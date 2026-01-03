Companhias aéreas cancelam temporariamente voos para Curaçao e Aruba

O mundo amanheceu com a notícia de que o governo Donald Trump ampliou a ofensiva contra a Venezuela com bombardeios e capturou o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. Além de gerar uma crise geopolítica, o episódio também impacta o deslocamento entre países. A Latam e a Azul anunciaram que suspenderam temporariamente voos para Curaçao e Aruba, após os ataques.

A Latam informou que os voos foram interrompidos entre este sábado e domingo (3 e 4). A Azul cancelou os voos entre Confins e Curaçao de domingo a segunda-feira (4 e 5), nos dois sentidos. Já a Gol ressaltou que as viagens com destino e saída de Caracas, capital da Venezuela, estão suspensas por tempo indeterminado.