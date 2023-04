Entre o mar e montanha, resort no Rio de Janeiro é refúgio de exclusividade

No coração da Costa Verde fluminense, o Club Med Rio das Pedras é cercado por natureza exuberante (foto: Ellen Cristie/EM)

Imagine ser recebido com um sorriso largo, uma mensagem de carinho, um coco gelado e vários docinhos pelo staff de um resort no coração da Costa Verde fluminense. O Club Med Rio das Pedras fica a 120 quilômetros da capital fluminense e é um daqueles lugares difíceis de esquecer.









Ao entrar no resort, a sensação é de total liberdade. A área se mistura à Mata Atlântica e fica em Mangaratiba, município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo Janyck Daudet, CEO do Club Med para América do Sul, a localização estratégica, entre o mar e a montanha, já é, por si só, um convite a dias de descanso e à prática de esportes variados em meio à natureza.





Com praia exclusiva e muito verde ao redor, o visitante se sente no paraíso nas águas tranquilas do mar de Mangaratiba (foto: Ellen Cristie/EM) “No resort, nossos hóspedes podem praticar, por exemplo, esportes aquáticos, como wakeboard, esqui aquático ou caiaque, além de esportes de areia, como futevôlei, vôlei de praia e beach tennis. Também tem opções para toda a família, como arco e flecha, tênis, basquete, futebol e tênis de mesa, trilhas (caminhada), e atividades físicas, como alongamento, ginástica funcional e abdominal. E tudo está contemplado no serviço all inclusive premium do Club Med”, explica o CEO.









O perfil de público, acrescenta Janyck Daudet, é “formado por famílias, casais ou grupo de amigos que queiram aproveitar dias de descanso ou de aventuras em um local próximo dos grandes centros, de fácil acesso, mas cercado por natureza exuberante”.













Exclusividade e muito verde

Divididos em três blocos de apartamentos, a La Réserve é uma área exclusiva com 30 suítes super luxo (foto: Ellen Cristie/EM)

Para quem deseja uma experiência mais sofisticada e privativa, o resort Rio das Pedras conta com o La Réserve, que são suítes e coberturas no espaço reservado Exclusive Collection, com toda a experiência do all inclusive do resort principal, e vantagens adicionais, como serviços personalizados e acomodações luxuosas.









O La Réserve oferece, por exemplo, recepção com acesso independente, personal concierge, reserva prioritária no restaurante de especialidades, piscina exclusiva de borda infinita e praia com serviço de bar, café da manhã servido no quarto, além de sessões de massagem no quarto e spa com diversos tratamentos (ambos com custo extra), entre outras vantagens.





O visitante poderá apreciar as belezas da Costa Verde, no litoral Sul do Rio Janeiro (foto: Ellen Cristie/EM)



Os quartos são um show à parte. Divididos em três blocos de apartamentos, essa área exclusiva tem 30 suítes super luxo e seis suítes penthouse (cobertura). Com decoração de alto luxo e acomodações sofisticadas, parte dos quartos fica de frente para o mar e para a Mata Atlântica. Com banheira de hidromassagem, os hóspedes também têm à disposição todo o conforto de um quarto enorme, sala-de-estar, com frigobar incluído e cafeteira, dois aparelhos de TV, ar-condicionado na sala, no quarto e no banheiro, entre outros.









Hospitalidade encantadora

Resort se mistura à mata atlântica e fica em Mangaratiba. Refúgio perfeito para descansar em contato com a natureza ao redor (foto: Ellen Cristie/EM)











Do mais simples ao mais alto cargo. A hospitalidade é um dos mais importantes cartões de visita do resort de Rio das Pedras. Simpáticos e sorridentes, os funcionários se dividem entre Gentis Organizadores (G.O.) e Gentis Empregados (G.E.). Os hóspedes são os Gentis Membros (G.M.).









Os Gentis Organizadores geralmente vêm de outros lugares do mundo e moram no resort. Os Gentis Empregados moram em Mangaratiba ou em cidades próximas. Dispostos a ajudar, eles sempre têm uma palavra amiga para os hóspedes.









Jérémie Gonzalez, chef de village e gerente-geral do Club Med, explica que o conceito do resort é “liberdade, felicidade, gentileza e generosidade”. O francês diz que o Club Med Rio das Pedras existe desde 1988 e que a área do Exclusive Collection foi lançada em 2016. “Mas os primeiros villages Club Med surgiram em 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, sempre com esse pensamento: lugares lindos, para que as pessoas possam desfrutar de boa comida, esporte, música, bebida e o convívio com outras pessoas.”









Todos os colaboradores falam duas, três línguas ou até mais idiomas. O resort oferece, inclusive, treinamentos internos e com a parceria de fornecedores em atendimento, gastronomia (sorvete artesanal), hotelaria, além de intercâmbios entre funcionários em toda a rede Club Med. Uma professora de inglês mora no resort e dá aulas para os grupos. “Em breve, teremos uma seleção para enviar 50 jovens brasileiros para os alpes - França, Itália e Suíça -, no próximo verão brasileiro”, acrescenta Jérémie.









A gastronomia é um dos pontos altos do Exclusive Collection. A começar pelo café da manhã - cappuccinos em três camadas, omeletes, crepes, panquecas, geléias, uma variedade de pães artesanais (fabricação própria), queijos e sucos naturais.









Sabor forte brasileiro

Cozinha internacional com sabores do Brasil. A gastronomia é destaque no resort de luxo (foto: Ellen Cristie/EM)

No Restaurante Jangada, na hora do almoço, o serviço é à la carte, com entrada, prato principal e sobremesa. Além do sabor, os pratos são assinados pelos chefs do resort. Visualmente atraentes, não perdem em nada para aqueles que aparecem nas disputas entre chefs dos programas de gastronomia na televisão.









Yago Garcia, de 28 anos, chef de partie do Restaurante Jangada, coordena a cozinha no almoço e no jantar, e destaca o forte do Club Med Rio das Pedras. “O sabor forte brasileiro é a marca dos nossos pratos. A influência francesa também conta: são porções ideias, sem desperdício, e para toda a família”, diz, ao lado do colega, Gustavo Xavier, demi chef de partie, que saiu de Manaus (AM) e agora vive no resort.





Yago conta que não pensava em atuar na gastronomia, mas desde pequeno já ajudava a mãe a fazer doces. Com a experiência de sete anos trabalhando como chef de executivo no Senac, e ainda tendo atuado em um restaurante em Trancoso (BA), em 2021 começou no resort de Rio das Pedras. “Atualmente, faço faculdade de nutrição para me ajudar na preparação dos pratos.”











Descanso em família





Monitores preparados acompanham os hóspedes no passeio caiaque na laguna de águas tranquilas do resort (foto: Ellen Cristie/EM) Pela segunda vez no village, a publicitária Taís Santeri, de 39 anos, e o marido, o advogado Marcel Santeri, de 46, moram em São Paulo e escolheram o resort para descansar por uma semana, na companhia dos dois filhos, Pedro e Marina. “A vantagem é ter tudo em um mesmo lugar. Além de ter um mini-clube para as crianças, com atividades de recreação, aqui tem a vantagem de podermos ir à praia, praticamente particular”, diz Taís.









Sempre que tem oportunidade, o casal adora aproveitar o resort, jogando tênis, descansando ou nadando com os filhos. Nos dias em que estiveram em Mangaratiba, os dois fizeram aulas de tênis em um grupo animado. “Eu jogo há 3 anos e a Taís começou há um ano. A gente sempre joga aqui”, disse Marcel.





O professor de tênis, o argentino Ivan Preibisch, de 22 anos, é um exemplo da multiculturalidade que marca a história do Club Med. No grupo de alunos, estavam o casal de brasileiros, uma francesa e um uruguaio.





Encontro internacional na quadra de tênis: uma francesa, o professor Ivan Preibisch, o casal Taís e Marcel, e um uruguaio (foto: Ellen Cristie/EM)



Ivan é de Buenos Aires e decidiu viver no Brasil depois de um passeio ao resort nas férias. Chegou a Mangaratiba há um ano e, desde então, mora nas dependências do espaço. “Gosto muito da filosofia e da forma de trabalhar do Club Med. Fiz muitos amigos aqui”, conta. O tenista fala espanhol, inglês, português e agora está aprendendo francês.









Na Argentina, ele atuava como analista de sistemas e disse que estava cansado de ficar sentado em uma cadeia, de frente para o computador. Entre os diferenciais do resort, ele diz que faz “muitos contatos com pessoas diferentes, de outros países, o que possibilita outras possibilidades. Como moro aqui dentro, acabo guardando dinheiro. Além disso, o lugar é lindo, a comida é boa e conheço muita gente”.









Serviço





Club Med Rio das Pedras

Rodovia BR-101, Km 445.5 s/n





Conceição de Jacareí, Mangaratiba (RJ)





(21) 3512-8626