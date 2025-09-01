São Paulo se transforma na capital da artes em setembro; vamos provar
Uma jornada pela ‘paulicéia desvairada’ em um roteiro por galerias, teatros, museus e shows internacionais
São Paulo, a metrópole pulsante que nunca dorme, é carinhosamente conhecida como a 'paulicéia desvairada’, expressão cunhada pelo escritor modernista Mário de Andrade em sua obra poética de 1922. Essa denominação captura perfeitamente o espírito caótico, criativo e efervescente da cidade, que se consolida como o epicentro das artes no Brasil.
Com uma rica tapeçaria cultural tecida por influências indígenas, africanas, europeias e asiáticas, São Paulo não é apenas a maior cidade da América Latina, mas um verdadeiro caldeirão de expressões artísticas, onde a história se entrelaça com o contemporâneo.
Lá, a arte não é um luxo, mas uma essência vital que pulsa nas ruas, nos museus e nos palcos. Além disso, a cidade se destaca como um destino gastronômico inigualável, onde sabores do mundo inteiro se encontram em harmonia com a efervescência cultural.
Vamos explorar a trajetória artística de São Paulo, sua vitalidade como polo cultural e gastronômico, e destacamos os principais eventos – de museus a shows, teatros e artes visuais – agendados até o final de dezembro de 2025.
Berço do modernismo
A história artística de São Paulo remonta ao final do século 19, quando a cidade começou a se transformar em um centro de efervescência cultural impulsionado pelo ciclo do café e pela imigração massiva. Fundada em 1905, a Pinacoteca do Estado de São Paulo é o museu mais antigo da cidade e um dos mais importantes do Brasil, abrigando um acervo que narra a evolução da arte brasileira desde o período colonial até a contemporaneidade.
Projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, o edifício no Jardim da Luz inicialmente servia como Liceu de Artes e Ofícios, simbolizando o compromisso da elite paulista com a educação artística. A exposição "Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo" exemplifica essa narrativa, reunindo obras de artistas como Almeida Júnior e Pedro Américo, que representam os gêneros acadêmicos clássicos: natureza-morta, paisagem, retrato e pintura histórica.
O grande marco, no entanto, foi a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Theatro Municipal de São Paulo. Esse evento revolucionário, liderado por figuras como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, rompeu com as tradições acadêmicas e introduziu o modernismo no Brasil, influenciado pelo futurismo, cubismo e expressionismo europeus. São Paulo se tornou o berço dessa vanguarda, com artistas como Emiliano Di Cavalcanti e Lasar Segall contribuindo para uma identidade nacional inovadora.
No século 20, a cidade continuou a inovar: a fundação do Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1947 por Assis Chateaubriand marcou um novo capítulo, com seu acervo de mais de 8 mil obras, incluindo mestres como Van Gogh, Picasso e Rembrandt. O edifício icônico projetado por Lina Bo Bardi, com seus cavaletes de cristal, democratizou o acesso à arte, permitindo que o público interagisse livremente com as obras.
A Bienal de São Paulo, criada em 1951 e inspirada na Bienal de Veneza, consolidou a cidade como um hub internacional de arte contemporânea. Ao longo das décadas, ela atraiu artistas globais e fomentou debates sobre temas como ecologia, identidade e política. No circuito comercial, galerias como a Livia Doblas destacam como São Paulo alavancou carreiras de grandes nomes, transformando-se em um mercado vibrante com feiras como a SP-Arte, fundada nos anos 2000. Hoje, com mais de 400 obras de arte pública espalhadas pela cidade, São Paulo respira história e inovação artística em cada esquina.
Destino cultural e gastronômico
São Paulo é, sem dúvidas, um destino cultural que transcende fronteiras. Com dezenas de museus, teatros e galerias, a cidade oferece uma imersão profunda na diversidade humana. O Parque Ibirapuera, por exemplo, abriga o Museu de Arte Moderna (MAM) e o Museu Afro Brasil, onde exposições permanentes exploram a herança africana e indígena.
A Avenida Paulista, coração financeiro e cultural, é lar do MASP e do Instituto Moreira Salles, misturando arte com a agitação urbana. Outros destaques incluem o Museu de Arte Sacra, o Museu do Ipiranga (reaberto após reforma) e a Casa Museu Ema Klabin, que conectam o passado colonial ao presente multicultural.
Mas São Paulo não vive só de arte visual; sua cena performática é vibrante, com teatros como o Theatro Municipal, o Teatro Bradesco e o Sesc Pompeia sediando espetáculos de música e dança. A cidade é um caldeirão de influências, refletindo sua população de mais de 11 milhões de habitantes, muitos descendentes de imigrantes italianos, japoneses, libaneses e portugueses.
Paralelamente, São Paulo brilha como destino gastronômico. Eleita o melhor destino gastronômico do mundo em 2024 pelo World Travel Awards e o terceiro melhor em rankings globais, a cidade oferece uma fusão de sabores que espelha sua diversidade cultural. Do Mercado Municipal, com suas frutas exóticas e sanduíches de mortadela, aos restaurantes estrelados como o D.O.M. de Alex Atala (23º na América Latina), a gastronomia paulistana é uma aventura.
Bairros como a Liberdade oferecem sushi autêntico, enquanto o Bixiga é sinônimo de cantinas italianas. Festivais como o SP Gastronomia destacam essa vocação, com influências internacionais que tornam São Paulo um polo comparável a Nova York ou Tóquio. Aqui, uma visita cultural pode ser complementada por uma refeição em botecos tradicionais ou em food trucks modernos, criando uma experiência sensorial completa.
Agenda Cultural
Até o final de dezembro de 2025, São Paulo promete uma agenda repleta de eventos que celebram sua essência artística. Nos museus, o MASP dedica o ano às "Histórias da Ecologia", com exposições como "A Ecologia de Monet" (em cartaz até 6 de setembro), "Frans Krajcberg: reencontrar a árvore" e "Hulda Guzmán: Frutas Milagrosas", explorando temas ambientais através de obras clássicas e contemporâneas.
A Pinacoteca, celebrando 120 anos, apresenta "Pop Brasil: vanguarda e nova figuração, 1960-70", com 250 obras de artistas como Wesley Duke Lee e Rubens Gerchman, de setembro a dezembro. Outras mostras incluem "Fala Falar Falares" no Museu da Língua Portuguesa e exposições de Anna Bella Geiger no Museu Judaico.
A 36ª Bienal de São Paulo, de 6 de setembro a dezembro, foca em arte contemporânea com pavilhões internacionais no Parque Ibirapuera. No MAM, o Clube de Colecionadores lança edições 2025/2026, e o MIS exibe "Cidade que Des(en)volvemos" em outubro e "Tangências/Alumbramento" até setembro.
Na música, o The Town Festival domina setembro (6, 7, 12, 13 e 14) no Autódromo de Interlagos, com artistas internacionais como Green Day, Iggy Pop, Bruce Dickinson, Katy Perry, Jessie J e Mariah Carey, entre outros, em um megaevento de música, cultura e arte. Outros shows incluem Pierce the Veil (16/12 no Espaço Unimed), Loserville Tour (20/12 no Allianz Parque), The Calling (12/10) e Linkin Park (novembro). Festivais como Monsters of Rock e Bangers Open Air agitam o calendário, além de apresentações de Boyce Avenue, Napalm Death e Dark Tranquillity.
O teatro explode em musicais: "Dreamgirls – Em Busca de Um Sonho" (Teatro Santander), "Beetlejuice - O Musical" ( Teatro Liberdade), "A Chorus Line" (18/09 a 14/12 no Teatro Villa Lobos) e "Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum" (Teatro Claro Mais). Peças como "Brilho Eterno"( Teatro Bravos), "Vital, o Musical dos Paralamas" ( teatro Multiplan) e "Ópera Édipo Rei" (estreia em setembro no Teatro Bradesco) destacam-se, ao lado de comédias como "Fábio Rabin - Ladeira Abaixo" (até 26/09 no Teatro das Artes) e "Fica Comigo Esta Noite" (até 14/09 no Teatro Bradesco).
Serviço
MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
Avenida Paulista, 1578, Bela Vista, São Paulo
11 3149-5959
Instagram: @masp
Pinacoteca do Estado de São Paulo
Praça da Luz, 2, Luz, São Paulo
11 3324-1000
Instagram: @pinacotecasp
Museu do Ipiranga (Museu Paulista)
Parque da Independência, s/n, Ipiranga, São Paulo
11 2065-8000
Instagram: @museudoipiranga
Museu da Língua Portuguesa
Praça da Luz, s/n, Luz, São Paulo, SP, Brasil (Estação da Luz)
11 4470-1515
Instagram: @museudalinguaportuguesa
Instituto Moreira Salles (IMS Paulista)
Avenida Paulista, 2424, Consolação, São Paulo
11 2842-9120
Instagram: @imoreirasalles
Fundação Bienal de São Paulo
Parque Ibirapuera, Pavilhão Ciccillo Matarazzo, São Paulo
11 5576-7600
Instagram: @bienalsaopaulo