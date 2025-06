Com apenas seis feriados restantes este ano, e quatro já caindo em finais de semana, sobra pouco tempo para pequenas escapadas que recarregam corpo e mente. E pensando nisso, viajar não precisa pesar no bolso: um bom planejamento e escolhas inteligentes garantem descanso, experiências e economia ao mesmo tempo.

Veja a seguir, um guia completo com destinos econômicos ideais para aproveitar os últimos feriados de 2025 no Brasil, oferecendo viagens rápidas, acessíveis e inesquecíveis.

1. Chapada dos Veadeiros (GO)

Paradisíaca e repleta de cachoeiras e trilhas, a Chapada dos Veadeiros (GO) oferece ecoturismo refinado sem pesar no orçamento. A diária pode ficar em torno de R$?150, com ônibus a preços acessíveis. Águas límpidas e paisagens deslumbrantes fazem valer cada centavo, sem necessidade de luxo.

Chapada dos Veadeiros Leandro Couri/EM

2. Pipa (RN)

Praias de areia branca, falésias coloridas e infraestrutura simples fazem de Pipa um destino excelente para quem busca sol e economia. Hospedagens modestas e comida local garantem conforto sem sustos na conta.

Pipa Giovanni sergio/setur RN

3. Bonito (MS)

Reservado para apaixonados por natureza, Bonito une flutuação, mergulho em rios cristalinos e trilhas por preços bem razoáveis. A hospitalidade local valoriza experiências imersivas a valores justos.

Bonito Wikimedia Commons

4. São Francisco de Paula (RS)

No interior gaúcho, o friozinho e a culinária local, como o chimarrão são experiências confortáveis e envolventes. A cidade tem boa oferta de pousadas e é acessível para quem curte roteiros tranquilos.

São Francisco de Paula Getty Images

5. Bento Gonçalves (RS)

Mergulhe no charme do Vale dos Vinhedos: turismo rural, arquitetura italiana, degustação de vinhos com pousadas aconchegantes. Pacotes simples cabem no bolso e entregam alto retorno de experiência.

Bento Gonçalves Freepik

Dicas práticas para economizar

Transporte: dê preferência a ônibus ou voos com milhas, especialmente para destinos Nordeste/Sul;

Hospedagem : hostels, pousadas simples e casas alugadas por temporada costumam ser opções mais justas;

Alimentação : comidas de rua, mercados locais e quitandas garantem sabor com economia;

Alta/baixa temporada: evite datas mais concorridas e prefira folgas pontuais para descontos maiores.

Mesmo com poucos feriados prolongados em 2025, as possibilidades de descanso e aventura são amplas e econômicas. Basta escolher o destino que se encaixe no seu estilo e orçamento.

Próximos feriados de 2025

Confira a lista dos próximos feriados nacionais para se planejar melhor, seja para descansar, viajar ou organizar compromissos:

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira) - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Vale lembrar que além dos feriados nacionais, há também datas comemorativas estaduais e municipais que podem alterar o calendário de cada região.

Caminhos inovadores, do ecoturismo ao turismo cultural, estão ao alcance. O convite é claro: use cada folga como pretexto para redescobrir o Brasil, recarregar as energias e manter viva a paixão por viajar.