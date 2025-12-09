8 maravilhas geológicas escondidas no Brasil que você precisa conhecer

O Brasil abriga paisagens geológicas moldadas ao longo de milhões de anos, muitas delas ainda pouco conhecidas pelo grande público. Além dos destinos tradicionais, existem cânions, cavernas e chapadas que revelam a força dos ventos, das águas e do tempo, esculpindo cenários que parecem pertencer a outro planeta.

Para inspirar sua próxima aventura, a reportagem selecionou sete maravilhas geológicas impressionantes e pouco exploradas no território brasileiro. Cada uma delas oferece uma paisagem distinta e uma oportunidade de se conectar com a força da natureza de forma única.

Destinos geológicos para sua próxima viagem

1. Cânions do Viana — Piauí

Localizados no município de Bom Jesus, próximos ao Parque Nacional Serra da Capivara, essas formações de arenito criam corredores e labirintos rochosos esculpidos pelo vento e pela erosão ao longo de milhões de anos. Caminhar por eles é como explorar um museu a céu aberto, com paredes que exibem diferentes tons avermelhados e texturas únicas.

2. Gruta do Lago Azul — Mato Grosso do Sul

Localizada em Bonito, esta caverna abriga um lago subterrâneo de águas intensamente azuis. Acredita-se que o poço tenha mais de 80 metros de profundidade, e sua beleza o transforma em um dos monumentos naturais mais importantes do país.

3. Monte Roraima — Roraima

Na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, este monte em formato de mesa é um dos locais mais antigos do planeta. Seu topo plano tem uma paisagem singular, com formações rochosas, vales de cristais e uma flora endêmica que não é encontrada em nenhum outro lugar.

4. Dunas do Jalapão — Tocantins

Formadas pela erosão de rochas de quartzo da Serra do Espírito Santo, essas dunas podem atingir até 40 metros de altura. A cor dourada da areia contrasta com os rios e a vegetação de cerrado ao redor, criando um cenário de beleza rara.

5. Parque Estadual de Vila Velha — Paraná

As formações de arenito deste parque foram esculpidas pela ação da água e do vento ao longo de milhões de anos. O resultado são rochas com formatos curiosos, que lembram figuras como uma taça, um camelo e uma bota, estimulando a imaginação dos visitantes.

6. Chapada das Mesas — Maranhão

Caracterizada por seus platôs rochosos que se assemelham a mesas de pedra, a região é um paraíso de cachoeiras e piscinas naturais de água cristalina. As formações geológicas são o pano de fundo para poços como o Encanto Azul e o Poço Azul.

7. Cânion do Itaimbezinho — Rio Grande do Sul

Situado no Parque Nacional de Aparados da Serra, este cânion impressiona por seus paredões verticais que chegam a 700 metros de altura. Suas fendas profundas e a vegetação exuberante formam uma das paisagens mais dramáticas e preservadas do sul do Brasil.

8. Parque Nacional Cavernas do Peruaçu — Minas Gerais

O conjunto de sítios arqueológicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu está localizado entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, no Norte de Minas. Neste ano, foi reconhecido como Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em anúncio feito no dia 13 de julho deste ano.

