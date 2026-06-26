Do gramado ao mar do Caribe: BH amplia voos diretos para Curaçao

Em 2026, Curaçao entra em campo e também no radar dos viajantes brasileiros. Enquanto a ilha caribenha conquista os holofotes por sua inédita participação na Copa do Mundo, o BH Airport amplia a conexão direta entre Minas Gerais e um dos destinos mais desejados do Caribe, tornando ainda mais fácil trocar o inverno mineiro por praias de águas cristalinas, arquitetura colorida e uma cultura que mistura influências europeias e caribenhas.

A Azul retoma a operação sazonal entre Belo Horizonte e Curaçao no dia 1º de julho. Durante o mês, serão 32 voos — entre partidas e chegadas — e mais de 5,5 mil assentos disponíveis. A partir de 10 de julho, a oferta cresce de duas para quatro frequências semanais, com voos às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos.

Um destino que vive seu melhor momento

Curaçao é uma das belas praias do Caribe Escritório de Turismo de Curaçao

A nova frequência acompanha a crescente visibilidade internacional de Curaçao. Pela primeira vez na história, a seleção da ilha disputa a Copa do Mundo de 2026, integrando o Grupo E, ao lado de Alemanha, Equador e Costa do Marfim. O feito esportivo impulsiona ainda mais a imagem de um destino que já se destacava pela combinação de praias preservadas, rica diversidade cultural, gastronomia e patrimônio histórico.

Para os brasileiros, a viagem reúne outro atrativo importante: o voo é direto e dispensa conexão pelos Estados Unidos, eliminando a necessidade de visto americano. A operação parte do BH Airport às 15h30, com chegada prevista às 20h40. No retorno, o embarque acontece às 22h20, com pouso em Belo Horizonte às 5h20. Os voos serão realizados em aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros.

"O aumento das frequências para Curaçao representa um avanço estratégico para o BH Airport e para Minas Gerais. A operação fortalece o terminal mineiro como porta de entrada e saída do Brasil para destinos de lazer no Caribe e oferece aos brasileiros uma alternativa direta, confortável e competitiva", destaca o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes.

Segundo ele, o crescimento da rota confirma a consolidação da demanda e reforça o papel do aeroporto como um dos principais hubs do país.

"A evolução da rota demonstra a confiança da Azul no mercado mineiro e o potencial do BH Airport para sustentar novas oportunidades de crescimento. Seguimos trabalhando para ampliar a conectividade, fortalecer o turismo e impulsionar a economia de Minas Gerais."

A gerente sênior de Planejamento de Malha, Alianças e Distribuição da Azul, Beatriz Barbi, ressalta que a ampliação foi pensada para facilitar as conexões de passageiros de diferentes regiões do Brasil.

"Preparamos uma operação especial para Curaçao aproveitando o aeroporto mineiro, um dos principais hubs da Azul. Assim, ampliamos as possibilidades de conexão para quem deseja conhecer as belezas naturais do Caribe."

Muito além das praias

O Reino dos Países Baixos inclui ainda três territórios no Caribe: Curaçao (foto), Aruba e São Martinho. Todos eles têm governo e moeda próprios. Michelle Raponi por Pixabay

Localizada no sul do Caribe, Curaçao é um país autônomo do Reino dos Países Baixos e oferece uma experiência que vai além do tradicional turismo de sol e mar. A ilha reúne praias de águas transparentes, excelentes pontos de mergulho, gastronomia multicultural, vida noturna, compras e uma rica herança histórica.

Sua capital, Willemstad, é reconhecida pelas fachadas coloridas às margens da baía de Santa Ana e pelo centro histórico tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco.

O turismo segue como um dos principais motores da economia local. Em 2025, segundo o Curaçao Tourist Board, a ilha recebeu 788.427 turistas hospedados e, somando passageiros de cruzeiros e excursionistas, ultrapassou a marca de 1,7 milhão de visitantes no ano, consolidando-se como um dos destinos que mais crescem no Caribe.

SERVIÇO

Rota: BH Airport – Curaçao

Companhia aérea: Azul

Retomada da operação: 1º de julho de 2026

Frequências: segunda, quarta, sexta e domingo (a partir de 10 de julho)

Oferta em julho: 32 voos entre partidas e chegadas e mais de 5,5 mil assentos

Aeronave: Airbus A320 (até 174 passageiros)

BH Airport Curaçao

Saída: 15h30

Chegada: 20h40

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Curaçao BH Airport

Saída: 22h20

Chegada: 5h20