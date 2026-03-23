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Dia do Cacau

Gramado, Campos do Jordão e Penedo entram na rota dos amantes do chocolate

Levantamento da Booking.com reúne cidades onde o doce está presente na cultura e nas experiências turísticas, tornando-se parte do próprio roteiro de viagem

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Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
23/03/2026 11:33 - atualizado em 23/03/2026 11:37

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ChocoPáscoa Gramado acontecerá até 12 de abril e contará com a encantadora e tradicional decoração na cidade
ChocoPáscoa Gramado acontecerá até 12 de abril e contará com a encantadora e tradicional decoração na cidade crédito: Cleiton Thiele/SerraPress

Celebrado em 26 de março, o Dia do Cacau destaca o chocolate não apenas como ingrediente, mas também como símbolo cultural e atividade econômica. Neste contexto, a Booking.com – empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo – destaca os oito destinos ao redor do mundo mais recomendados por viajantes na plataforma quando o assunto é chocolate. O levantamento reúne cidades onde o doce está presente na cultura e nas experiências turísticas, tornando-se parte do próprio roteiro de viagem.

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A conexão entre gastronomia e turismo também aparece no comportamento do público: de acordo com a pesquisa Previsões de Viagem para 2026, três em cada quatro viajantes brasileiros (75%) afirmam que considerariam comprar itens de cozinha e gastronomia durante as férias, e dois terços (64%) dizem que viajariam para um lugar que seja especificamente reconhecido por esses produtos, um indicativo de que sabores locais influenciam cada vez mais as decisões de viagem.

1) BruxelasBélgica

Bélgica é famosa pelas cervejas e pelos chocolates
Em 18º lugar está a Bélgica. Famosa pelas cervejas e pelos chocolates, ela tem um custo diário para um viajante de 142 euros em média. Imagem Free de Dimitris Vetsikas por Pixabay

Reconhecida mundialmente por sua tradição chocolatier, Bruxelas transformou o chocolate em símbolo nacional. Entre seus destaques estão o museu Choco-Story Brussels, dedicado à história do cacau, além de galerias históricas, como as Galeries Royales Saint-Hubert, onde chocolaterias conceituadas dividem espaço com lojas, cafés e restaurantes. Entre visitas à praça central Grand-Place e ao Atomium, a iguaria aparece como parte essencial da experiência cultural belga, e é possível até mesmo fazer workshops em fábricas de chocolate artesanal. Uma boa opção de hospedagem no destino é o The Usual Brussels, localizado no centro da cidade e com restaurante no local.

2) BrugesBélgica

Com seus canais e construções medievais preservadas, Bruges une cenário romântico e forte herança ligada ao chocolate. Assim como sua conterrânea, também há um museu do chocolate na cidade. O Choco-Story Brugge apresenta demonstrações sobre a produção artesanal, enquanto o centro histórico concentra lojas especializadas, que reforçam sua fama como destino doce na Europa. Vale fazer uma oficina de chocolate belga e criar seus próprios bombons para se deliciar no restante das férias. Para a estadia, o The Burgundy - Boutique B&B fica próximo ao centro da cidade e possui terraço ao ar livre.

3) GramadoRio Grande do SulBrasil

4 atrações imperdíveis do Natal Luz de Gramado para toda a família
A entrada de Gramado recebe visitantes com a magia e as decorações natalinas da 40ª edição do Natal Luz, evento que transforma a cidade serrana. Cleiton Thiele/ Reprodução Instagram

Na Serra Gaúcha, Gramado é um dos principais polos brasileiros de chocolate artesanal, tradição que ganhou força com a influência europeia na região. A cidade conta com lojas especializadas em doces e sobremesas feitos de chocolate, além de diversas fábricas abertas à visitação, com direito a tour e degustação. Além da irresistível cena gastronômica de Gramado, o destino é cheio de atrações, como passeios pela Rua Coberta, visitas a vinícolas e parques temáticos, inclusive com atividades típicas de destinos de inverno, como esqui e patinação no gelo. E nada melhor do que terminar um dia de aventuras com uma caneca de chocolate quente nas mãos. O Hotel Ritta Höppner é uma opção de hospedagem sofisticada e aconchegante na cidade, rodeado por um extenso jardim.

4) Campos do JordãoSão PauloBrasil

Campos do Jordão(1.628m)- Conhecida como a "Suíça Brasileira", devido às suas características arquitetônicas e ao clima frio, a cidade é a mais alta do Brasil. Fica no estado de São Paulo, a 680 km da capital paulista, e tem cerca de 52.400 habitantes. A cidade é famosa pelo turismo, especialmente durante o inverno, quando uma multidão chega para aproveitar as baixas tempraturas.
Campos do Jordão(1.628m)- Conhecida como a "Suíça Brasileira", devido às suas características arquitetônicas e ao clima frio, a cidade é a mais alta do Brasil. Fica no estado de São Paulo, a 680 km da capital paulista, e tem cerca de 52.400 habitantes. A cidade é famosa pelo turismo, especialmente durante o inverno, quando uma multidão chega para aproveitar as baixas tempraturas. Governo do Estado de São Paulo

Conhecida pelo clima de montanha e arquitetura inspirada em vilas europeias, Campos do Jordão associou sua identidade turística ao chocolate artesanal, especialmente durante o inverno. Um passeio no destino inclui visitas ao bairro Capivari, onde há chocolaterias tradicionais, restaurantes e cafés, ao Horto Florestal e ao Parque Amantikir, combinando belas paisagens naturais com experiências gastronômicas à base de cacau, como uma fábrica de chocolates. Uma ótima opção de hospedagem é o Bendito Cacao Resort & Spa, que oferece experiências focadas na guloseima e até mesmo um spa com massagens à base de manteiga de cacau.

5) San Carlos de BarilocheArgentina

Catedral de São Carlos é um dos atrativos do Centro Histórico de Bariloche
Catedral de São Carlos é um dos atrativos do Centro Histórico de Bariloche Setur Bariloche/Divulgação

Na Patagônia, Bariloche consolidou sua reputação como capital do chocolate argentino. Cercada por atrações naturais como o Circuito Chico e o Cerro Campanario, com lindas vistas da região, a cidade oferece um contraste entre paisagens andinas e vitrines com criações artesanais. O Museo del Chocolate, por exemplo, apresenta a história da produção local, enquanto a Rua Mitre reúne diversas lojas especializadas. A Design Suites Bariloche é uma acomodação localizada em frente ao Lago Nahuel Huapi e oferece sauna, piscina aquecida e sala de massagem.

Campeão de vendas: Surpresa! A época do ano em que mais se vende chocolate não é a Páscoa, mas sim o Dia dos Namorados.-freepik
Campeão de vendas: Surpresa! A época do ano em que mais se vende chocolate não é a Páscoa, mas sim o Dia dos Namorados. freepik
ChocoPáscoa Gramado acontecerá até 12 de abril e contará com a encantadora e tradicional decoração na cidade -Cleiton Thiele/SerraPress
ChocoPáscoa Gramado acontecerá até 12 de abril e contará com a encantadora e tradicional decoração na cidade Cleiton Thiele/SerraPress
A entrada de Gramado recebe visitantes com a magia e as decorações natalinas da 40ª edição do Natal Luz, evento que transforma a cidade serrana.-Cleiton Thiele/ Reprodução Instagram
A entrada de Gramado recebe visitantes com a magia e as decorações natalinas da 40ª edição do Natal Luz, evento que transforma a cidade serrana. Cleiton Thiele/ Reprodução Instagram
Muitos tipos: O chocolate escuro, que precisa ter pelo menos 35% de sólidos de cacau, é considerado o mais saudável. Se a porcentagem de cacau chegar a 70%, os benefícios para a saúde aumentam, como a redução do risco de doenças cardíacas.-Divulgação
Muitos tipos: O chocolate escuro, que precisa ter pelo menos 35% de sólidos de cacau, é considerado o mais saudável. Se a porcentagem de cacau chegar a 70%, os benefícios para a saúde aumentam, como a redução do risco de doenças cardíacas. Divulgação
A competição costuma impactar o preço e a disponibilidade do cacau, especialmente quando há variação na demanda por chocolate e cosméticos.-flickr Irene Scott/AusAID
A competição costuma impactar o preço e a disponibilidade do cacau, especialmente quando há variação na demanda por chocolate e cosméticos. flickr Irene Scott/AusAID
O fondue é mais do que um prato: é uma experiência gastronômica que envolve tradição, história e convivência. Seja na sua versão clássica de queijo, na versão mais sofisticada de carne ou na indulgente versão de chocolate, o fondue continua conquistando pessoas ao redor do mundo.-Imagem de Hans por Pixabay
O fondue é mais do que um prato: é uma experiência gastronômica que envolve tradição, história e convivência. Seja na sua versão clássica de queijo, na versão mais sofisticada de carne ou na indulgente versão de chocolate, o fondue continua conquistando pessoas ao redor do mundo. Imagem de Hans por Pixabay
O ideal é consumir a partir de 70%, mas o chocolate já é considerado intenso a partir de 51%.-Reprodução do site metropoles.com/gastronomia/receita/bombons-de-gim-receita-feita-com-chocolate-ao-leite-e-uma-delicia
O ideal é consumir a partir de 70%, mas o chocolate já é considerado intenso a partir de 51%. Reprodução do site metropoles.com/gastronomia/receita/bombons-de-gim-receita-feita-com-chocolate-ao-leite-e-uma-delicia
Em 18º lugar está a Bélgica. Famosa pelas cervejas e pelos chocolates, ela tem um custo diário para um viajante de 142 euros em média.-Imagem Free de Dimitris Vetsikas por Pixabay
Em 18º lugar está a Bélgica. Famosa pelas cervejas e pelos chocolates, ela tem um custo diário para um viajante de 142 euros em média. Imagem Free de Dimitris Vetsikas por Pixabay
Campos do Jordão(1.628m)- Conhecida como a
Campos do Jordão(1.628m)- Conhecida como a "Suíça Brasileira", devido às suas características arquitetônicas e ao clima frio, a cidade é a mais alta do Brasil. Fica no estado de São Paulo, a 680 km da capital paulista, e tem cerca de 52.400 habitantes. A cidade é famosa pelo turismo, especialmente durante o inverno, quando uma multidão chega para aproveitar as baixas tempraturas. Governo do Estado de São Paulo
Com tantas opções de atividades, é um lugar que oferece tanto momentos de tranquilidade quanto aventuras ao ar livre. Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma imersão nas tradições finlandesas, Penedo é um destino único e inesquecível da serra carioca.-Youtube/Talita Scoralick
Com tantas opções de atividades, é um lugar que oferece tanto momentos de tranquilidade quanto aventuras ao ar livre. Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma imersão nas tradições finlandesas, Penedo é um destino único e inesquecível da serra carioca. Youtube/Talita Scoralick
Catedral de São Carlos é um dos atrativos do Centro Histórico de Bariloche-Setur Bariloche/Divulgação
Catedral de São Carlos é um dos atrativos do Centro Histórico de Bariloche Setur Bariloche/Divulgação

6) TurimItália

Berço da tradicional gianduia, feita de chocolate e creme de avelã, Turim tem forte ligação com o cacau desde o século XVII, e os viajantes têm várias oportunidades para descobrir esse aspecto do destino: desde uma visita ao museu do chocolate e da gianduia Choco-Story Torino até passeios guiados em fábricas e tours de degustação da iguaria. Vale conhecer também os cafés históricos da cidade, que mantêm receitas que combinam chocolate, café e creme, preservando tradições locais. Além da experiência gastronômica, visitantes podem explorar a Mole Antonelliana e o Museu Nacional do Cinema, que reforçam o charme cultural da capital do Piemonte. Uma boa pedida é se hospedar no Opera35 Boutique Hotel, situado no centro histórico, que conta com jardim e bar.

7) ZuriqueSuíça

Zurique une tradição e inovação na produção de chocolate suíço, reconhecido internacionalmente. A cidade abriga museus e espaços dedicados ao chocolate, que apresentam o processo do grão ao produto final, além de experiências interativas e degustações. Em passeios pela Bahnhofstrasse, pelo Lago de Zurique e pelo centro histórico (Altstadt), os visitantes podem conhecer e apreciar o verdadeiro chocolate suíço. Uma opção sofisticada de hospedagem é o Storchen Zürich - Lifestyle Boutique Hotel, com seu cais próprio para barcos e belas vistas do rio.

8) PenedoRio de JaneiroBrasil

Com tantas opções de atividades, é um lugar que oferece tanto momentos de tranquilidade quanto aventuras ao ar livre. Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma imersão nas tradições finlandesas, Penedo é um destino único e inesquecível da serra carioca.
Com tantas opções de atividades, é um lugar que oferece tanto momentos de tranquilidade quanto aventuras ao ar livre. Seja para um fim de semana romântico, uma viagem em família ou uma imersão nas tradições finlandesas, Penedo é um destino único e inesquecível da serra carioca. Youtube/Talita Scoralick

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Situada no Rio de Janeiro, com influência finlandesa e clima serrano, Penedo incorporou o chocolate artesanal à sua oferta turística. Um roteiro na região inclui fábricas e lojas especializadas no doce, onde é possível encontrar o chocolate em variadas formas: barras, bombons, alfajores, pães de mel, salames, entre outros. Próxima ao Parque Nacional de Itatiaia, a cidade combina natureza, clima ameno e experiências ligadas ao cacau. Para a estadia, a Pousada Rainha da Mata fica a cerca de 6 km do parque e oferece jardim e estacionamento gratuito.

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