Mergulho com tubarões: 5 lugares seguros no mundo para ver os gigantes
A experiência pode ser assustadora, mas é inesquecível; conheça destinos na África do Sul, México e outros países para um encontro supervisionado
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A imagem de um tubarão-branco gigante pode causar arrepios, mas a fascinação por esses predadores leva muitos a querer vê-los de perto. Para quem busca essa adrenalina, existem lugares no mundo onde o encontro é supervisionado e segue protocolos de segurança, transformando o medo em uma experiência inesquecível.
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Operadoras turísticas especializadas oferecem mergulhos que permitem a observação desses animais em seu habitat natural. A maioria das experiências ocorre dentro de gaiolas de proteção, o que torna a atividade acessível até para quem não tem certificação de mergulho.
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É importante lembrar, no entanto, que se trata de vida selvagem e os avistamentos nunca são garantidos. A presença dos animais depende de fatores ambientais e sazonais, tornando cada expedição uma oportunidade única, mas não uma certeza.
Confira cinco destinos historicamente famosos por oferecerem oportunidades de mergulho com tubarões:
Gansbaai, África do Sul
Historicamente conhecida como a “capital mundial do tubarão-branco”, Gansbaai popularizou o mergulho em gaiola. Contudo, é fundamental saber que, desde 2017, os avistamentos do grande tubarão-branco na região tornaram-se raros e imprevisíveis, possivelmente devido a mudanças ambientais e à presença de orcas. Embora a experiência ainda seja oferecida, as chances de encontrar esta espécie específica diminuíram drasticamente.
Ilha de Guadalupe, México
Por muitos anos, a Ilha de Guadalupe foi considerada o melhor lugar do mundo para ver o tubarão-branco, graças às suas águas cristalinas. No entanto, desde 2023, o governo mexicano suspendeu por tempo indeterminado as atividades de turismo com tubarões na ilha para proteger a espécie. É crucial verificar o status atual das permissões, pois a região encontra-se fechada para essa atividade.
Ilhas Netuno (Neptune Islands), Austrália
Localizadas na costa sul da Austrália, as Ilhas Netuno são hoje um dos principais e mais confiáveis pontos do mundo licenciados para operar mergulhos em gaiola com o grande tubarão-branco. Além da gaiola de superfície, algumas operadoras oferecem a opção de uma gaiola que desce ao fundo do mar, proporcionando uma perspectiva diferente do animal em seu ambiente.
Tiger Beach, Bahamas
Como o nome sugere, este local nas Bahamas é famoso pela alta probabilidade de encontrar tubarões-tigre. Diferente dos outros destinos focados no tubarão-branco, aqui os mergulhadores certificados podem ter encontros sem gaiolas, em águas rasas e cristalinas. Além dos tubarões-tigre, é comum avistar tubarões-limão e de recife, sempre em interações supervisionadas por guias experientes.
Ilhas Galápagos, Equador
Este arquipélago, Patrimônio Natural da Humanidade, oferece uma biodiversidade marinha incomparável. Nas remotas ilhas de Darwin e Wolf, acessíveis por barcos liveaboard, mergulhadores experientes têm a oportunidade de encontrar enormes cardumes de tubarões-martelo, além de tubarões-de-galápagos e ponta-branca-de-recife. A experiência exige certificação avançada de mergulho devido às condições locais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.