As 7 praias mais perigosas do mundo e por que você deve ter atenção

Planejar uma viagem para um destino paradisíaco muitas vezes envolve sonhar com areia branca e mar azul. No entanto, algumas das paisagens mais deslumbrantes do planeta escondem perigos que exigem atenção redobrada dos visitantes. De águas infestadas por tubarões a correntes traiçoeiras, conhecer os riscos é o primeiro passo para garantir a segurança.

Esses locais, apesar da beleza estonteante, carregam um histórico de acidentes e condições naturais extremas. A combinação de fatores geográficos, biológicos e climáticos transforma o que seria um dia de lazer em um cenário de alto risco. A seguir, listamos sete praias famosas por sua beleza e, também, por seus perigos.

Leia Mais

1. Gansbaai, África do Sul

Conhecida como a "capital mundial do tubarão-branco", esta praia atrai mergulhadores em busca de adrenalina. A região abriga uma das maiores colônias de focas do mundo, o que a torna um território de caça natural para os tubarões. Nadar fora das áreas protegidas é extremamente arriscado.

2. Praia de Hanakapiai, Havaí

Localizada na ilha de Kauai, seu acesso se dá por uma trilha desafiadora. A praia não possui recifes para conter a força do oceano, resultando em correntes de retorno poderosas que podem arrastar nadadores para o alto-mar em segundos. Placas alertam para o número de afogamentos no local.

3. Praia da Boa Viagem, Brasil

Em Recife, Pernambuco, esta famosa praia urbana registra um dos maiores índices de ataques de tubarão do mundo. A degradação ambiental e a construção do Porto de Suape alteraram o ecossistema, aproximando os tubarões-tigre e cabeça-chata da costa.

4. K'gari (antiga Ilha Fraser), Austrália

A maior ilha de areia do mundo oferece múltiplos perigos. Suas águas abrigam tubarões e águas-vivas venenosas, como a Irukandji. Em terra, os dingos (cães selvagens) podem ser agressivos com humanos, e o acesso a socorro médico é limitado e demorado.

5. Atol de Bikini, Ilhas Marshall

Um paraíso tropical que serviu de palco para mais de 20 testes de armas nucleares pelos Estados Unidos entre 1946 e 1958. Apesar da aparência intocada, a radioatividade no local ainda representa um grave risco à saúde. Estudos indicam que os níveis de radiação variam na região, mas a contaminação do ecossistema torna o local perigoso para a presença humana prolongada.

6. Playa Zipolite, México

Seu nome, que na língua zapoteca é frequentemente associado à expressão "praia dos mortos", já é um aviso. Famosa entre os nudistas e mochileiros, suas ondas fortes e correntes submarinas são implacáveis, sendo responsável por um número significativo de afogamentos ao longo dos anos.

7. The Skeleton Coast, Namíbia

O nome Costa dos Esqueletos descreve bem o cenário. A densa neblina, as ondas violentas e as correntes imprevisíveis causaram inúmeros naufrágios. Quem sobrevive ao mar encontra um deserto inóspito, com hienas, e pouquíssima chance de resgate.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.