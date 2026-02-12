Hospitalidade mineira dá as boas-vindas aos turistas que chegam em BH

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Minas Gerais é conhecida por ser um estado onde a porta da cozinha está sempre aberta e o café sempre fresco no bule. O jeito mineiro de receber não é apenas uma cortesia, é um traço cultural que transforma qualquer visitante em convidado de honra, oferecendo um acolhimento que faz a gente se sentir em casa antes mesmo de desfazer as malas. É essa hospitalidade genuína que agora ganha uma escala festiva para dar as boas-vindas a quem chega para a folia.

Ações culturais exaltam a hospitalidade mineira e dão as boas-vindas aos visitantes nos dias 12, 13 e 14. Belo Horizonte, um dos principais destinos de carnaval no Brasil, começa a celebrar a folia já na chegada dos visitantes. Durante esses dias, os espaços de desembarque do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e da Rodoviária se transformam em extensões do Carnaval da Liberdade 2026, sob o conceito “É só entrar. A rua é nossa”. A iniciativa é do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), e conta com o patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Boas-vindas no aeroporto

Como parte dessa programação de boas-vindas, a Cia de Dança Palácio das Artes realiza apresentações do flash mob “Delírio Carnavalesco”, criado a partir de um arranjo coreográfico com trechos do repertório da companhia. A performance surpreende o público em meio à rotina dos espaços de circulação, celebrando o encontro entre arte, movimento e alegria. A primeira apresentação aconteceu nesta quinta-feira (12/2) na Rodoviária, e a segunda ocorre no Aeroporto de Confins.

O destaque da recepção acontece justamente no Aeroporto de Confins, onde o momento de retirada de bagagens se transforma em uma experiência inesperada de carnaval. Instrumentos de sopro e percussão surgem discretamente entre os passageiros e, aos poucos, a música toma conta do ambiente. O ritmo cresce, dançarinos e personagens entram em cena e um cortejo espontâneo conduz os recém-chegados até o saguão, criando uma atmosfera vibrante e acolhedora.

Logo após o desembarque em Confins, os turistas são convidados a conhecer a Casa Mineira, um espaço cenográfico inspirado na hospitalidade do estado. Ao atravessar o ambiente, o público percorre um túnel imersivo com painéis de LED de alta resolução, efeitos visuais e trilha sonora que transportam o visitante diretamente para o carnaval nas ruas de Belo Horizonte, com imagens reais da folia e sons de bateria.

Já no embalo da folia

Na Rodoviária de Belo Horizonte, a ação ganha uma versão adaptada ao fluxo intenso de passageiros. A Casa Mineira recebe o público com DJ ao vivo, painéis audiovisuais com imagens do carnaval da capital, interação com os viajantes e distribuição de brindes, garantindo que quem chega de ônibus também experimente uma recepção calorosa e o início antecipado da festa. Para a secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, a ação traduz a hospitalidade mineira e celebra a cultura do estado, reforçando que o carnaval da liberdade começa no momento em que o visitante pisa em Minas.

O Carnaval da Liberdade 2026 é uma iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secult-MG e da Fundação Clóvis Salgado, em parceria com a Codemge, com realização do Instituto João Ayres. Criado em 2023, o projeto se consolida como um dos principais motores da economia criativa e do turismo no estado.