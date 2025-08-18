Fizeram de tudo para manter em segredo, mas temos que revelar este paraíso
Quando o chamado da natureza grita, nada consegue abafar as vozes ocultas que surgem nas florestas e nas ondas do mar; a Bahia pode te surpreender
Longe das multidões e do agito de destinos como Porto Seguro ou Trancoso, paraíso ainda selvagem preserva sua essência rústica como uma antiga vila de pescadores, com cerca de 4 mil habitantes. O acesso por estradas de terra ajuda a manter esse isolamento benéfico, tornando-o um refúgio ideal para quem busca desconexão, longas caminhadas à beira-mar e contato genuíno com a Mata Atlântica e a cultura baiana simples.
Cumuruxatiba, ou simplesmente "Cumuru" para os íntimos, é um vilarejo encantador no extremo Sul da Bahia, pertencente ao município de Prado, na Costa das Baleias. Com suas praias extensas de areias claras, águas mornas e calmas protegidas por recifes de corais, e uma atmosfera de tranquilidade absoluta, o lugar atende perfeitamente ao "chamado da natureza".
Lá, o tempo flui devagar, convidando a mergulhos em piscinas naturais, observação de baleias jubarte na temporada e noites estreladas sem poluição luminosa.
História e cultura
A história de Cumuruxatiba remonta à época do Descobrimento do Brasil ( ou Avistamento do Brasil). Alguns historiadores afirmam que a Barra do Cahy, uma praia próxima, foi o primeiro ponto avistado pelos portugueses em 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Pascoal.
A carta de Pero Vaz de Caminha descreve a costa com falésias e o monte ao fundo, o que se encaixa perfeitamente na paisagem local, contestando a versão tradicional de que o primeiro desembarque ocorreu em Porto Seguro. Em 2017, a Barra do Cahy foi oficialmente reconhecida como a "primeira praia do Brasil".
O vilarejo em si surgiu como uma comunidade de pescadores, e seu nome indígena significa "mar calmo" em tupi-guarani, refletindo as águas protegidas pelos corais.
No século 20, o píer de Cumuruxatiba foi construído para exportar areia monazítica, rica em urânio e tório, usada inicialmente para iluminação a gás e depois em pesquisas nucleares. Hoje abandonado, o píer é um ícone fotogênico e ponto de partida para reflexões sobre o passado industrial da região.
Culturalmente, a vila mantém tradições pesqueiras, com barquinhos coloridos na areia e festas populares como forrós nos quiosques. Visite a Aldeia Barra Velha, no Parque Nacional do Monte Pascoal, para conhecer a cultura indígena Pataxó, com trilhas pela restinga, mangues e artesanato em madeira e cerâmica.
O parque, criado em 1999 e aberto ao público em 2022, preserva a biodiversidade e a história do Descobrimento.
Praias paradisíacas
Cumuruxatiba ostenta mais de 30 km de praias contínuas, muitas quase desertas, com falésias coloridas, coqueiros e piscinas naturais formadas na maré baixa. A Praia do Centro ou Praia do Píer é a mais central e acessível, com águas calmas ideais para famílias, barracas vendendo petiscos e o píer abandonado da década de 1950 como cartão-postal perfeito para pores do sol. Aqui, caminhe pela areia extensa ou alugue bicicletas para explorar.
Ao Sul, a Praia da Areia Preta impressiona com areia escura, falésias vibrantes e acesso por descida íngreme, oferecendo vistas panorâmicas – desça com cuidado e suba devagar. Próxima, a Praia de Japara Grande tem rio cortando a areia, piscinas na baixa maré e um restaurante rústico na alta temporada servindo peixe fresco por cerca de R$ 180 a moqueca. A Praia de Japara Mirim é preservada, com falésias e "piscina" formada pelo rio no mar, quase sem estrutura, ideal para isolamento.
Ao Norte, a Praia do Moreira, a 5-8 km, é selvagem com coqueiros, amendoeiras e formações rochosas que emitem sons estranhos com as ondas; deserta, sem barracas, perfeita para leitura ou frescobol, mas leve suprimentos. A Praia de Imbassuaba, a 6,5 km, tem faixa larga de areia, rio encontrando o mar e pequena cachoeira após chuvas; acesso por trilha de 20 minutos, quase vazia. A Praia do Calambrião é pitoresca, com tronco grande na areia e rio, cenário da novela "Flor do Caribe", acessível por caminhada de 700m.
Mais adiante, a Barra do Cahy, a 18 km, é histórica com falésias, coqueiros, rio Cahy desaguando no oceano e placa marcando o Descobrimento; tem barraca com consumação mínima de R$ 200, mas é preservada e paradisíaca. A Ponta do Corumbau, a 55-60 km, significa "terra longe de tudo", com areia branca, águas verdes calmas e artesanato indígena; fronteira com Porto Seguro, mas acessível por estrada de terra precária.
Outras como Praia da Represa (pequena, com falésias e água salobra), Praia do Rio do Peixe (calma, boa para crianças) e Praia do Peixe Grande (similar, com restaurante) completam o mosaico. Consulte a tábua das marés para explorar corais e evitar correntes fortes.
Passeios e aventuras
Os passeios enfatizam o ecoturismo e a aventura. O passeio de barco até Corumbau, pela Aquamar (Instagram: @aquamar_cumuruxatiba), sai às 9h, dura 3-4 horas, inclui mergulho em recifes como Carapeba, frutas e água, custando R$ 250/pessoa (baixa temporada); almoce arroz de polvo por R$ 260 no Goinha.
Alternativa: travessia de bike até Corumbau pela praia na maré baixa, 3 horas, para os preparados fisicamente.
Visite o Parque Nacional do Monte Pascoal, com trilhas pela Mata Atlântica, mangues e Aldeia Barra Velha Pataxó; acesse via Corumbau por balsa ou Itamaraju para a trilha do monte. De julho a novembro, passeio de observação de baleias jubarte sai às 9h, dura até 13h, R$ 250/pessoa, na Costa das Baleias. Em Prado (30 km), faça o passeio aos Recifes de Guaratiba de barco (Sereia de Guaratiba), R$ 100/pessoa, das 9h às 14h, com snorkel e visão de ouriços, peixes coloridos; alugue equipamento extra.
Para mergulho profundo, vá a Abrolhos em Caravelas (50-80 km), passeio de dia inteiro com cilindro ou snorkel, avistando corais, tartarugas e baleias (julho-novembro), R$ 320 base + R$ 170 mergulho. Bate-volta a Caraíva: de Corumbau, balsa + bugre 20 min, contate Geraldo (73) 9863-7740. Na vila, passeie pela pracinha, visite ateliês de artesanato ou dance forró no Quintal de Cumuru ou Barraca Porto Belo. Experimente o Tibá Etnoturismo na aldeia: produção de farinha, rituais e banho de ervas, contate (73) 9993-8337.
Sabores locais
A culinária foca em frutos do mar frescos e pratos baianos. No centro, Restaurante do Hermes (desde 1996) serve bolinho de camarão (R$ 52/12 un), moqueca de peixe (R$ 198), com vista para o mar e serviço excelente. O Binotto’s Gourmet na Praia do Centro oferece isca de peixe (R$ 98), polvo grelhado (R$ 265), lagosta na moranga (R$ 298). Prove o arroz de polvo no Restaurante Catamarã, com vista da Areia Preta, ou muamba angolana no Mama África.
O Samburá Duzé na praça principal tem estrogonofe de camarão e peixe frito acessíveis (R$ 50-80/prato). Na Barra do Cahy, Manzuko serve isca de peixe (R$ 98), mojito (R$ 45), cerveja Original (R$ 20). Em Japara Grande, o restaurante homônimo oferece moqueca (R$ 180), água de coco (R$ 10). Nas praias, barracas vendem acarajé, tapioca e peixe grelhado. Leve dinheiro em espécie, pois cartões nem sempre são aceitos, e sinal de celular é fraco. Curiosidade: apesar de muitos coqueiros, o coco fresco é raro nas barracas.
Acomodações
Cumuruxatiba tem pousadas pé na areia com bom custo-benefício. A Pousada Areia Preta fica de frente para a praia, com piscina, sauna, café da manhã diversificado e massagens com diárias a partir de R$ 555, nota 9.3. A Pousada São Francisco oferece piscina externa, balanço de madeira à beira-mar e quartos confortáveis; R$ 330/diária, nota 9.6.
Para romance, Pousada Villa Cumuru tem atmosfera íntima, piscina e varanda com vista jardim; R$ 405/diária, nota 9.5. Econômica, Pousada Azul inclui churrasqueira, piscina e bom custo; R$ 310/diária, nota 9.2. A Pousada Boa Sorte é à beira-mar com playground e piscina na areia; R$ 231/diária, nota 8.9. Outras: Pousada Casarão (vista mar, R$ 204, nota 8.9), Pousada Luana (chalés com varanda, bom atendimento, wi-fi externo). Reserve via Booking para opções variadas.
Aconchego mineiro
Quem melhor interpreta o aconchego da região é uma mineira de Governador Valadares, que depois de viver nos Estados Unidos, casar com americano (diabético, ele faleceu 15 anos mais tarde), veio embora para o Brasil e buscou uma vida saudável em Prado. Maria Venturelli é uma guerreira com quem vale muito a pena conversar sobre tudo. Da alimentação (ela não come glúten e carboidrato, só arroz integral, tapioca, aveia) ao empreendedorismo. De tanto receber hóspedes em casa, abriu uma pousada distante apenas 250 metros do mar e a 600 metros do centro da cidade.
A Pousada Casa de Maria oferece piscina ao ar livre, sauna, espaço fitness, bar e restaurante que também participa do festival gastronômico. No cardápio, moqueca e filé de peixe, risoto de camarão, parmegiana de frango servidos em pratos individuais e para duas a três pessoas. O café da manhã, fartamente servido com sucos e frutas tropicais, está incluso na diária. Com vegetação tropical e orquídeas nas árvores, o espaço é absolutamente tranquilo, só não aceita crianças— nem os netos da proprietária, que mora ao lado, vão lá.
Construída com uma arquitetura que combina o rústico e o contemporâneo, a pousada se insere na categoria três estrelas. São 24 apartamentos nas categorias premium, luxo e standard, todos equipados com ar-condicionado split, TV de LED, frigobar, ventilador de teto e cofre digital. Se você tiver pet, pode levá-lo, são bem aceitos na pousada.
Como chegar e melhor época?
Chegue voando ao aeroporto de Teixeira de Freitas (80 km de Prado), alugue carro (recomendado pela Rentcars) e siga 32 km de estrada de terra até Cumuruxatiba – precária após chuvas, sem postos de gasolina ou bancos na vila. De carro de Salvador, são cerca de 700 km; transporte público é escasso.
Melhor época: verão (dez-mar) para calor e agito, mas evite o Réveillon se quiser sossego por causa de festas barulhentas. Baixa temporada (abr-jun, set-nov) é mais tranquila e barata, com baleias de jul-nov. Evite chuvas intensas de abr-mai.
Curiosidades do lugar
A vila foi cenário de "Flor do Caribe" na Praia do Calambrião. Apesar de rústica, evita multidões mesmo no verão, preservando a paz. O sinal do celular é ruim, wi-fi instável com chuvas, e leve lanterna para noites escuras. É parte do Parque Nacional do Descobrimento, rico em biodiversidade.
Cumuruxatiba é o paraíso para recarregar energias na natureza. Com preços amigáveis (passeios R$ 100-250, refeições R$ 50-200), planeje para o verão agitado ou baixa temporada serena. Responda ao chamado e descubra esse tesouro baiano.