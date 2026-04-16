Temperatura máxima: que tal curtir uma praia quente (bem) longe do mar

No coração do Cerrado goiano, o Hot Park Rio Quente segue como um dos parques aquáticos mais impressionantes do Brasil e da América do Sul. Com suas águas naturalmente quentes, que brotam diretamente das nascentes termais e mantém temperatura média de 36°C o ano inteiro, o parque oferece uma experiência única que mistura adrenalina, relaxamento e contato direto com a natureza preservada.

Em 2026, após um ciclo intenso de investimentos e rebranding liderado pela Aviva, o destino apresenta-se mais moderno, organizado e preparado para receber um número ainda maior de visitantes, mantendo intacta sua essência acolhedora e terapêutica.

A transformação recente é parte de um ambicioso plano da Aviva, que anunciou investimentos totais de R$ 1,2 bilhão até 2028 em seus resorts e parques. Desse montante, centenas de milhões já foram direcionados ao Rio Quente Resorts, incluindo reformas estruturais, modernização de hotéis e aprimoramento do Hot Park.

O próprio parque ganhou nova identidade visual e passou a se chamar oficialmente Hot Park Rio Quente, preparando o terreno para a expansão da marca. Em 2027, está prevista a inauguração do Hot Park Costa do Sauípe, na Bahia, que replicará o modelo de sucesso de Goiás e levará as águas quentes artificiais para o litoral nordestino.

Praia do Cerrado

Lazy River: relaxamento garantido no rio lento Carlos Altman/EM Rio Quente é considerada um paraíso com muitos atrativos além do parque termal, como as praias artificiais e resorts com piscinas naturais. - Flickr Pablo Regino/MTur Termas do Rio Quente - Rio Quente - Oferece piscinas naturais de água quente em meio à natureza, com diversas atrações ao ar livre e um ambiente tropical. Instagram @rioquenteresorts Quem diz que parque aquático é só pra jovem nunca visitou o Hot Park Carlos Altman/EM/D.A Press Xpirado e Turbilhados: adrenalina nas alturas Carlos Altman/EM Principal atração do Hot Park, a Praia do Cerrado é a maior praia artificial com águas naturalmente quentes do mundo Carlos Altman/EM Visitar o Parque das Fontes é conexão total com a natureza Carlos Altman/EM Voltar Próximo

A estrutura do parque continua sendo seu grande diferencial. A Praia do Cerrado, considerada a maior praia de águas quentes naturais do mundo, segue como o cartão-postal do lugar, com areia branquinha, ondas artificiais suaves e vista deslumbrante para o cerrado. Famílias inteiras passam o dia por ali, alternando momentos de descanso com as atrações radicais. Os toboáguas como Half Pipe, Giant Slide, Acqua River e o turbilhão de boias do Xpirado garantem adrenalina na medida certa, enquanto áreas infantis dedicadas e piscinas mais tranquilas atendem aos pequenos com segurança e diversão.

Além das atrações clássicas, o Hot Park oferece experiências extras que enriquecem a visita, como tirolesa, mergulho, caiaque e rafting, todas com custo adicional. Para quem busca puro relaxamento, o Parque das Fontes — com acesso 24 horas para hóspedes — é um verdadeiro oásis de nascentes naturais cristalinas, bares flutuantes e tranquilidade. O complexo como um todo trata mensalmente mais de 100 milhões de litros de água, demonstrando forte compromisso com a preservação ambiental e o uso sustentável das fontes termais.

Em 2026, o Hot Park opera diariamente das 10h às 17h (com possíveis ajustes semanais para manutenção), e os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo site oficial, o que ajuda a evitar filas. Quem se hospeda nos resorts do complexo ganha vantagens exclusivas, como acesso ilimitado ao parque, entrada antecipada e integração total com as outras áreas de lazer. A Aviva ainda abriu centenas de vagas de emprego no início do ano, reforçando o impacto econômico positivo na região de Rio Quente e Caldas Novas.

O que torna o Hot Park Rio Quente especial em 2026 não é apenas a infraestrutura renovada, mas a capacidade de entregar momentos autênticos: o vapor das águas quentes subindo no ar fresco da manhã, o som das crianças rindo nas ondas, os amigos descendo juntos nas boias e o pôr do sol pintando o cerrado de laranja. Após anos de crescimento constante, o parque se consolida como destino completo — não só um parque aquático, mas um refúgio onde o corpo se recupera, a mente descansa e as memórias se constroem.













1.6 mi

pessoas visitaram o Hot Park em 2023







R$ 1,2 bi

serão investidos pela Aviva até 2028 em novas atrações em Goiás e na Bahia















Atrações imperdíveis







Localizado em meio à natureza, com uma paisagem encantadora, o parque aquático é o único do Cerrado a ser abastecido apenas com as águas naturalmente quentes da região. Com mais de 150 mil m², o Hot Park oferece mais de 22 atrações, como Aerobike, Half Pipe, Acqua Race, Clubinho da Criança, Escola de Surf, entre outras, para todos os gostos e idades.O parque está dividido em diversas áreas temáticas, cada uma com atrações únicas e exclusivas. Podemos destacar:

Para todas as idades

Termas do Rio Quente - Rio Quente - Oferece piscinas naturais de água quente em meio à natureza, com diversas atrações ao ar livre e um ambiente tropical. Instagram @rioquenteresorts

Praia do Cerrado: A maior praia artificial com ondas de águas naturalmente quentes do mundo. Ideal para relaxar e aproveitar o sol. Nível de dificuldade: fácil.

Lazy River: Um rio lento e tranquilo perfeito para um passeio relaxante. Nível de dificuldade: fácil.

Pier Point: Bar molhado com diversas opções de bebidas e petiscos. Ideal para se refrescar e curtir a vista. Nível de dificuldade: fácil.

Quadras de Areia: Espaço para praticar esportes como vôlei e frescobol. Nível de dificuldade: fácil.







Para as crianças

Hotibum: Primeira atração que o visitante vai encontrar ao entrar no parque, é o local onde crianças e adultos podem se divertir juntos entre vários toboáguas e atrações interativas. Lá é onde as fofuras Turminha da Zooeira, os mascotes do Hot Park, se reúnem para ensinar o público a importância de preservar a natureza. Nível de dificuldade: fácil.







Clubinho da Criança: Um espaço dedicado à diversão dos pequenos, com piscinas rasas, brinquedos e atividades lúdicas. Nível de dificuldade: fácil.

Giant Slide: Um escorregador gigante é uma diversão garantida no Hot Park. Nível de dificuldade: fácil.







Com mais adrenalina

Xpirado e Turbilhados: adrenalina nas alturas Carlos Altman/EM

Half Pipe: Tobogã em formato de U que proporciona uma descida, em uma boia com dois ocupantes, uma experiência radical e alucinante. Nível de dificuldade: alto.

Xpirado: Tobogã radical com uma descida rápida e arrepiante. Para chegar ao brinquedo, você passará pela Vila das Almas, uma caracterização de uma vila de pescadores abandonada. Nível de dificuldade: alto.

Turbilhados: Em contraponto ao ambiente sombrio do Xpirado, o caminho para os toboáguas passa pela Vila das Palmas, um lugar lúdico e colorido. Dentro de uma boia que comporta até 4 pessoas, descer pelo brinquedo aquático é uma experiência única no Brasil. Nível de dificuldade: médio

Mega Tirolesa: Com uma partida a 70m do chão e um percurso com mais de 1 km de extensão em meio a natureza do Cerrado, sobrevoe o parque e tenha uma vista panorâmica do local. Por sorte, ao pôr do Sol, terá a companhia de araras lá nas alturas. Todo o trajeto dura cerca de um minuto e meio. Nível de dificuldade: alto

Acqua Race: Corrida em alta velocidade em tobogãs individuais. Pode desfrutar a aventura em boias e tapetes e, parte da descida, é totalmente no escuro. Nível de dificuldade: médio







Para os mais aventureiros

AcquaBike e caiaque no lago de águas mornas Carlos Altman/EM

Escola de surf: aprenda a surfar em ondas artificiais. Nível de dificuldade: alto

Mergulho ecológico: explore o mundo subaquático e observe a vida marinha em piscinas com água quente e cristalina. Nível de dificuldade: médio.

Passeio de caiaque: Navegue pelo lago quente e desfrute da natureza. Nível de dificuldade: médio.

AcquaBike: Uma bicicleta aquática que te proporciona uma experiência única. Nível de dificuldade: médio.

Dicas no Hot Park

Restaurantes e bares: Com diversas opções culinárias para todos os paladares.

Lojas: Encontre souvenirs e produtos exclusivos do parque.

Use protetor solar: mesmo em dias nublados, é importante se proteger dos raios solares.

Hidrate-se: beba bastante água para evitar a desidratação.

Utilize os armários: deixe seus pertences guardados com segurança.

Leve chinelos e roupão de banho: os chinelos são essenciais para se locomover pelo parque e o roupão deixará a experiência mais completa

Serviço:

Informações e reservas no site oficial: https://www.rioquente.com.br/hot-park

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