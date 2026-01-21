5 passeios imperdíveis e gratuitos para fazer na sua viagem a Paris

Paris está no centro das atenções globais, mas explorar a capital francesa não exige um orçamento ilimitado. A cidade oferece experiências memoráveis que não custam um centavo, permitindo que visitantes mergulhem na cultura e na beleza locais sem esvaziar a carteira. Com um bom planejamento, é possível montar um roteiro completo aproveitando apenas atrações gratuitas.

De jardins históricos a vistas panorâmicas de tirar o fôlego, a Cidade Luz se revela de maneiras surpreendentes para quem sabe onde procurar. Preparamos uma seleção com cinco passeios imperdíveis que provam que o melhor de Paris pode, sim, ser de graça. Cada um oferece uma perspectiva única da vida e da história parisiense.

Leia Mais

Roteiro gratuito pela Cidade Luz

Jardim de Luxemburgo: um oásis no coração da cidade

Criado a pedido da rainha Maria de Médici em 1612, este não é apenas um parque. O Jardim de Luxemburgo é um ponto de encontro para parisienses e um refúgio de tranquilidade. Caminhe entre suas estátuas, admire o Palácio do Luxemburgo e relaxe em uma das cadeiras de metal ao redor do grande lago central. É o lugar perfeito para um piquenique ou simplesmente para observar o cotidiano da cidade. Catedral de Notre-Dame: o retorno de um ícone

Após cinco anos de uma restauração monumental, a Catedral de Notre-Dame reabriu suas portas em dezembro de 2024, ressurgindo como um símbolo poderoso de resiliência. A visita ao seu interior é gratuita e permite que o público admire novamente a grandiosidade da arquitetura gótica. Para evitar filas que podem durar horas, é altamente recomendável agendar a visita online com antecedência. Embora alguns trabalhos de restauração continuem até 2026, eles não impedem a experiência. Aproveite para explorar também o entorno histórico na Île de la Cité e caminhar pelas margens do Rio Sena. Montmartre e a Basílica de Sacré-Cœur

Subir as ladeiras de Montmartre é como viajar para uma Paris de outra época. O bairro boêmio, famoso por seus artistas de rua e cafés charmosos, tem um encanto único. No topo da colina, a imponente Basílica de Sacré-Cœur oferece uma das vistas panorâmicas mais espetaculares e gratuitas da cidade. A entrada na basílica também é livre. Passeio às margens do Rio Sena

Uma caminhada pelas margens do Rio Sena é um programa clássico e indispensável. Tombadas como Patrimônio Mundial da UNESCO, as margens do rio conectam diversos cartões-postais da cidade, como o Louvre, a Torre Eiffel e a Place de la Concorde. É uma oportunidade de ver a cidade de um ângulo diferente, apreciando suas pontes históricas e a movimentação dos barcos. Terraço da Galeries Lafayette

Muitos turistas não sabem, mas a loja de departamentos Galeries Lafayette Haussmann esconde um segredo em seu último andar: um terraço com acesso gratuito. De lá, a vista de 360 graus de Paris é de tirar o fôlego. É possível ver a Ópera Garnier em primeiro plano e a Torre Eiffel ao fundo, uma alternativa fantástica aos mirantes pagos da cidade. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.