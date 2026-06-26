5 refúgios perto do Rio para fugir da praia e curtir o frio

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com o inverno já estabelecido no Rio de Janeiro, muitos buscam a oportunidade perfeita para trocar a areia pela serra. Se a ideia de curtir o clima ameno com lareira, vinho e boa gastronomia soa atraente, saiba que não é preciso ir longe. A serra fluminense oferece refúgios encantadores a poucas horas da capital.

Esses destinos combinam natureza exuberante, culinária de primeira e um charme que só o frio proporciona. Preparamos uma lista com cinco lugares ideais para uma escapada de fim de semana, aproveitando as baixas temperaturas típicas desta época do ano.

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Penedo: a Finlândia brasileira

Localizada em Itatiaia, a cerca de 180 km do Rio, Penedo é famosa por sua colonização finlandesa. O clima de cidade pequena, com suas casinhas coloridas, lojas de artesanato e fábricas de chocolate, cria uma atmosfera mágica. O principal ponto de encontro é o centro comercial "Pequena Finlândia", que abriga a Casa do Papai Noel.

O centro comercial 'Pequena Finlândia' em Penedo, com sua Casa do Papai Noel, reflete a colonização finlandesa na serra fluminense. Alfredo Duraes/EM

A gastronomia é um destaque, com restaurantes especializados em fondues e trutas. Para os amantes da natureza, a região oferece cachoeiras de fácil acesso, como as Três Bacias e a Cachoeira de Deus, perfeitas para um passeio durante o dia antes de se aquecer em frente à lareira à noite.

Visconde de Mauá: natureza e tranquilidade

Para quem busca uma conexão mais intensa com a natureza, Visconde de Mauá é a escolha certa. A região, que abrange as vilas de Mauá, Maringá e Maromba, tem um ar mais rústico e é cercada por paisagens deslumbrantes da Serra da Mantiqueira. As cachoeiras são as grandes estrelas, com destaque para a do Escorrega, onde é possível deslizar por uma pedra lisa.

Estabelecimentos e restaurantes mineiros destacam a rica gastronomia das cidades serranas fluminenses. Marlyana Tavares/EM/D.A Press

As vilas oferecem pousadas aconchegantes, muitas com ofurôs e lareiras, além de restaurantes que servem pratos com ingredientes locais, como o pinhão e a truta. É o destino ideal para relaxar e recarregar as energias.

Petrópolis: um mergulho na história

A Cidade Imperial, a apenas 70 km do Rio, oferece uma viagem ao passado com seu rico patrimônio histórico. O Museu Imperial, antigo palácio de verão de Dom Pedro II, é parada obrigatória. O Palácio de Cristal, a Catedral São Pedro de Alcântara e a Casa de Santos Dumont também compõem um roteiro cultural imperdível.

O Palácio de Cristal, em Petrópolis, é um destaque da serra fluminense, combinando história e beleza noturna para o turismo de inverno. Marcio Pregal/divulgacao

Além da história, Petrópolis possui um forte polo de moda na Rua Teresa e uma cena gastronômica diversificada, com cervejarias artesanais e restaurantes sofisticados. O clima serrano torna os passeios pelo centro histórico ainda mais agradáveis.

Teresópolis: aventura na Serra dos Órgãos

Conhecida como a casa da Seleção Brasileira de Futebol, Teresópolis é um paraíso para os aventureiros. A cidade abriga a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com trilhas que levam a mirantes com vistas espetaculares, incluindo o famoso pico Dedo de Deus. A Travessia Petrópolis-Teresópolis é considerada uma das mais bonitas do Brasil.

O imponente pico Dedo de Deus, na Serra dos Órgãos, convida à aventura em Teresópolis, um dos destinos da serra fluminense. Andre Oliveira/Divulgacao

Fora do parque, a Feirinha do Alto é uma atração popular nos fins de semana, com centenas de barracas de artesanato e roupas. A cidade também conta com ótimas opções de restaurantes para se aquecer após um dia de atividades.

Itaipava: polo gastronômico e sofisticação

Distrito de Petrópolis, Itaipava se consolidou como um dos destinos mais sofisticados da serra fluminense. O local é um verdadeiro polo gastronômico, com restaurantes renomados, empórios e cervejarias artesanais que atraem visitantes em busca de experiências culinárias de alto nível. A região também é famosa por suas pousadas de luxo e condomínios.

Passear pelo centrinho, visitar o Castelo de Itaipava ou simplesmente aproveitar a estrutura de um bom hotel com spa e piscina aquecida são programas perfeitos para quem busca conforto e exclusividade para curtir os dias mais frios.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.