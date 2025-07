Turismo brasileiro bate recorde e gera R$ 90,4 bilhões para a economia 

O turismo nacional do Brasil segue obtendo cada vez mais destaque e se consolidando como campo fundamental para a economia do país. De janeiro a maio deste ano, o setor acumulou um faturamento de R$ 90,4 bilhões, o valor mais alto já registrado na série histórica, iniciada em 2012, de acordo com o levantamento produzido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse número representa um aumento de 7% na comparação anual.



“Os números que a FecomercioSP traz são espetaculares e coroam todo o trabalho que vem sendo feito para impulsionar o turismo brasileiro, que voltou a ser uma das prioridades no Governo Federal. Ficamos felizes e satisfeitos em ver que o brasileiro está conhecendo o próprio país, que não deve em nada para outros destinos em termos de atrativos dos mais variados tipos”, celebra o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Recorde

No recorte exclusivo do mês de maio, mais um recorde. O faturamento obtido pelo turismo nacional foi de R$ 17 bilhões, o maior já registrado para o mês na série histórica, o que representa um crescimento de quase 8% em relação a maio de 2024, segundo a FercomercioSP.

“O resultado do mês revela um crescimento sólido de tendência positiva que reafirma o desempenho do setor como um importante vetor de desenvolvimento econômico e crescimento nacional”, aponta Sabino.

Todos os grupos analisados pelo levantamento registraram crescimento no mês. O destaque, em termos de peso para o resultado geral, foi o transporte aéreo de passageiros, que registrou faturamento de R$ 4,3 bilhões, com alta anual de 12% — gerando um adicional de R$ 460 milhões em um ano. O setor de alojamento também teve destaque, com crescimento de quase 16% e faturando R$ 1,9 bilhão.

Fechando o top 3, estão as agências de viagens, operadoras de turismo e outros serviços relacionados, que registraram a terceira maior variação mensal, com alta de 6,4% e faturamento de R$ 1,3 bilhão.

Análise regional

Como já era previsto pela FecomercioSP, o Rio Grande do Sul foi o grande destaque do mês, com um expressivo aumento de 48,6% em comparação com o mesmo período de 2024 — resultado impulsionado por uma base de comparação bastante fragilizada. Assim, a recuperação reflete, em grande parte, os reflexos da retomada econômica local após eventos adversos anteriores. Por isso, a expectativa é que o Estado continue liderando o ranking nos próximos meses

O estado gaúcho também apresentou as maiores altas nos principais segmentos do Turismo, como transporte aéreo, hotelaria, alimentação e demais atividades relacionadas. Contudo, a despeito desse avanço relevante, o atual faturamento (R$ 770 milhões) ainda está abaixo do nível histórico (maio de 2023), registrando uma queda de 5,9%. Em outras palavras, mesmo com a forte recuperação, o setor ainda trabalha para retomar o patamar pré-crise.

Já São Paulo manteve a posição de liderança em termos absolutos, com faturamento de R$ 4,35 bilhões no mês, um crescimento anual de 4,6%. Outras 19 unidades federativas também registraram desempenho positivo em maio, com destaque para Bahia (12,7%), Rio de Janeiro (12%) e Amazonas (10,8%). Por outro lado, Tocantins (-7,9%), Mato Grosso (-7,5%) e Rondônia (-5,4%) sofreram as retrações mais acentuadas

Na região do Norte do Brasil, Amazonas (7,6%), Tocantins (6,4%) e Pará (4,4%) tiveram o maior crescimento no acumulado do ano.

No Nordeste, Bahia (12,5%), Ceará (9,4%) e Rio Grande do Norte (7,5%) tiveram a maior alta no ano.

Já no Sudeste, Rio de Janeiro (11,9%), Espírito Santo (11,6%) e São Paulo (6,4%) tiveram o maior aumento.

No Sul do Brasil, Santa Catarina (9,5%), Rio Grande do Sul (4,6%) e Paraná (4,9%) tiveram crescimento no ano.

No Centro-Oeste, Goiás (6,4%), Mato Grosso do Sul (2%) e Distrito Federal (1,6%) registraram os maiores crescimentos.

