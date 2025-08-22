O que faz desta vila no Nordeste se tornar um refúgio à beira-mar?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Situada no litoral Sul de Pernambuco, a cerca de 60 quilômetros de Recife, Porto de Galinhas consolidou-se como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Conhecida por suas águas cristalinas, piscinas naturais e areias brancas, a antiga vila de pescadores combina beleza natural, infraestrutura completa e uma atmosfera que mistura tradição e modernidade.

Eleita diversas vezes como a “melhor praia do Brasil”, a região oferece opções que agradam desde famílias que buscam tranquilidade até viajantes em busca de aventura, gastronomia e contato com a natureza.

Muito antes de se consolidar como destino turístico, Porto de Galinhas atendia por outro nome: Porto Rico. A denominação surgiu em razão da intensa exploração do Pau-Brasil, madeira de grande valor comercial durante os séculos 16 e 17. Com o passar do tempo, e especialmente no período do tráfico de pessoas escravizadas, o local ganhou a nomenclatura atual.

O termo “galinhas” era utilizado de forma codificada para se referir aos africanos trazidos ilegalmente ao Brasil, que eram desembarcados escondidos sob engradados de aves. Mesmo após a proibição do tráfico negreiro, o porto continuou sendo um dos principais pontos dessa prática no Nordeste, marcada por condições desumanas nos navios cargueiros.

Além dessa explicação histórica, existe outro episódio que ajudou a consolidar a identidade do lugar. Na segunda metade do século 20, o artista pernambucano Gilberto Carcará foi convidado a criar uma identidade visual para a praia. Ele espalhou esculturas de galinhas em diferentes pontos da vila, atraindo o olhar dos visitantes e ressignificando o nome.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Porto de Galinhas (@portodegalinhas)

As peças rapidamente se tornaram símbolos da região. Hoje, podem ser vistas em pousadas, hotéis e espaços públicos, e acabaram ultrapassando as fronteiras do estado, sendo reconhecidas também fora do Brasil. As simpáticas galinhas, coloridas e irreverentes, se transformaram em um ícone cultural de Porto de Galinhas. Então vai a primeira indicação: o Ateliê do Carcará é um espaço acolhedor que abriga várias obras do artista.

Praias para todos os gostos

Passeio de buggy percorre de Muro Alto ao Pontal de Maracaípe Francelle Marzano/EM As simpáticas galinhas, coloridas e irreverentes, se transformaram em ícone cultural do distrito de Ipojuca Francelle Marzano/EM Jangadas na Praia de Porto de Galinhas, distrito de Ipojuca (PE) Alfredo Duraes/EM Praia de Muro Alto é conhecida pelo paredão de recifes que formam uma imensa piscina natural Nara Ferreira/EM O pôr do Sol no Pontal de Maracaípe é considerado um dos mais belos de Pernambuco Nara Ferreira/EM Nas águas rasas e cristalinas das piscinas naturais é possível observar centenas de peixes coloridos Carlos Altman/EM Point dos surfistas, a Praia do Cupe se estende por cerca de 4,5 km Nara Ferreira/EM Porto de Galinhas combina praias paradisíacas, cultura pernambucana, infraestrutura hoteleira e experiências únicas Rafael Medeiros/Divulgacao Voltar Próximo

O grande cartão-postal de Porto de Galinhas é a Praia Central, conhecida pelas piscinas naturais que se formam entre os recifes na maré baixa. De lá, partem jangadas coloridas que levam os visitantes até águas rasas e cristalinas, onde é possível observar peixes coloridos em um cenário que mais parece um aquário natural.

Mas o distrito de Ipojuca oferece muito mais do que a praia principal: é uma sequência de faixas de areia, cada uma com características próprias, que atendem desde famílias em busca de tranquilidade até surfistas atrás de ondas fortes.

Muro Alto

Praia de Muro Alto é conhecida pelo paredão de recifes que formam uma imensa piscina natural Nara Ferreira/EM

A poucos minutos do Centro de Porto, Muro Alto é conhecida pelo paredão de recifes que formam uma imensa piscina natural. Suas águas calmas e mornas são perfeitas para famílias com crianças, para quem busca sossego e também para atividades como caiaque e stand up paddle.

A praia ganhou fama com seus grandes resorts à beira-mar, que atraem turistas de todo o Brasil. O visual lembra uma lagoa protegida, especialmente na maré baixa. Não à toa, Muro Alto figura entre as mais belas do país e chegou a aparecer na lista do “Traveller’s Choice 2025", do TripAdvisor, entre as melhores praias do mundo.

Praia do Cupe

Point dos surfistas, a Praia do Cupe se estende por cerca de 4,5 km Nara Ferreira/EM

Mais extensa e menos badalada que a Praia Central, a Praia do Cupe se estende por cerca de 4,5 km. Boa parte de sua faixa litorânea é marcada por ondas fortes, tornando-se point para surfistas. Mas o destaque fica para o Pontal do Cupe, um trecho protegido por recifes que formam piscinas naturais na maré baixa.

É nesse pedaço mais tranquilo que famílias e casais costumam se concentrar. Ali, é comum observar pequenos cardumes nadando perto dos visitantes, o que faz do local um ótimo ponto para snorkeling e fotos subaquáticas. O contraste entre a força do mar aberto e a serenidade do Pontal torna Cupe uma das praias mais versáteis da região.

Maracaípe

Vizinha de Porto de Galinhas, a Praia de Maracaípe se consolidou como um dos principais cenários de surfe no Brasil. Suas ondas já sediaram competições nacionais e internacionais, atraindo atletas e admiradores do esporte. O nome “Maracaípe”, de origem indígena, significa “rio dos maracás” e revela a forte presença histórica das populações originárias na região.

Apesar da fama esportiva, Maracaípe mantém um ar rústico e preservado. Sua paisagem é marcada por coqueirais e extensos trechos de areia, ideais para longas caminhadas à beira-mar.

Pontal de Maracaípe

O pôr do Sol no Pontal de Maracaípe é considerado um dos mais belos de Pernambuco Nara Ferreira/EM

No extremo da praia, o Pontal de Maracaípe guarda um dos cenários mais encantadores do litoral pernambucano. É ali que o rio se encontra com o mar, formando uma pequena praia de águas calmas e cercada por manguezais. O acesso limitado, feito a pé ou por trilhas, garante ao local um clima mais reservado, longe das grandes multidões.

Passeios de jangada levam os visitantes a explorar os mangues e observar de perto os cavalos-marinhos, uma das atrações mais encantadoras da região. O pôr do sol no Pontal é considerado um dos mais belos de Pernambuco e costuma reunir tanto turistas quanto moradores para admirar o espetáculo diário.







Quando ir e quanto tempo ficar?

Porto de Galinhas pode ser visitada em qualquer época do ano. A temperatura média gira em torno de 25 °C, com variações entre 24 °C e 30 °C. Entre abril e julho, no entanto, a região registra maior volume de chuvas. Para quem deseja sol garantido, os meses de setembro a fevereiro são os mais indicados, sendo outubro, novembro e dezembro considerados o auge da temporada.

O tempo de estadia depende do perfil do viajante. Em quatro dias é possível conhecer as principais praias e aproveitar os passeios clássicos. Para uma experiência mais completa, com direito a dias de descanso e visitas a destinos vizinhos, uma semana é o ideal.

Mas visitar Porto de Galinhas vai muito além de aproveitar suas praias paradisíacas. O destino oferece experiências únicas que já se tornaram quase obrigatórias para qualquer visitante.

Jangada até as piscinas naturais

Jangadas na Praia de Porto de Galinhas, distrito de Ipojuca (PE) Alfredo Duraes/EM

O passeio mais tradicional é o que leva os turistas de jangada até as famosas piscinas naturais de Porto de Galinhas. Embarcações coloridas à vela, sem motor, deslizam suavemente pelas águas cristalinas e, em cerca de 10 minutos de navegação, chegam até os recifes formados pela maré baixa.

Ali, o cenário é deslumbrante: águas mornas e transparentes, peixes multicoloridos e um ambiente que lembra um grande aquário a céu aberto. As jangadas permanecem de 30 a 45 minutos no local, tempo suficiente para mergulhar com snorkel, nadar com os peixinhos e registrar boas fotos.

Alguns roteiros incluem ainda uma parada extra em bancos de areia no mar aberto, onde a sensação é de estar em uma praia caribenha. Para proteger esse patrimônio natural, o acesso é controlado: há limites de visitantes e horários definidos. Além disso, iniciativas de turismo sustentável e projetos de educação ambiental vêm sendo implementados para preservar os recifes, manguezais e estuários da região.

Passeio de buggy ponta a ponta

Outro clássico é o passeio de buggy, que percorre toda a faixa litorânea de Ipojuca, do Muro Alto ao Pontal de Maracaípe. O roteiro é conhecido como “Ponta a Ponta” e inclui paradas estratégicas para banho e contemplação da paisagem. Diferentemente de destinos como Natal, onde há dunas e trajetos radicais, em Porto de Galinhas os buggys não circulam pela areia da praia. A maior parte do percurso é feita em estradas e trilhas próximas à orla, garantindo um passeio seguro, com vento no rosto e muito sol.

Vale para quem gosta da experiência de buggy em si: o trajeto pode ser feito também de carro, táxi ou aplicativo, mas o veículo aberto traz um charme especial. Para quem prefere explorar uma praia por dia, sem pressa, o passeio não é indispensável, mas continua sendo um dos mais procurados pelos visitantes.





Jangada pelo Rio Maracaípe

No Pontal de Maracaípe, outra experiência inesquecível espera os viajantes: o passeio de jangada pelos manguezais. Guiados por jangadeiros locais, os visitantes conhecem de perto esse ecossistema rico, navegando por canais tranquilos até áreas onde é possível observar os famosos cavalos-marinhos.

Com a ajuda de um pote de vidro que funciona como aquário, os jangadeiros capturam momentaneamente os animais para que os turistas possam vê-los e fotografá-los, devolvendo-os em seguida ao habitat natural. Cada jangada comporta até seis pessoas, o que garante uma experiência intimista.

Identidade cultural

No coração do centrinho de Porto de Galinhas, a feirinha de artesanato é um dos pontos mais movimentados e queridos pelos visitantes. As ruas exclusivas para pedestres ganham vida com o vai e vem de turistas em busca de lembranças e da atmosfera descontraída do balneário. O destaque são as galinhas coloridas de cerâmica, que se tornaram símbolo do destino e podem ser encontradas em diversos tamanhos e estilos, desde pequenas lembrancinhas até peças maiores de decoração.

Além das cerâmicas, os estandes oferecem uma variedade de artigos artesanais, como roupas de praia em renda e crochê, bijuterias, peças em madeira e itens de palha. A gastronomia também marca presença: é comum encontrar barracas e pequenos bares que servem iguarias da região, como o famoso bolo de rolo - um doce com massa fina e macia com recheio de goiabada. Para quem prefere algo mais elaborado, há restaurantes próximos que misturam culinária nordestina e frutos do mar frescos.

*A repórter viajou a convite do Porto Alto Resort