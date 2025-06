Do litoral ao sertão, Pernambuco impressiona com um rico São João

Do litoral ao sertão, o São João em Pernambuco carrega história, cultura, tradição e muito, muito forró. Com centenas de atrações locais e grandes nomes da música brasileira, a festa reúne famílias, amigos e amores a qualquer hora do dia para uma dança agarradinha, passinho no pé e muita comida boa.

No estado pernambucano, a movimentação da festa começa no fim de abril. E não tem hora para acabar. Todos os dias, a todo o momento, diversos pontos do estado já contam com celebração pura. O Estado de Minas, a convite da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), teve a oportunidade de fazer um circuito junino de leste a oeste em Pernambuco e registrou cada passo dessa folia.

Saindo da capital Recife, no litoral, a primeira parada do circuito "são-joense" foi em Caruaru, no agreste pernambucano. Conhecida como a "Capital do Forró", a cidade teve um investimento grandioso. Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Jaime Anselmo Filho, foram investidos R$ 40 milhões. Ao EM, ele contou que, no ano de 2024, o retorno para a cidade foi de R$ 688 milhões.

Com isso, é adotado um investimento público privado para que os artistas recebam pagamento de acordo. “Só para você ter uma ideia, os cachês acima de R$ 500 mil são todos pagos por patrocinadores“, contou. A economia, com isso, se movimenta em hotelaria – ocupada em 95%, comércio, alimentação e transporte.

O evento na cidade se estende por mais de 500 metros em um dos polos, o da Estação Ferroviária, com palcos simultâneos. Ao longo dos dias, 80% das atrações são regionais, mas os outros 20% contaram com nomes como Barões da Pisadinha, Ivete Sangalo, Matheus e Kauan, Zé Neto e Cristiano e João Gomes. A métrica se mantém para todo o estado.

Serra Negra: forró nas alturas

No Agreste pernambucano, o distrito de Serra Negra, em Bezerros (PE), a 900 metros de altitude, oferece uma experiência junina única. O evento, que dura o dia inteiro, de maio a junho, combina a beleza da serra com segurança e celebração.

Eudes Mateus, Secretário de Cultura, destacou uma alta expectativa para o São João, impulsionada por grandes nomes como Alcymar Monteiro e Santanna. A cidade se tornou uma rota de visitação, valorizando artistas locais no palco principal e trazendo grandes nomes do forró para ampliar o alcance da festa.

Com dois palcos sincronizados em 2025, o evento foi ampliado, com um novo pavilhão que permite um São João diurno e noturno, oferecendo uma experiência única. Apesar do espaço limitado pela altitude, a fluidez do público pode ultrapassar 30 mil pessoas por dia, consolidando Serra Negra como um dos mais aconchegantes e altos “São Joões” do mundo. O investimento foi de R$ 3 milhões e a previsão é de aumentar a cada ano.

Além da experiência musical, o São João em Serra Negra conta com uma extensa praça de alimentação com comidas regionais - dentre elas tanajura, arrumadinho (carne de sol picada com pimentão), bolo de rolo e cartola. Segundo Marllon, todas as barracas de alimentação são compostas pela comunidade de Bezerros, que são classificadas rigorosamente.

Sustentabilidade na serra

O programa de reciclagem do São João de Serra Negra, liderado pela secretária Thaís Santos, da Secretaria de Cultura, busca gerar renda e promover a consciência ambiental. O projeto aprimorou a logística do vidro, que agora é vendido diretamente para uma empresa de transformação, aumentando a renda dos recicladores.

"Conseguimos aprimorar a logística reversa do vidro, que antes era desvalorizado, e agora ele é vendido para uma empresa que faz a transformação do resíduo, gerando uma renda maior para os recicladores", afirmou Thaís Santos.

A prefeitura atua com educação ambiental e ações nas festividades. No São João, recicladores coletam toneladas de materiais e a parceria com o Instituto Ioa garante a destinação correta dos resíduos, incluindo a coleta diária de óleo das barracas.

O projeto "Reciclar é Massa" e os pontos de troca de garrafas reforçam a educação ambiental, com apoio das secretarias de Turismo e Saúde. Os recicladores recebem suporte completo, incluindo alimentação e equipamentos, garantindo segurança e bem-estar no trabalho durante a folia.

Gravatá: o agreste em ritmo de festa

No agreste pernambucano, a cidade de Gravatá (PE) tem se mostrado um ponto fora da curva quando o assunto é investimento em cultura e segurança para o São João. Terceiro destino, a cidade é rica em diversidade de festas e de culinária.

Marllon Lima, secretário de cultura do município, contou ao Estado de Minas sobre o planejamento integrado entre as secretarias de Trânsito, Saúde e Obras. Segundo ele, essa união foi crucial para o sucesso das festividades, mesmo com a cidade recebendo um público enorme.

Gravatá, que já é naturalmente tranquila, teve pouquíssimas ocorrências mais graves no São João do ano passado, graças a um reforço na segurança, incluindo o uso de reconhecimento facial, feito em parceria com o governo do estado.

A prefeitura de Gravatá montou um enorme palco no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar para o São João de 2025, com uma programação de peso. A lista de atrações confirmadas inclui nomes como Wesley Safadão, João Gomes, Luan Santana, Ana Castela, Limão com Mel, Felipe Amorim, Bruno e Marrone, Mari Fernandez, Priscila Senna e Joyce Alane.

Mas a festa não se resume só ao palco principal: tem o Polo da Sanfona, o Polo Mercado Cultural, o Polo São João da Gente nas comunidades e distritos, e o Arraiá da Criançada na Avenida Joaquim Didier. É forró para todo lado.

O investimento na cultura local é uma das grandes apostas da administração de Gravatá. Marllon Lima explicou que, graças a uma licitação bem-sucedida, 60% dos recursos para os eventos vêm da iniciativa privada e 40% são investimentos municipais.

Um ponto interessante levantado por Marllon é que o tempo que o turista passa em Gravatá é maior que em outras cidades vizinhas. Enquanto em Caruaru, a maior cidade no circuito depois de Recife, a média é de 2,25 dias, na cidade o turista permanece, em média, de três a quatro dias.

E não é só isso: o gasto médio por pessoa também é bem acima da média nacional. Segundo o secretário, enquanto o IBGE aponta uma média de R$ 243, na cidade o gasto individual por turista e excursionista ultrapassa os R$ 540, mais que o dobro. Esse retorno financeiro vem da gastronomia rica, com mais de 120 restaurantes cadastrados, e um artesanato de primeira.

A meta da prefeitura é clara: fazer o turista vir e deixar o dinheiro na cidade, movimentando a economia local. Para isso, eles investem pesado no turismo, desburocratizando e incentivando hotéis, receptivos e outros serviços. Parcerias com a iniciativa privada, como o parque de balões, ajudam a dar ainda mais visibilidade à cidade e atrair mais visitantes.

Última parada: a sertaneja Arcoverde

Entre maio e junho, Pernambuco recebe muitas chuvas, mas nenhuma é capaz de afastar a folia. Em Arcoverde (PE), primeira cidade do Sertão, a água vem ligeira, do nada, e não tira ninguém do forró no pé. De mãos dadas com a tradição, o São João arrasta multidões pelas avenidas, mistura ritmos e movimenta a economia local. A 253 quilômetros do Recife, a celebração reúne patrimônio vivo da humanidade, competição de bois, maracatu e samba de coco raízes.

Na Rua Mário Napoleão Arcoverde, no Centro do município, um ateliê armazena história e cultura viva. Em dois cômodos, o Mestre Assis Calixto fabrica os chinelos para o samba de coco raízes, apresentado com percussão e em um palanque.

Natural de Sertânia, Assis Calixto mora em Arcoverde desde 1952 e é responsável pela composição de canções e dos trajes de bambu do Samba de Coco Raízes. Ele, considerado patrimônio vivo da humanidade pela Unesco, segue os passos do irmão, Lula Calixto, confecciona cada sandália à mão e toma a frente nas canções. Uma dica aos desavisados: caso treine com suas sandálias de bambu, jamais sambe em cerâmicas! O risco de rachar é alto.

O grupo, que conta com percussionistas, cantores e uma sambista, se apresentou no último domingo (22/6) no palco do São João, juntamente com Geraldinho Lins, Nando Cordel e Sílvia Regina. A apresentação aconteceu logo após a caminhada do forró, que levou milhares de pessoas pelas ruas ao som de sanfonas, forró e maracatu, em quatro trios elétricos.

Entre as figuras que encantam o público, está Douglas Felipe, de 17 anos, que veste um dos bois diamante da Cavalhada Taquaril. Na trama, os bois diamante competem com os vermelhos pela mão da princesa. Douglas, natural de Arcoverde, conta que o grupo, com mais de 100 pessoas, leva a alegria por onde passa. "Sempre fazemos a alegria e deixamos o povo de boca aberta", disse.

Eles participam desde cedo e quem quiser se juntar é bem-vindo: "Quem chegar, abraçamos de braços abertos". Os bois, customizados anualmente com pedras e tecidos, são uma atração à parte nos palcos do São João e em eventos por todo o estado.

Uma experiência completa

Viver o São João em Pernambuco é mergulhar em uma escola viva de tradição, cultura e história. A cada passo, uma nova descoberta: das ruas decoradas ao forró que ecoa noite adentro, da hospitalidade das pessoas aos sabores das comidas típicas. Tudo convida à celebração. Para quem vem de fora, especialmente do Sudeste, é impossível sair ileso. O coração, de alguma forma, fica em terras pernambucanas.

*A jornalista viajou a convite da Empetur, empresa de turismo do Governo do Estado do Pernambuco