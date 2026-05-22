5 destinos baratos e incríveis para conhecer no estado do Rio de Janeiro

Explorar o Rio de Janeiro vai muito além das praias e pontos turísticos da capital. O estado esconde refúgios de serra e mar que são perfeitos para uma escapada de fim de semana ou um feriado prolongado, com a vantagem de não pesarem tanto no orçamento. Esses destinos oferecem ótima infraestrutura, paisagens incríveis e uma chance de renovar as energias.

Para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, mas sem abrir mão do conforto, há opções que fogem do roteiro tradicional. Seja para relaxar ao som de uma cachoeira ou para aproveitar o mar com mais sossego, é possível encontrar o lugar ideal a poucas horas de carro da cidade do Rio de Janeiro.

Leia Mais

Confira cinco destinos que oferecem ótimas experiências sem comprometer o orçamento.

Visconde de Mauá

Localizado na Serra da Mantiqueira, na divisa com Minas Gerais, este distrito é um verdadeiro refúgio para quem ama o clima de montanha. A região é formada por três vilas principais: Mauá, Maringá e Maromba. Cada uma tem seu charme, com pousadas aconchegantes, restaurantes de qualidade e dezenas de cachoeiras de águas cristalinas, como a famosa Cachoeira do Escorrega.

Ilha Grande (Angra dos Reis)

Apesar da fama, Ilha Grande ainda pode ser um destino econômico se o planejamento for feito com antecedência. Para chegar à ilha, a travessia de barco a partir de Conceição de Jacareí costuma ser a mais rápida e econômica para a Vila do Abraão, mas também há saídas de Angra dos Reis e Mangaratiba. Na ilha, que não permite carros, a Vila do Abraão concentra pousadas e restaurantes com preços variados. As praias paradisíacas, como Lopes Mendes, são o grande atrativo e podem ser acessadas por trilhas ou barcos.

Penedo (Itatiaia)

Famosa por ser a principal colônia finlandesa do Brasil, Penedo encanta pela arquitetura temática, lojas de artesanato e fábricas de chocolate. O centrinho, chamado de Pequena Finlândia, é o coração do distrito e recria uma vila com casas coloridas e a Casa do Papai Noel. Além do charme europeu, a região é cercada por natureza, com cachoeiras como as Três Bacias e o Poço das Esmeraldas.

Saquarema

Para quem prefere o litoral, Saquarema é a escolha certa. Conhecida como a "Capital Nacional do Surfe", a cidade tem uma vibe mais tranquila que suas vizinhas da Região dos Lagos. A Praia de Itaúna é o palco de campeonatos internacionais, mas o município também oferece a lagoa de águas calmas, ideal para famílias e a prática de esportes náuticos. A estrutura de quiosques e restaurantes tem preços justos.

Araruama

Muitas vezes ofuscada por Búzios e Cabo Frio, Araruama é uma excelente alternativa na Região dos Lagos para quem busca economia e sossego. A cidade é banhada pela Lagoa de Araruama, uma das maiores lagoas hipersalinas permanentes do mundo, com águas mornas e calmas. É um destino perfeito para a prática de kitesurf e windsurf, além de oferecer um belo pôr do sol na orla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.