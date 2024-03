Na Páscoa, chocolate brilha como tema principal da mesa dos bares e restaurantes (Bares e restaurantes apostam em sobremesas com chocolate para a Páscoa (Foto: Canva))

A Páscoa é tradicionalmente celebrada com a presença marcante do chocolate, e este ano não é diferente. Bares e restaurantes por todo o Brasil estão inovando ao incluir o chocolate na Páscoa como protagonista em seus cardápios, transformando a sobremesa em um verdadeiro espetáculo gastronômico. O destaque fica por conta do chocolate brasileiro, que começa a ser reconhecido mundialmente por sua qualidade e sabor único, ocupando a sétima posição em exportação global.

Fabio Sicília, renomado chef de cozinha, chocolatier, sommelier, gestor da Gaudens Chocolate e proprietário do restaurante Famiglia Sicilia em Belém (PA), destaca a importância do chocolate na culinária. “O chocolate tem um apelo muito grande porque é uma das iguarias mais apreciadas para doces”, afirma Sicília. Ele sugere a preparação de sobremesas maiores para serem compartilhadas em grupo, aproveitando o momento de celebração que a Páscoa proporciona.

Além de deliciosas, essas sobremesas de chocolate podem se tornar uma atração à parte nos estabelecimentos. “Nós fazemos com que clientes deixassem outros restaurantes para virem comer a sobremesa aqui”, relata Sicília, enfatizando o poder de atração de uma boa sobremesa de chocolate.

LEIA TAMBÉM: Semana Santa em Salta, na Argentina: uma experiência turística inesquecível

A inovação também está presente nas receitas. “Nessa Páscoa agora a gente está fazendo o tiramisù, colocando numa conchinha de chocolate, aí vem o creme embaixo com os biscoitos, você derrama o café na conchinha de chocolate, ela derrete, vai para dentro do creme, você compõe e fica um espetáculo”, exemplifica o chef.

Para os empreendedores do setor de bares e restaurantes, a Páscoa é uma excelente oportunidade para aumentar o faturamento e surpreender os clientes com criações inovadoras que têm o chocolate brasileiro como ingrediente principal. Com a demanda por chocolate em alta durante este período, é possível explorar diversas possibilidades, desde sobremesas tradicionais até pratos principais que incorporam o sabor do cacau.

Fabio Sicília será o próximo convidado do podcast “O Café e a Conta”, da revista Bares e Restaurantes – editada pela Abrasel, onde compartilhará mais sobre suas experiências e insights sobre o uso do chocolate na gastronomia. O episódio estará disponível em todas as plataformas a partir da próxima terça-feira, dia 26.

LEIA TAMBÉM: Monte Verde prepara Páscoa temática

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo