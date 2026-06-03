As praias com maior risco de ataque de tubarão no Brasil

O recente ataque de tubarão a um menino de 11 anos em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, em 31 de maio de 2026, acendeu novamente o alerta sobre os riscos em algumas das praias mais frequentadas do Brasil. Este foi o quarto ataque registrado em Pernambuco apenas em 2026, reforçando a importância de conhecer os locais com maior histórico de interações entre banhistas e esses predadores.

Recife e sua região metropolitana concentram o maior número de casos de ataques de tubarão no país. A área de risco, que se estende por 33 km da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, soma 84 ataques registrados em Pernambuco desde 1992, quando o monitoramento oficial começou. Desse total, 70 ocorrências aconteceram na costa continental e 14 no arquipélago de Fernando de Noronha. A principal explicação para a alta frequência está ligada a alterações ambientais, como a construção do Porto de Suape, que modificou o ecossistema marinho local ao aterrar manguezais e desviar a rota de rios, atraindo os animais para as praias urbanas vizinhas.

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Contudo, o litoral pernambucano não é o único que exige atenção. Outras regiões do Brasil também possuem características que merecem cautela por parte dos banhistas e surfistas.

Outras áreas que exigem atenção

Embora a probabilidade de um ataque seja estatisticamente baixa no restante do país, o conhecimento das áreas de risco é a principal ferramenta de prevenção. Além do continente em Pernambuco, outras regiões merecem atenção:

Fernando de Noronha (PE) : O arquipélago é um santuário ecológico com rica vida marinha, incluindo diversas espécies de tubarão. A presença deles é constante, especialmente em pontos de mergulho. Em janeiro de 2026, uma turista foi mordida por um tubarão-lixa, mas incidentes com banhistas na orla são considerados extremamente raros devido à alta visibilidade da água.

Litoral de São Paulo: Locais como a Laje de Santos e praias em Ilhabela são conhecidos pela presença de tubarões em áreas profundas frequentadas por mergulhadores. No entanto, o estado serve de alerta após registrar dois ataques incomuns a banhistas em praias rasas de Ubatuba no fim de 2021 (na Praia do Lamberto e na Praia Grande), quebrando um longo histórico sem ocorrências na região.

Como reduzir os riscos

Adotar um comportamento preventivo é fundamental ao frequentar áreas com potencial de risco. As principais recomendações de segurança incluem evitar entrar no mar sozinho e durante o amanhecer ou o entardecer, períodos de maior atividade dos tubarões.

Também é aconselhável não usar objetos brilhantes, que podem ser confundidos com escamas de peixes, e nunca entrar na água com sangramentos. A orientação mais importante é sempre respeitar as placas de sinalização e os avisos emitidos por autoridades locais, como o Corpo de Bombeiros. Permanecer em águas rasas, com a água na altura da cintura, diminui significativamente a exposição ao perigo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.