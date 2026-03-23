Gramado, Campos do Jordão e Penedo entram na rota dos amantes do chocolate

Celebrado em 26 de março, o Dia do Cacau destaca o chocolate não apenas como ingrediente, mas também como símbolo cultural e atividade econômica. Neste contexto, a Booking.com – empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo – destaca os oito destinos ao redor do mundo mais recomendados por viajantes na plataforma quando o assunto é chocolate. O levantamento reúne cidades onde o doce está presente na cultura e nas experiências turísticas, tornando-se parte do próprio roteiro de viagem.

A conexão entre gastronomia e turismo também aparece no comportamento do público: de acordo com a pesquisa Previsões de Viagem para 2026, três em cada quatro viajantes brasileiros (75%) afirmam que considerariam comprar itens de cozinha e gastronomia durante as férias, e dois terços (64%) dizem que viajariam para um lugar que seja especificamente reconhecido por esses produtos, um indicativo de que sabores locais influenciam cada vez mais as decisões de viagem.

1) Bruxelas, Bélgica

Em 18º lugar está a Bélgica. Famosa pelas cervejas e pelos chocolates, ela tem um custo diário para um viajante de 142 euros em média. Imagem Free de Dimitris Vetsikas por Pixabay

Reconhecida mundialmente por sua tradição chocolatier, Bruxelas transformou o chocolate em símbolo nacional. Entre seus destaques estão o museu Choco-Story Brussels, dedicado à história do cacau, além de galerias históricas, como as Galeries Royales Saint-Hubert, onde chocolaterias conceituadas dividem espaço com lojas, cafés e restaurantes. Entre visitas à praça central Grand-Place e ao Atomium, a iguaria aparece como parte essencial da experiência cultural belga, e é possível até mesmo fazer workshops em fábricas de chocolate artesanal. Uma boa opção de hospedagem no destino é o The Usual Brussels, localizado no centro da cidade e com restaurante no local.

2) Bruges, Bélgica

Com seus canais e construções medievais preservadas, Bruges une cenário romântico e forte herança ligada ao chocolate. Assim como sua conterrânea, também há um museu do chocolate na cidade. O Choco-Story Brugge apresenta demonstrações sobre a produção artesanal, enquanto o centro histórico concentra lojas especializadas, que reforçam sua fama como destino doce na Europa. Vale fazer uma oficina de chocolate belga e criar seus próprios bombons para se deliciar no restante das férias. Para a estadia, o The Burgundy - Boutique B&B fica próximo ao centro da cidade e possui terraço ao ar livre.

3) Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil

A entrada de Gramado recebe visitantes com a magia e as decorações natalinas da 40ª edição do Natal Luz, evento que transforma a cidade serrana. Cleiton Thiele/ Reprodução Instagram

Na Serra Gaúcha, Gramado é um dos principais polos brasileiros de chocolate artesanal, tradição que ganhou força com a influência europeia na região. A cidade conta com lojas especializadas em doces e sobremesas feitos de chocolate, além de diversas fábricas abertas à visitação, com direito a tour e degustação. Além da irresistível cena gastronômica de Gramado, o destino é cheio de atrações, como passeios pela Rua Coberta, visitas a vinícolas e parques temáticos, inclusive com atividades típicas de destinos de inverno, como esqui e patinação no gelo. E nada melhor do que terminar um dia de aventuras com uma caneca de chocolate quente nas mãos. O Hotel Ritta Höppner é uma opção de hospedagem sofisticada e aconchegante na cidade, rodeado por um extenso jardim.

4) Campos do Jordão, São Paulo, Brasil

Campos do Jordão(1.628m)- Conhecida como a "Suíça Brasileira", devido às suas características arquitetônicas e ao clima frio, a cidade é a mais alta do Brasil. Fica no estado de São Paulo, a 680 km da capital paulista, e tem cerca de 52.400 habitantes. A cidade é famosa pelo turismo, especialmente durante o inverno, quando uma multidão chega para aproveitar as baixas tempraturas. Governo do Estado de São Paulo

Conhecida pelo clima de montanha e arquitetura inspirada em vilas europeias, Campos do Jordão associou sua identidade turística ao chocolate artesanal, especialmente durante o inverno. Um passeio no destino inclui visitas ao bairro Capivari, onde há chocolaterias tradicionais, restaurantes e cafés, ao Horto Florestal e ao Parque Amantikir, combinando belas paisagens naturais com experiências gastronômicas à base de cacau, como uma fábrica de chocolates. Uma ótima opção de hospedagem é o Bendito Cacao Resort & Spa, que oferece experiências focadas na guloseima e até mesmo um spa com massagens à base de manteiga de cacau.

5) San Carlos de Bariloche, Argentina

Catedral de São Carlos é um dos atrativos do Centro Histórico de Bariloche Setur Bariloche/Divulgação

Na Patagônia, Bariloche consolidou sua reputação como capital do chocolate argentino. Cercada por atrações naturais como o Circuito Chico e o Cerro Campanario, com lindas vistas da região, a cidade oferece um contraste entre paisagens andinas e vitrines com criações artesanais. O Museo del Chocolate, por exemplo, apresenta a história da produção local, enquanto a Rua Mitre reúne diversas lojas especializadas. A Design Suites Bariloche é uma acomodação localizada em frente ao Lago Nahuel Huapi e oferece sauna, piscina aquecida e sala de massagem.

Campeão de vendas: Surpresa! A época do ano em que mais se vende chocolate não é a Páscoa, mas sim o Dia dos Namorados. freepik ChocoPáscoa Gramado acontecerá até 12 de abril e contará com a encantadora e tradicional decoração na cidade Cleiton Thiele/SerraPress A entrada de Gramado recebe visitantes com a magia e as decorações natalinas da 40ª edição do Natal Luz, evento que transforma a cidade serrana. Cleiton Thiele/ Reprodução Instagram Muitos tipos: O chocolate escuro, que precisa ter pelo menos 35% de sólidos de cacau, é considerado o mais saudável. Se a porcentagem de cacau chegar a 70%, os benefícios para a saúde aumentam, como a redução do risco de doenças cardíacas. Divulgação A competição costuma impactar o preço e a disponibilidade do cacau, especialmente quando há variação na demanda por chocolate e cosméticos. flickr Irene Scott/AusAID O fondue é mais do que um prato: é uma experiência gastronômica que envolve tradição, história e convivência. Seja na sua versão clássica de queijo, na versão mais sofisticada de carne ou na indulgente versão de chocolate, o fondue continua conquistando pessoas ao redor do mundo. Imagem de Hans por Pixabay O ideal é consumir a partir de 70%, mas o chocolate já é considerado intenso a partir de 51%. Reprodução do site metropoles.com/gastronomia/receita/bombons-de-gim-receita-feita-com-chocolate-ao-leite-e-uma-delicia Em 18º lugar está a Bélgica. Famosa pelas cervejas e pelos chocolates, ela tem um custo diário para um viajante de 142 euros em média. Imagem Free de Dimitris Vetsikas por Pixabay Campos do Jordão(1.628m)- Conhecida como a "Suíça Brasileira", devido às suas características arquitetônicas e ao clima frio, a cidade é a mais alta do Brasil. Fica no estado de São Paulo, a 680 km da capital paulista, e tem cerca de 52.400 habitantes. A cidade é famosa pelo turismo, especialmente durante o inverno, quando uma multidão chega para aproveitar as baixas tempraturas. Governo do Estado de São Paulo Com tantas opções de atividades, é um lugar que oferece tanto momentos de tranquilidade quanto aventuras ao ar livre. Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma imersão nas tradições finlandesas, Penedo é um destino único e inesquecível da serra carioca. Youtube/Talita Scoralick Catedral de São Carlos é um dos atrativos do Centro Histórico de Bariloche Setur Bariloche/Divulgação Voltar Próximo

6) Turim, Itália

Berço da tradicional gianduia, feita de chocolate e creme de avelã, Turim tem forte ligação com o cacau desde o século XVII, e os viajantes têm várias oportunidades para descobrir esse aspecto do destino: desde uma visita ao museu do chocolate e da gianduia Choco-Story Torino até passeios guiados em fábricas e tours de degustação da iguaria. Vale conhecer também os cafés históricos da cidade, que mantêm receitas que combinam chocolate, café e creme, preservando tradições locais. Além da experiência gastronômica, visitantes podem explorar a Mole Antonelliana e o Museu Nacional do Cinema, que reforçam o charme cultural da capital do Piemonte. Uma boa pedida é se hospedar no Opera35 Boutique Hotel, situado no centro histórico, que conta com jardim e bar.

7) Zurique, Suíça

Zurique une tradição e inovação na produção de chocolate suíço, reconhecido internacionalmente. A cidade abriga museus e espaços dedicados ao chocolate, que apresentam o processo do grão ao produto final, além de experiências interativas e degustações. Em passeios pela Bahnhofstrasse, pelo Lago de Zurique e pelo centro histórico (Altstadt), os visitantes podem conhecer e apreciar o verdadeiro chocolate suíço. Uma opção sofisticada de hospedagem é o Storchen Zürich - Lifestyle Boutique Hotel, com seu cais próprio para barcos e belas vistas do rio.

8) Penedo, Rio de Janeiro, Brasil

Com tantas opções de atividades, é um lugar que oferece tanto momentos de tranquilidade quanto aventuras ao ar livre. Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma imersão nas tradições finlandesas, Penedo é um destino único e inesquecível da serra carioca. Youtube/Talita Scoralick

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Situada no Rio de Janeiro, com influência finlandesa e clima serrano, Penedo incorporou o chocolate artesanal à sua oferta turística. Um roteiro na região inclui fábricas e lojas especializadas no doce, onde é possível encontrar o chocolate em variadas formas: barras, bombons, alfajores, pães de mel, salames, entre outros. Próxima ao Parque Nacional de Itatiaia, a cidade combina natureza, clima ameno e experiências ligadas ao cacau. Para a estadia, a Pousada Rainha da Mata fica a cerca de 6 km do parque e oferece jardim e estacionamento gratuito.