorologista Nelson Pacheco, conhecido como "Senhor do Tempo", referência no monitoramento climático de Monte Verde.
O frio intenso fez com que gramados, telhados, jardins e áreas de mata amanhecessem completamente esbranquiçados pela geada. A previsão é de que esse fenômeno continue ocorrendo nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para a possibilidade de novas geadas até sexta-feira (17), enquanto as temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 20°C.
Na terça-feira, Monte Verde já havia registrado a tarde mais fria de 2026, quando a temperatura máxima não ultrapassou os 13,7°C, antecipando a onda de frio que tomou conta da região.
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Frio impulsiona temporada turística
O clima rigoroso chega em um momento estratégico para o turismo local. Monte Verde vive a programação do festival Inverno nas Montanhas, que segue até 2 de agosto com apresentações musicais gratuitas aos sábados e domingos, atraindo visitantes em busca da combinação entre natureza, gastronomia e baixas temperaturas.
"Monte Verde está vivendo intensamente sua temporada de inverno. Além da programação cultural, o frio e as geadas tornam a experiência ainda mais especial para quem visita o destino, deixando as paisagens ainda mais encantadoras", destaca Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).
O festival foi inaugurado em 27 de junho com um show gratuito de Beto Guedes, que reuniu mais de três mil pessoas e marcou o encerramento da edição 2026 do evento Amor nas Montanhas. Na ocasião, cerca de 19 mil visitantes passaram pelo distrito ao longo do dia.
Economia aquecida pelo inverno
Para a Secretaria de Turismo de Camanducaia, a combinação entre programação cultural e frio intenso tem impulsionado o fluxo de turistas e movimentado hotéis, pousadas, restaurantes e o comércio local.
"O festival tem sido um sucesso e ainda contará com apresentações gratuitas nos próximos finais de semana. Somado às baixas temperaturas, esse calendário fortalece Monte Verde como um dos principais destinos de inverno do Brasil e contribui diretamente para a economia da região", afirma o secretário de Turismo, Leandro Schultz.
O festival Inverno nas Montanhas é organizado pela MOVE, com apoio da Prefeitura de Camanducaia, e conta com patrocínio da Energisa, Companhia Melhoramentos, Grupo Passalacqua e Fondare Empreendimentos, além do apoio do Instituto Energisa, Polícia Militar de Minas Gerais, Home Fibra e IGR Serras Verdes.
Referência nacional em turismo de inverno
Monte Verde consolidou sua posição entre os principais destinos da estação ao conquistar, em 2026, o título de Melhor Destino de Inverno do Brasil na primeira edição do prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro, promovido pelo Estadão, superando tradicionais concorrentes como Campos do Jordão (SP) e Gramado (RS).
Neste mesmo ano, o distrito também foi reconhecido como o segundo destino mais acolhedor do Brasil pelo Traveller Review Awards, da plataforma Booking.com. O crescimento da atividade turística acompanha esses reconhecimentos: de acordo com a Prefeitura de Camanducaia, o número de visitantes aumentou cerca de 40% nos últimos cinco anos. Somente em 2025, Monte Verde recebeu aproximadamente 1,25 milhão de turistas, consolidando-se como um dos destinos de inverno mais procurados do país.
Confira as próximas apresentações do festival Inverno nas Montanhas:
18/7 (sábado) - 15h30 – TriOzório
19/7 (domingo) - 14h - Gramophone Duo Acoustic
25/7 (sábado) - 15h30 - Francis Rosa Trio
26/7 (domingo) - 15h30 - RockTrio BR
1/8 (sábado) - 15h30 - Kátia e Leandro Duo
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2/8 (domingo) - 15h30 - A Bia que Canta