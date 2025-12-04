Assine
overlay
Início Turismo
COLORIR A VIDA

Viaje pelas cores: 5 destinos inspirados em tons famosos da Pantone

Das casas azuis de Chefchaouen ao rosa do Lago Hillier; embarque em um roteiro por lugares reais que parecem ter saído da paleta de cores da Pantone

Publicidade
Carregando...
Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
04/12/2025 16:02 - atualizado em 04/12/2025 16:24

compartilhe

SIGA
x
Chefchaouen, um mergulho no azul do deserto do Marrocos
Chefchaouen, um mergulho no azul do deserto do Marrocos crédito: TripAdvisor/Divulgação

A escolha da cor do ano pela Pantone mobiliza anualmente os mercados de moda, design e decoração. A cada anúncio, o interesse por paletas de cores volta a crescer. Para quem busca inspiração além das vitrines, o próprio planeta oferece paisagens e cidades que parecem ter saído de um catálogo de tendências, com tons vibrantes e únicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Viajar para esses lugares é como mergulhar em um mundo monocromático, onde a cultura e a natureza se expressam por meio de uma cor dominante. Essa experiência visual transforma a viagem em uma imersão sensorial inesquecível, provando que as cores mais impressionantes muitas vezes já existem, esperando para serem descobertas.

Leia Mais

Destinos com as cores da Pantone

Chefchaouen, Marrocos: um mergulho no azul

Conhecida como a "Pérola Azul" de Marrocos, esta cidade do Marrocos fica nas montanhas do Rife
Conhecida como a "Pérola Azul" de Marrocos, esta cidade do Marrocos fica nas montanhas do Rife TripAdvisor/Divulgação

Conhecida como a “Pérola Azul” de Marrocos, esta cidade nas montanhas do Rife é famosa por suas ruas e casas pintadas em diversos tons de azul. Caminhar por suas vielas é uma experiência quase mágica. A tradição de pintar a cidade de azul tem várias explicações, desde a crença de que a cor espanta mosquitos até representações espirituais ligadas ao céu e ao paraíso.

Lago Hillier, Austrália: o rosa que desafia a lógica

Lago Hillier, Austrália: o rosa que desafia a lógica
Lago Hillier, Austrália: o rosa que desafia a lógica TripAdvisor/Divulgação

Na Austrália Ocidental, o Lago Hillier surpreende com sua intensa cor rosa-choque. O tom vibrante não é uma ilusão de ótica e permanece mesmo quando a água é coletada em um recipiente. A coloração é atribuída principalmente à presença de microalgas como a Dunaliella salina e bactérias halofílicas, que produzem pigmentos avermelhados em ambientes com alta concentração de sal.

Izamal, México: a cidade dourada

Izamal, México: a cidade amarela
Izamal, México: a cidade amarela TripAdvisor/Divulgação

Apelidada de “A Cidade Amarela”, Izamal, na península de Yucatán, tem a maioria de seus edifícios pintados em um tom vibrante de amarelo-dourado. A uniformidade da cor foi estabelecida na década de 1990 e se tornou uma marca registrada do local, que também abriga importantes ruínas maias.

Petra, Jordânia: a cidade esculpida em tons rosados

Petra, na Jordânia: a cidade esculpida na rocha em tons rosados
Petra, na Jordânia: a cidade esculpida na rocha em tons rosados TripAdvisor/Divulgação

Esta antiga cidade arqueológica, famosa por ter sido esculpida diretamente em paredões de arenito, é chamada de “Cidade Rosada”. A cor de suas rochas varia do rosa ao vermelho intenso, dependendo da luz do sol. Ao percorrer o desfiladeiro que leva ao Tesouro, principal monumento de Petra, os visitantes testemunham um espetáculo de texturas e tons terrosos.

Floresta de Bambu de Arashiyama, Japão: uma imersão no verde

Floresta de Bambu de Arashiyama, Japão: uma imersão no verde
Floresta de Bambu de Arashiyama, Japão: uma imersão no verde TripAdvisor/Divulgação

Localizada em Quioto, a Floresta de Bambu de Arashiyama proporciona uma imersão completa em tons de verde. Os altíssimos caules de bambu formam um corredor natural, filtrando a luz solar e criando uma atmosfera serena. O som do vento passando pelos bambus completa a experiência, tornando o passeio um momento de tranquilidade e conexão com a natureza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

chefchaouen cor europa marrocos pantone turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay