Londres para brasileiros: 7 dicas para economizar na sua viagem

Londres é um dos destinos mais desejados por brasileiros, mas a fama de cidade cara, impulsionada pela cotação da libra esterlina, pode assustar. Com o crescente interesse pelo Reino Unido, muitos viajantes buscam formas de explorar a capital inglesa sem comprometer o orçamento. A boa notícia é que, com planejamento e algumas dicas práticas, é totalmente possível aproveitar o melhor da cidade gastando pouco.

O segredo está em adotar hábitos locais e focar em estratégias inteligentes para despesas essenciais, como transporte, alimentação e passeios. Pequenas escolhas diárias fazem uma grande diferença no final da viagem. Confira sete estratégias para aproveitar a cidade gastando menos:

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Use o transporte público com sabedoria: não compre bilhetes avulsos. A forma mais barata de se locomover é usando um cartão de débito ou crédito por aproximação (contactless) ou o cartão Oyster. O sistema calcula a tarifa mais baixa e impõe um limite de gasto diário (daily cap), válido das 4h30 de um dia até as 4h29 do dia seguinte. Após atingir esse limite máximo diário, você pode continuar viajando pelo resto do dia sem custos adicionais nas mesmas zonas. Para turistas brasileiros, o uso de um cartão contactless de contas internacionais (como Wise ou Nomad) costuma ser mais vantajoso, pois oferece as mesmas tarifas da Oyster Card sem a necessidade de pagar a taxa de ativação de £10,50 não reembolsável do cartão físico. Explore os museus e parques gratuitos: Londres oferece uma vasta gama de atrações culturais sem custo. Museus de renome mundial, como o British Museum, a National Gallery, o Museu de História Natural e o Museu da Ciência, têm entrada gratuita para suas coleções permanentes. Além disso, aproveite para caminhar por parques icônicos como o Hyde Park e o Regent's Park. Alimentação econômica e saborosa: fuja dos restaurantes turísticos. Redes de supermercados como Tesco e Sainsbury's, além de cadeias como Pret A Manger, oferecem o famoso "meal deal": um sanduíche ou salada, uma bebida e um snack por um preço fixo e baixo. Outra ótima opção são os mercados de rua, como o Borough Market e o Camden Market, que servem comidas de todo o mundo a preços acessíveis. Hospede-se fora do centro: ficar hospedado nas zonas 3 ou 4 do metrô pode reduzir drasticamente o custo da acomodação. Embora o tempo de deslocamento seja um pouco maior, a economia compensa. A eficiência do transporte público garante que você chegue rapidamente às principais atrações. Compre ingressos para atrações com antecedência: para os passeios pagos, como a London Eye ou a Torre de Londres, a regra é clara: compre online e com antecedência. Os preços no site oficial são quase sempre mais baixos do que os da bilheteria, além de evitar longas filas. Caminhe o máximo que puder: a capital britânica é uma cidade excelente para ser explorada a pé. Muitas atrações turísticas na área central são próximas umas das outras. Caminhar entre elas não apenas economiza dinheiro com transporte, mas também permite descobrir ruas charmosas, lojas e pubs que não estão nos roteiros tradicionais. Beba água da torneira: a água da torneira em Londres é potável e de alta qualidade. Carregue uma garrafa reutilizável e encha-a em bebedouros públicos ou peça "tap water" em restaurantes e cafés. Comprar água engarrafada todos os dias representa um gasto desnecessário. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.