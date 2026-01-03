Companhias aéreas cancelam temporariamente voos para Curaçao e Aruba
Voos foram suspensos após ataque norte-americano à Venezuela; viagens com destino e saída de Caracas também estão suspensas
compartilheSIGA
O mundo amanheceu com a notícia de que o governo Donald Trump ampliou a ofensiva contra a Venezuela com bombardeios e capturou o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. Além de gerar uma crise geopolítica, o episódio também impacta o deslocamento entre países. A Latam e a Azul anunciaram que suspenderam temporariamente voos para Curaçao e Aruba, após os ataques.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Latam informou que os voos foram interrompidos entre este sábado e domingo (3 e 4). A Azul cancelou os voos entre Confins e Curaçao de domingo a segunda-feira (4 e 5), nos dois sentidos. Já a Gol ressaltou que as viagens com destino e saída de Caracas, capital da Venezuela, estão suspensas por tempo indeterminado.
Leia Mais
Veja nota da Azul
"A Azul informa que, em razão das restrições no espaço aéreo da Venezuela, precisou cancelar os voos entre Confins-Curaçao, de domingo (4/1) e segunda-feira (5/1), nos dois sentidos.
A Companhia ressalta que os Clientes impactados irão receber toda a assistência prevista na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Com o objetivo de minimizar os impactos aos seus clientes, a Azul está flexibilizando sua política de remarcação. Dessa forma, passagens emitidas para os dias 4 e 5 de janeiro de/para Confins-Curaçao poderão ser remarcadas sem custo, desde que as alterações sejam feitas até os dias 18 e 19 de janeiro. Os clientes também poderão manter os valores em créditos para serem usados na Azul.
A Companhia lamenta eventuais transtornos causados aos clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul."
Veja nota da Latam
"Considerando o contexto atual na Venezuela e priorizando a segurança de seus passageiros e tripulação, a Latam Airlines Colômbia e a Latam Airlines Peru cancelaram seus voos para Aruba e Curaçao durante as próximas 48 horas (3 e 4 de janeiro).
Os passageiros com voos nas rotas e datas mencionadas poderão solicitar, através da seção “Minhas Viagens” em nosso aplicativo Latam ou em latam.com, uma das seguintes alternativas:
Alterar a data ou o voo na mesma categoria de cabine, sujeito à disponibilidade, sem diferença de tarifa durante um ano a partir da data de emissão do bilhete; ou solicitar o reembolso do bilhete, incluindo assentos, bagagens ou outros serviços opcionais (auxiliares).
Os passageiros afetados estão sendo contatados proativamente através dos dados registrados em suas reservas.
Além disso, os passageiros com voos programados nas rotas para Aruba e Curaçao entre 5 e 10 de janeiro de 2026 também terão as mesmas flexibilidades e poderão fazer alterações de data ou solicitar o reembolso em até um ano a partir da emissão do bilhete.
Adicionalmente, a Latam Airlines esclarece que não opera voos de/para a Venezuela.
A Latam Airlines continuará monitorando a situação e informará qualquer novidade por seus canais oficiais."
Veja nota da Gol
"A Gol informa que os voos da companhia que teriam como origem ou destino o Aeroporto de Caracas (CCS) seguem suspensos temporariamente conforme decisão comunicada em dezembro de 2025.
Clientes que compraram bilhetes diretamente com a GOL seguem podendo pedir crédito ou reembolso diretamente na Central de Atendimento 0300-115-2121 (Brasil) ou +55 11 3471 2973 (exterior).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Clientes cujos bilhetes foram comprados com milhas podem realizar a gestão de suas reservas diretamente com a Smiles pelo telefone 0300 115 7001 (Smiles ou Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro ou Diamante), e aqueles que adquiriram bilhetes com agências devem procurar a própria agência."