Turismo brasileiro em alta: 71% da população planeja viajar em 2025

O ano de 2025 marca um momento de efervescência no turismo nacional, com os brasileiros demonstrando um apetite renovado por viagens e experiências transformadoras. Dados recentes do Instituto Ipsos revelam que 71% da população tem planos de viajar ainda este ano, enquanto 26% já garantiram ao menos uma reserva confirmada, sinalizando uma retomada robusta do setor.







"Estamos vivenciando uma mudança no comportamento do viajante brasileiro. As pessoas não querem mais apenas tirar fotos em pontos turísticos famosos; elas buscam conexões genuínas com os destinos", analisa Erik Cabral, especialista em turismo e CEO da agência Viagem com Estilo. "O turista de 2025 quer sentir, experimentar e levar consigo memórias dos destinos que escolhem para viajar."





Turismo de bem-estar

A pesquisa evidencia uma mudança significativa nas motivações que impulsionam as escolhas de destino. O contato direto com a natureza surge como prioridade, refletindo uma proposta de conexão com o meio ambiente em meio a rotinas aceleradas na vida urbana. Em paralelo, a valorização da cultura local ganha destaque, com viajantes cada vez mais interessados em compreender tradições, gastronomia e costumes dos lugares visitados.





"Observamos um crescimento exponencial na procura por destinos que oferecem experiências imersivas na natureza", destaca Erik Cabral. "Lugares como Fernando de Noronha, Gramado, Maceió e Porto de Galinhas estão sendo cada vez mais visitados. Os brasileiros estão buscando conhecer as belezas do próprio país."





O conceito de turismo de bem-estar também vem se consolidando, com viajantes priorizando destinos que promovam relaxamento, desconexão digital e atividades que contribuam para a saúde física e mental. Spas, retiros espirituais, trilhas ecológicas e experiências gastronômicas saudáveis compõem o novo cardápio de preferências do turista nacional.

A sustentabilidade deixou de ser um diferencial para se tornar requisito básico na escolha de roteiros. "O viajante contemporâneo está muito mais consciente do impacto de suas escolhas. Ele pesquisa se o hotel tem práticas sustentáveis, se o destino preserva sua cultura local e se a viagem contribui positivamente para a comunidade visitada", explica o especialista.





A tendência também aponta para viagens mais longas, porém menos frequentes, com os brasileiros optando por investir em experiências mais profundas. "As pessoas estão entendendo que qualidade supera quantidade. Preferem ficar dez dias realmente conhecendo um destino a fazer três viagens rápidas no mesmo período", conclui Cabral.



Aeroportos lotados







Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, 73,4 milhões de viajantes utilizaram os aeroportos brasileiros nos sete primeiros meses do ano. Esse número representa um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período em relação ao ano passado. O estudo, baseado em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), analisou a movimentação de voos domésticos e internacionais.





Os resultados superam o recorde anterior, do ano de 2019. Na ocasião, um total de 68,2 milhões de pessoas circularam pelos aeroportos brasileiros de janeiro a julho. O aumento no número de passageiros em voos domésticos aumentou 8,2%, o que representa cerca de 57 milhões de pessoas nos aeroportos. Já os voos internacionais subiram para 15%, cerca de 16,4 milhões de pessoas. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, caso o percentual de aumento se mantenha nesse ritmo de crescimento, a tendência é que os números superem o volume de viajantes do ano de 2024.





"Esses números refletem não apenas uma recuperação do setor, mas uma expansão que vai além dos patamares pré-pandemia", analisa Erik Cabral, especialista em turismo e CEO da agência Viagem com Estilo. "Estamos testemunhando uma democratização real do transporte aéreo no Brasil, com mais brasileiros tendo acesso a viagens que antes eram privilégio de poucos”.





O crescimento do tráfego doméstico evidencia o fortalecimento do turismo interno, tendência que se consolidou nos últimos anos e continua ganhando força. A descoberta de novos destinos nacionais, aliada à melhoria da infraestrutura aeroportuária e à competitividade de preços, tem estimulado os brasileiros a explorar as diversas regiões do país.





"É um crescimento consistente. Não estamos falando de um pico isolado, mas de uma tendência que vem se sustentando e que demonstra a maturidade do mercado brasileiro", destaca Erik Cabral. "Os brasileiros estão viajando mais e com mais qualidade, buscando experiências diversificadas tanto dentro quanto fora do país."





O salto de 15% no tráfego internacional também merece destaque, sinalizando a confiança dos brasileiros em viajar para o exterior e, simultaneamente, o crescimento do Brasil como destino turístico para estrangeiros. Esse movimento bilateral fortalece a posição do país no cenário turístico mundial e contribui significativamente para a economia nacional.





Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a manutenção desse ritmo de crescimento indica que os números de 2025 devem superar o volume total de passageiros registrado em 2024. A projeção otimista reflete não apenas o aquecimento desse setor na economia, mas também mudanças estruturais no comportamento do consumidor brasileiro.

O cenário promissor também reflete investimentos na infraestrutura dos aeroportos e melhorias operacionais que tornam a experiência de viajar mais eficiente e atrativa. A modernização de terminais e a ampliação da malha aérea contribuem diretamente para o aumento da demanda.