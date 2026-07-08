As 5 praias com mais incidentes com tubarão no mundo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Incidentes envolvendo tubarões são extremamente raros, com uma média de 60 a 70 mordidas não provocadas registradas globalmente a cada ano. No entanto, algumas praias ao redor do mundo concentram um número historicamente maior de interações devido a fatores geográficos e ecológicos específicos. Conhecer esses locais é um passo importante para um turismo mais seguro e consciente.

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Por que algumas praias têm mais incidentes com tubarões?

A alta concentração de interações com tubarões em certas praias ocorre por uma combinação de fatores. Entre eles estão a proximidade de águas profundas, a presença de suas presas naturais, como focas e grandes cardumes, e a foz de rios, que atrai os predadores.

Correntes marítimas fortes e a atividade de pesca comercial também podem aumentar a probabilidade de encontros. Muitas vezes, os tubarões confundem os movimentos de surfistas e nadadores com os de suas presas habituais, resultando em uma mordida exploratória que, embora raramente fatal, pode ter consequências graves.

Praias com maior registro de incidentes no mundo

New Smyrna Beach, Flórida (EUA): Conhecida como a "capital mundial das mordidas de tubarão", esta praia lidera as estatísticas globais. A maioria dos incidentes envolve mordidas não fatais de tubarões-touro e galhas-pretas. Apesar do volume, é importante notar que nunca houve um ataque fatal registrado no local. Recife, Pernambuco (Brasil): A costa da capital pernambucana se tornou um hotspot global de incidentes, especialmente após alterações ambientais causadas pela construção do Porto de Suape, que atraíram tubarões-touro e tigre para perto da orla. Medidas de monitoramento e proibição de surfe em certas áreas foram implementadas para mitigar os riscos. Ilha da Reunião, Oceano Índico: Este território francês possui uma das taxas de fatalidade mais altas do mundo. A forte presença de tubarões-touro e tigre levou as autoridades locais a implementar proibições rigorosas de natação e surfe na maior parte da sua costa para proteger os banhistas. Makena Beach, Maui (Havaí): As águas do Havaí, especialmente em Maui, são habitat para tubarões-tigre. A praia de Makena, com sua topografia submarina de quedas abruptas e rica vida marinha, é um dos locais com maior número de encontros no arquipélago. Bolinas Beach, Califórnia (EUA): Situada no chamado "Triângulo Vermelho", uma área que se estende de Bodega Bay a Big Sur, esta praia está no território de caça dos grandes tubarões-brancos, atraídos por abundantes colônias de focas e leões-marinhos.

Como reduzir o risco de um encontro com tubarões?

Evite nadar ao amanhecer e ao anoitecer: são os horários de maior atividade de caça da maioria das espécies de tubarão.

Não nade sozinho: os tubarões costumam se aproximar de indivíduos isolados. Permanecer em grupo diminui as chances de um incidente.

Evite usar joias brilhantes: reflexos na água podem ser confundidos com escamas de peixe, atraindo a curiosidade do predador.

Não entre na água se estiver sangrando: o olfato dos tubarões é extremamente sensível e capaz de detectar sangue a longas distâncias.

Fique longe de áreas de pesca: a isca e os peixes descartados por barcos pesqueiros atraem tubarões para a área.

Saia da água com calma se avistar um: movimentos bruscos e chapinhar na água podem ser interpretados como um sinal de presa em perigo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.