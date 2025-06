O aroma que encontramos ao entrar em um lobby de hotel ou no quarto é parte de uma estratégia cuidadosamente desenhada para encantar hóspedes e criar lembranças positivas.

A técnica que embasa tudo isso é conhecida por "scent marketing": o uso de fragrâncias conectadas à identidade da marca. Hotéis de luxo desenvolvem aromas exclusivos, muitas vezes em parceria com perfumistas profissionais.

O Majestic, de Barcelona, por exemplo criou um perfume sob medida, o Musc Imperial, inspirado na atmosfera mediterrânea, com sálvia, figo, musk e cítricos, adaptado para difusão por HVAC com baixa concentração para evitar desgaste olfativo. O efeito é poderoso, o cheiro se torna marca da casa, capaz de ativar emoções e memórias mesmo quando percebido de forma sutil.

Leia mais:

Quais aromas são os mais comuns?

Cada ambiente recebe uma fragrância projetada para a função daquele espaço. No saguão, notas acolhedoras, como cedro, baunilha ou floral suave, criam a primeira impressão. No spa, aromas calmantes como lavanda e chá verde reduzem o estresse e convidam ao relaxamento. Já no restaurante ou bar, cítricos, baunilha ou pão fresco estimulam o apetite e aumentam o tempo de permanência

Como os aromas são aplicados?

Para que o hotel permaneça com o cheiro marcante é necessário algumas técnicas para prolongar ainda mais o aroma do ambiente, veja como é feito:

1. Difusão via HVAC

Nos corredores, recepções e salas amplas, usa-se difusores embutidos no sistema de ar-condicionado. Máquinas automáticas pulverizam névoa perfumada em intervalos programados, mantendo a fragrância uniforme, mas discreta.

2. Difusores elétricos e sticks decorativos

Nos quartos ou áreas menores, são utilizados dispositivos compactos, difusores elétricos ou sticks imersos em óleo. Eles liberam aroma de forma controlada e visualmente agradável, sem risco de superaquecimento como velas.

3. Sprays têxteis e fragrâncias para roupa de cama

A limpeza olfativa é completada com sprays específicos para lençois, toalhas e tecidos do quarto. Isso reforça a sensação de higiene e favorece elogios à limpeza.

Em muitos hotéis, os hóspedes podem até adquirir produtos com o mesmo perfume usado nos ambientes TwaN de TwaN's Images

Hotéis que apostam na aromatização como marca registrada

Diversos hotéis de luxo ao redor do mundo investem pesado na construção de experiências olfativas exclusivas. O grupo Marriott, por exemplo, incorpora fragrâncias personalizadas em marcas como JW Marriott, Ritz-Carlton e Edition Hotels. Cada uma tem um aroma próprio, pensado para traduzir os valores da bandeira, o JW aposta em notas cítricas e limpas, enquanto o Ritz-Carlton investe em fragrâncias mais sofisticadas e acolhedoras, como âmbar e figo.

A rede W Hotels utiliza o perfume “W Scent”, com notas de limão siciliano, chá verde e almíscar, difundido discretamente em recepções e corredores. Já os hotéis da rede Shangri-La são conhecidos pelo aroma “Essence of Shangri-La”, uma combinação exclusiva de baunilha, almíscar e sândalo branco.

No Brasil, redes como Fasano e Emiliano também aplicam a técnica, com essências próprias desenvolvidas para reforçar o padrão de sofisticação dos ambientes.

Benefícios comprovados

O olfato comunica diretamente com áreas do cérebro associadas à memória e emoção, é por isso que um aroma marcante pode nos transportar a um lugar ou momento especial. Além disso, a percepção de higiene é reforçada e, para hotéis, isso traduz-se em boas avaliações e reputação premium.

Aromas exclusivos conectam emocionalmente os hóspedes à marca, promovendo repetição de visitas e até mesmo a compra de produtos da linha do hotel, como perfumes, velas e amenities especiais.