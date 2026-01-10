As atrações imperdíveis do arquipélago de Fernando de Noronha
Fernando de Noronha é um destino que chama a atenção principalmente por suas praias preservadas, vida marinha abundante e regras rígidas de preservação ambiental. Veja as atrações imperdíveis do arquipélago.
compartilheSIGA
Fernando de Noronha é um destino que chama a atenção principalmente por suas praias preservadas, vida marinha abundante e regras rígidas de preservação ambiental. O arquipélago, localizado no estado de Pernambuco, é frequentemente citado em reportagens de turismo como um dos principais pontos de mergulho do Brasil. Entre trilhas controladas, mirantes naturais e passeios embarcados, o visitante encontra um ambiente voltado ao ecoturismo e ao contato direto com a natureza.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As atrações de Fernando de Noronha estão distribuídas em uma área relativamente pequena, mas com grande diversidade de cenários. Há praias de mar calmo e transparente, ideais para banho e snorkel, e outras com ondas mais fortes, procuradas por praticantes de surfe. Além das paisagens, a estrutura de visitação é organizada para limitar o número de pessoas em alguns pontos, o que reforça a imagem de um destino voltado à conservação ambiental e ao turismo controlado.
Principais atrações de Fernando de Noronha
Quando se fala em atrações de Fernando de Noronha, as praias são o destaque imediato. A Baía do Sancho, frequentemente listada em rankings internacionais, chama atenção pela água clara, paredões de pedra e acesso por escada íngreme instalada na falésia. Já a Praia do Cachorro, perto da vila principal, é uma das áreas mais acessíveis para banho e observação do pôr do sol, com estrutura de bares e fácil deslocamento.
Outro ponto bastante procurado é a Baía dos Porcos, conhecida pela vista frontal para o Morro Dois Irmãos e pelas piscinas naturais que se formam na maré baixa. Além disso, a Praia do Leão, mais afastada, é importante área de desova de tartarugas marinhas, monitorada por projetos de conservação. A Praia do Boldró e a Praia da Conceição, por sua vez, se transformam em pontos de encontro no fim da tarde, por oferecerem mirantes naturais para acompanhar o pôr do sol.
Quais experiências diferenciam as atrações de Fernando de Noronha?
As experiências em Fernando de Noronha vão além do banho de mar. Uma das atividades mais comentadas é o mergulho, tanto com cilindro quanto com snorkel. As águas em geral possuem boa visibilidade e permitem contato próximo com tartarugas, arraias, cardumes e, em determinadas épocas, golfinhos. Passeios de barco também costumam incluir paradas para nado livre em áreas de mar calmo e observação do litoral a partir do mar.
Entre as trilhas oficiais, monitoradas por guias credenciados, algumas levam a piscinas naturais e mirantes exclusivos, com controle de número de visitantes por horário. A trilha que passa pela região da Baía do Sancho, por exemplo, oferece pontos de observação elevados, onde se consegue visualizar boa parte da área de preservação. O Projeto Tamar e o Projeto Golfinho Rotador mantêm centros de visitação que funcionam como atrações educativas, com palestras, painéis informativos e, em certos períodos, acompanhamento de soltura de filhotes.
- Mergulho com cilindro em pontos como Cagarras e Laje Dois Irmãos;
- Snorkel em áreas rasas, como na Baía do Sueste e na Baía dos Porcos;
- Passeio de barco com saída do Porto de Santo Antônio;
- Visita a mirantes como o do Boldró e do Sancho;
- Participação em atividades educativas dos projetos de conservação.
Como organizar a visita às atrações de Fernando de Noronha?
Para aproveitar bem as atrações de Fernando de Noronha, o planejamento prévio é considerado fundamental. O arquipélago cobra taxas ambientais e algumas trilhas exigem agendamento com antecedência, principalmente em períodos de maior demanda, como férias e feriados prolongados. A limitação diária de visitantes em determinados pontos faz com que muitos viajantes organizem um roteiro básico antes mesmo do embarque.
Uma forma comum de distribuir as atividades é separar parte dos dias para as praias de mais fácil acesso e outra parte para passeios guiados e saídas de barco. Em geral, recomenda-se reservar o mergulho em dias de mar mais calmo, quando as condições de visibilidade tendem a ser melhores. Além disso, muitos guias orientam a levar calçados apropriados para trilha, proteção solar e equipamentos simples de snorkel, o que facilita a exploração das piscinas naturais.
- Primeiro dia: reconhecimento da Vila dos Remédios, Praia do Cachorro e Praia da Conceição;
- Segundo dia: passeio de barco com paradas para snorkel e observação do litoral;
- Terceiro dia: trilha para Baía do Sancho e mirantes próximos;
- Quarto dia: visita à Baía do Sueste e atividades com projetos ambientais;
- Quinto dia: praias de mar aberto, como Cacimba do Padre e Praia do Leão.
Preservação ambiental e regras nas atrações de Fernando de Noronha
As atrações de Fernando de Noronha funcionam sob um conjunto de normas que buscam reduzir o impacto ambiental. Entre as regras, destacam-se a proibição de levar cadeiras e guarda-sóis para algumas praias, a restrição ao uso de determinados tipos de embalagens plásticas e a obrigatoriedade de acompanhamento por guia em trilhas específicas. Essas medidas fazem parte de uma estratégia de preservação da fauna e da flora locais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Também é comum a presença de equipes de fiscalização nos acessos às praias e nas trilhas, orientando visitantes e monitorando comportamentos que possam comprometer o ambiente, como o toque em animais marinhos ou o pisoteio de áreas de desova. Assim, as principais atrações de Fernando de Noronha são estruturadas para oferecer contato próximo com a natureza, porém dentro de limites definidos, o que mantém o arquipélago como uma referência em turismo de natureza controlado no Brasil em 2025.