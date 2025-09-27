Como vai funcionar o check-in online em hospedagens no Brasil?

O Ministério do Turismo anunciou novas regras para os meios de hospedagem no Brasil, que entram em vigor a partir de 15 de dezembro. A principal alteração determina que a diária de hotéis, pousadas e resorts corresponda a 24 horas, incluindo até três horas para arrumação e higienização dos quartos, sem custos extras para o hóspede. Além disso, a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) será totalmente digital, simplificando e modernizando os processos de check-in e check-out, antes realizados em papel.

O check-in online em hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem é uma ferramenta digital que permite aos hóspedes confirmar sua chegada e preencher dados antes de chegarem ao local, agilizando o processo e reduzindo filas na recepção. Ele é especialmente comum em reservas feitas por plataformas como Booking, Airbnb ou sites de hotéis, e no Brasil, ganhou impulso com o novo sistema nacional de pré-check-in digital lançado pelo Ministério do Turismo, disponível via app ou portal gov.br, por meio da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital (FNRH Digital)

Essa plataforma, desenvolvida em parceria com o Serpro, permite integração com sistemas de gestão hoteleira, autenticação via Gov.br e pré-preenchimento de dados, tornando o processo mais seguro e eficiente.O processo varia ligeiramente dependendo da hospedagem, mas segue um fluxograma simples e seguro, geralmente iniciado por e-mail ou app após a confirmação da reserva.

Abaixo, um passo a passo prático para você realizar o check-in online:

1. Acesse o link de confirmação: Após reservar a hospedagem (via site, app ou agência), você receberá um e-mail ou notificação no app da plataforma com um link específico para o check-in. No caso da FNRH Digital, acesse o portal gov.br com sua conta Gov.br (crie uma se não tiver, usando CPF e validação por biometria ou certificado digital).

2. Insira os dados da reserva: Digite o código da reserva (locator ou número de confirmação), datas de check-in e check-out, e selecione o tipo de hospedagem (hotel, pousada etc.). Confirme os detalhes da sua estadia.





3. Preencha seus dados pessoais: Forneça informações como nome completo, CPF ou passaporte, e-mail, telefone e, em alguns casos, motivo da viagem ou meio de transporte usado. Anexe ou escaneie uma foto do seu documento de identidade (RG ou passaporte) – muitos sistemas usam IA para validar automaticamente.

4. Adicione detalhes adicionais: Informe preferências como tipo de quarto, necessidades especiais (ex.: acessibilidade) ou forma de pagamento (pré-autorização de cartão de crédito para garantir a reserva). Aceite os termos de uso, política de privacidade e regras da hospedagem.

5. Confirme e envie: Revise tudo e clique em "Enviar" ou "Confirmar check-in". Você receberá um e-mail ou QR code de confirmação. Em alguns hotéis, isso libera a chave digital do quarto via app.

6. Chegue à hospedagem: No dia da chegada, apresente o QR code ou e-mail na recepção para uma validação rápida (geralmente em menos de 1 minuto). Se o hotel usar totens de autoatendimento, escaneie o código ali mesmo para imprimir a chave ou chaveiro RFID.

Dicas importantes:

- Faça o check-in com antecedência (geralmente 24-48 horas antes) para evitar atrasos.

- Certifique-se de que sua reserva inclui essa opção; nem todos os hotéis menores a oferecem ainda.

- Na FNRH Digital (obrigatória a partir de dezembro de 2025 para algumas regras), o pré-check-in ajuda a cumprir exigências como limpeza em até 3 horas por diária.

- Se houver problemas, contate a recepção ou plataforma de reserva.





