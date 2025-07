O que faz um resort premium na Bahia ser o local preferido nas férias?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Seria um lugar perfeito para servir de cenário para a próxima temporada de White Lotus ( sem as mortes, claro, da série da HBO). A chegada ao local, já impacta os visitantes pela arquitetura da recepção, que nos faz viajar para Bangkok e relembrar os momentos vividos pelos personagens na Tailândia. Há de se suspeitar que não estamos no Brasil, que passamos por um portal mágico, como na icônica série dos anos 1980 – Ilha da Fantasia –e fomos teletransportados para um resort premium no Sudeste asiático. Ao encarar o paisagismo, com plantas nativas da Mata Atlântica brasileira, voltamos à realidade e superamos todas as expectativas.



Mas é preciso ir em frente, seguir o som que, como no canto de uma sereia, nos chama à desvendar a beleza do lugar. No caminho, passamos por uma grande piscina de águas mornas, onde os banhistas relaxam com o sol de inverno. No ambiente familiar, crianças, com suas boias multicoloridas, dão gargalhadas abraçadas no colo de seus pais. E lá no fundo, sobre as falésias, se avista o espetáculo da natureza que chega ao ápice: o céu azul toca o mar e não se sabe onde fica o firmamento. Se aprecia o belo com perplexidade e a melodia das marés ao tocar a praia.

Localizado no coração da Costa do Descobrimento, no Sul da Bahia, o Club Med Trancoso é um convite irresistível para quem busca uma experiência única de férias. Situado no alto das falésias da Praia do Taípe, entre Trancoso e Arraial d’Ajuda, este resort all-inclusive combina sofisticação, natureza exuberante e o charme boêmio da região. Seja para famílias, casais ou viajantes solo, o Club Med Trancoso oferece uma estrutura completa e uma localização privilegiada que tornam a estadia inesquecível.

A vista panorâmica para o mar e a proximidade com o Quadrado de Trancoso, o charmoso Centro Histórico do vilarejo, garantem uma experiência autêntica e imersiva na cultura baiana. A localização também facilita passeios às praias icônicas como a Praia do Espelho, considerada uma das mais bonitas do mundo, e destinos próximos como Porto Seguro e Caraíva.

No alto das falésias se avista um das paisagens mais belas da Bahia Carlos Altman/EM

Experiências sensoriais

Quando a noite cai, a iluminação indireta em todo o complexo hoteleiro propicia uma experiência única aos hóspedes – a observação do céu estrelado. Quem vive em cidades grandes, muito iluminadas, raramente prestam atenção no quanto admirar as estrelas pode ser reconfortante. Um gesto simples, que gera bem-estar e auxilia no controle do estresse e da ansiedade. Como um manto cintilante, os astros, sobre nossas cabeças, piscam freneticamente em uma comunicação direta com o divino.

Outra distração aliada à saúde mental é a presença de animais da fauna silvestre ao redor. Como o voo das gaivotas, que pairam no ar, como estivessem em câmera lenta, para nos dizer: ligue o modo slow motion e aprecie as belezas ao redor. Por todo o canto, passarinhos como cardeais, canários e pintassilgos procuram, em meio aos jardins, alimentos como sementes e frutas; e à beira-mar, sobre a copa das aroeiras, miquinhos e saguis fazem um fuzuê para chamar a atenção de suas artimanhas em roubar alimentos no Bar da Praia. E assim, a vida se torna leve.





Gastronomia orgânica

A gastronomia é o carro-chefe da rede de resorts all-incluse no mundo Carlos Altman/EM

O sistema all-inclusive do Club Med é um diferencial que proporciona comodidade e liberdade. Todas as refeições, bebidas (incluindo drinks premium) e atividades estão inclusas, permitindo que os hóspedes desfrutem sem preocupações com custos adicionais. A gastronomia é um destaque, com pratos que celebram a culinária baiana e internacional, preparados com ingredientes locais de alta qualidade.

“Cada dia, preparamos um menu completo e diferenciado no almoço e jantar. Todas as hortaliças, legumes e frutas são orgânicas, de produtores locais da região. Trabalhamos com a comunidade e oferecemos cursos de aperfeiçoamento. Tudo é selecionado para que os produtos cheguem frescos aos hóspedes. A parceria com pescadores garante uma qualidade superior dos pratos que servimos aos hóspedes. O Club Med, desde a sua fundação, prioriza a variedade e qualidade gastronômica. São décadas oferecendo cardápios autorais e recheados de sabor”, observa Igor Pompeu, Chef responsável.

O restaurante Terra oferece buffet com pratos da culinária baiana e internacional, servido no coração do resort. Já o restaurante Lua oferece jantar à la carte, com pratos sofisticados, mediante reserva. O resort conta com seis bares: Principal, Falésia, Praia, Lua’s Bar, Premium Bar e Snack Bar, oferecendo drinks premium, petiscos e bebidas.











Atividades para todos

Além da gastronomia, o resort é um verdadeiro playground para todas as idades. Desde esportes como tênis, beach tennis, golfe, arco e flecha e trapézio voador até atividades de bem-estar como yoga ao ar livre e tratamentos no SPA Trancoso (custo adicional), há opções para todos os perfis. As crianças e adolescentes contam com clubes dedicados, como o Mini Club Med+ (4 a 10 anos) e o Junior Club Med (11 a 17 anos), com atividades monitoradas por G.O.s (Gentis Organizadores) que garantem diversão e segurança.

Retrofit

A arquitetura do resort, renovada em 2020 por Patricia Anastassiadis, combina elementos rústicos da Bahia, como palha e sapê, com toques modernos. Os 250 bangalôs coloridos estão imersos em uma paisagem de eucaliptos e falésias, criando um ambiente acolhedor e sofisticado. A infraestrutura inclui duas piscinas (uma para adultos e outra infantil), academia, saunas seca e a vapor, e um elevador panorâmico para acesso à praia.













Cultura local

Praia do Espelho, em Trancoso Márcio Filho/Mtur Destinos

Trancoso é conhecido por seu clima boêmio e pela histórica Praça do Quadrado, com casinhas coloridas e a igrejinha de São João Batista. O resort organiza excursões (custo adicional) para explorar atrações como o Quadrado, a Praia dos Nativos, a Praia dos Coqueiros e até passeios de bicicleta pela Mata Atlântica, permitindo que os hóspedes mergulhem na riqueza cultural e natural da região.









Baixa temporada

Praia do Taípe fica ainda mais vazia na baixa temporada Carlos Altman/EM

Viajar para o Club Med Trancoso durante a baixa temporada (geralmente entre março e junho, e de agosto a novembro, exceto feriados) oferece benefícios que tornam a experiência ainda mais especial:

1 - Preços acessíveis

Na baixa temporada, as tarifas do resort são significativamente mais baixas. Por exemplo, diárias para casais podem começar a partir de R$ 1.360 conforme promoções recentes, permitindo aproveitar o padrão premium do Club Med por um custo mais acessível.

2. Ambiente mais tranquilo

Com menos hóspedes, o resort oferece uma atmosfera mais calma, ideal para quem busca relaxamento. As áreas comuns, como piscinas e restaurantes, ficam menos concorridas, e o atendimento dos G.O.s se torna ainda mais personalizado.

3. Clima agradável

Durante a baixa temporada, as temperaturas em Trancoso giram em torno de 25°C, com menos chuvas em comparação com o verão. Isso é perfeito para atividades ao ar livre, como esportes, passeios de bicicleta ou caminhadas pelas praias, sem o calor intenso da alta temporada.







4. Disponibilidade de atividades e excursões

Com menor demanda, é mais fácil agendar aulas esportivas, reservas no restaurante à la carte Lua ou excursões para destinos próximos. Isso garante maior flexibilidade para planejar a viagem.

5. Experiência exclusiva

A baixa temporada permite aproveitar a praia do Taípe com ainda mais privacidade, já que o fluxo de visitantes na região é reduzido. A sensação de exclusividade é amplificada pela tranquilidade do ambiente e pela atenção dedicada da equipe.

Facilidades







O Club Med Trancoso é reconhecido por sua infraestrutura completa e serviços que atendem a todas as necessidades. Aqui estão as principais facilidades disponíveis:

Acomodações confortáveis

- 250 bangalôs divididos em categorias como: 190 Superior, 60 Deluxe e 30 Familiar, com opções para até seis pessoas.

- Quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, localizados no andar térreo com banheiros planejados.

- Amenidades como ar-condicionado, frigobar, TV, secador de cabelo, cofre e roupões (em categorias Deluxe).









Lazer e esportes

- Duas piscinas (uma adulta e uma infantil).

- Quadras de tênis, beach tennis, basquete, vôlei de praia e minifutebol.

- Aulas de golfe no campo Terravista (custo adicional), arco e flecha, trapézio voador, yoga, hidroginástica e dança.

- Atividades náuticas como caiaque, vela e windsurf.

- Academia equipada e passeios de bicicleta pela região

Clubes infantis

- Club Med Baby Welcome (4 meses a 2 anos): Inclui cadeirão, banheira, aquecedor de mamadeira, carrinho e trocador.

- Mini Club Med+ (4 a 10 anos): Atividades como trapézio, Programa Petit Chef e brincadeiras em grupo.

- Junior Club Med (11 a 17 anos): Aulas de esportes e atividades para adolescentes.

Acessibilidade à praia

- Elevador panorâmico ( funicular) ou escadaria para acesso à Praia do Taípe.

- Espreguiçadeiras, guarda-sóis e bar exclusivo na praia.







Entretenimento

- Shows noturnos com os G.O.s, música ao vivo e festas na discoteca.

- Espaços para eventos corporativos com capacidade para até 500 pessoas.

Serviços

- Wi-Fi total disponível.

- Traslado do Aeroporto de Porto Seguro (custo adicional).

- Excursões para o Quadrado, Praia do Espelho, Arraial d’Ajuda e Caraíva (custo adicional).

- Estacionamento incluso.

História do Club Med no Brasil

Club Med foca nos esportes como diferencial aos hóspedes Carlos Altman/EM

Fundada em 1950 na França, a rede Club Med revolucionou o conceito de férias com seu modelo all-inclusive, inicialmente focado em destinos de sol e neve. No Brasil, a história da rede começou em 1979, com a abertura do Club Med Itaparica, na Bahia, que se tornou um marco por sua proposta inovadora de combinar lazer, esportes e gastronomia em um único pacote. O resort em Itaparica operou até o início dos anos 2000, quando a rede decidiu investir em novas localizações.

Em 2002, o Club Med Trancoso foi inaugurado, trazendo o conceito premium all-inclusive para a Costa do Descobrimento. Localizado em uma área preservada, o resort rapidamente se consolidou como uma das melhores opções de hospedagem no Nordeste brasileiro. Além de Trancoso, a rede expandiu sua presença no Brasil com o Club Med Rio das Pedras (Rio de Janeiro, inaugurado em 1987) e o Club Med Lake Paradise (São Paulo, aberto em 2011), cada um oferecendo experiências distintas que valorizam a natureza e a cultura local.

Em 2020, o Club Med Trancoso passou por uma reforma de R$ 55 milhões, liderada pela arquiteta Patricia Anastassiadis, que modernizou as instalações e reforçou a integração com o estilo baiano, utilizando materiais como palha e madeira. Hoje, a rede mantém três resorts no Brasil, todos comprometidos com a excelência no atendimento, sustentabilidade e a criação de experiências memoráveis para hóspedes de todas as idades.

Em um coquetel intimista para alguns hóspedes, a francesa Bianca Caponi, Chefe do Village ( gerente do resort), o Club Med planeja inaugurar mais duas unidades no Brasil nos próximos anos. “ Fico feliz em anunciar que, em 2026, vamos inaugurar o Club Med Gramado e, em 2027, a unidade de Fortaleza será aberta ao público”.

Dia de príncipe

Perfilada na frente da recepção do resort, a equipe de recreação (G.O.s) e relações públicas aguarda a chegada do ônibus. Vestidos com roupas de princesas da Disney ou heróis e heroínas da Marvel ou DC Comics, cerca de 40 crianças são recebidas como astros no dia especial. Uma vez por ano, o Club Med promove o Goûter Planétaire, uma iniciativa social de acolhimento, onde o resort abre as portas para receber estudantes carentes da região. São filhos e filhas de indígenas da tribo Pataxó, de pescadores ou pequenos produtores rurais que, por um dia, podem usufruir da estrutura de lazer e gastronomia do local.



Ao longo do dia, as crianças puderam desfrutar da piscina, realizaram diversas atividades como jogo de futebol, pinturas faciais, minigolfe e plantação de uma árvore. Um delicioso lanche foi preparado especialmente para a ocasião, com todos os doces e iguarias apreciadas pela pequenada.

“É um momento em que todos se emocionam. É lindo ver essas crianças terem a oportunidade de desfrutar a estrutura do resort e passar um dia conosco. Cada uma traz uma história de vida. São meninos e meninas humildes, filhos de funcionários que já passaram por aqui e, nesse dia especial, são nossos convidados especiais”, Juliana Ribeiro, relações públicas. Na equipe dela, as mineiras Luiza Helena e Luiza Vieira formam o trio de anjos, que zelam pelo bem-estar de todos que passam pelo local paradisíaco.







Destination wedding

Profissional da beleza, Paulo Gomes possui um salão dentro do Spa do Club Med Carlos Altman/EM

Local preferido por noivos no Brasil, o CLub Med oferece toda a estrutura para a realização de casamentos. Normalmente, as cerimônias são realizadas ao ar livre, no alto das falésias com vista deslumbrante para o mar. E para preparar as noivas, madrinhas e convidadas para o grande dia, entra em campo o visagista Paulo Gomes. Com uma relação antiga com o Club Med, Paulo viu todas as transformações no clube de lazer. Entre idas e vindas, são mais de 20 anos dedicados à deixar os hóspedes, principalmente, as mulheres, mais bonitas. O salão dele funciona dentro do Spa Trancoso é um local também de relaxamento entre enxagues e massagens.

“Recebemos muitas noivas que escolhem o local para o enlace matrimonial. A estrutura do Club Med é perfeita para receber o casal e seus convidados. Aqui, ou na suíte, deixamos as noivas mais belas para o grande dia. Criamos uma relação de confiança e tento deixar as futuras esposas mais relaxadas diante do estresse comum do dia. Da maquiagem à escova de cabelos, as mulheres saem daqui radiantes”, comenta Paulo Gomes.



























Sustentabilidade

Sustentabilidade é um dos pilares do resort. O Club Med Trancoso tem a certificação Green Globe e adota práticas como redução de plásticos descartáveis, uso de energias renováveis (como o Koalla Pellet para aquecimento de água), gestão consciente de alimentos, priorização de fornecedores locais (90% dos produtos de alimentos e bebidas são de origem nacional) e ações para redução das emissões de CO2. Em 2023, a rede reduziu em 17% as emissões por diária em suas unidades no Brasil.







Sua próxima viagem

Fitinhas coloridas dão um charme na grade que fica atrás da Igreja de N. Senhora d’Auda Carlos Altman/EM

O Club Med Trancoso é mais do que um resort, é um destino que combina o melhor da Bahia com o padrão internacional de qualidade da rede francesa de resorts. Seja pela localização privilegiada, pelo sistema all-inclusive impecável, pelas atividades variadas ou pelo atendimento caloroso dos G.O.s, há motivos de sobra para escolher este refúgio para suas próximas férias. Viajar na baixa temporada amplia ainda mais a experiência, com preços acessíveis, clima ameno e um ambiente tranquilo. Com uma história de mais de 40 anos no Brasil, o Club Med continua sendo sinônimo de férias inesquecíveis, e Trancoso é o cenário perfeito para vivê-las.

Para mais informações ou reservas, acesse o site oficial do Club Med ou entre em contato pelo 0800 737 6787.

*O jornalista viajou a convite do Club Med Trancoso