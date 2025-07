Viagens em busca de descanso, natureza ou gastronomia são comuns, mas há quem procure algo além. Nos últimos anos, cresceu o interesse por experiências incomuns no turismo, incluindo visitas a locais envoltos em mistério, lendas urbanas e até supostos fenômenos paranormais. Esse movimento tem nome: turismo sobrenatural, e no Brasil não faltam histórias assustadoras para alimentar o imaginário coletivo.

Casarões antigos, trilhas com fama de assombradas e hotéis abandonados transformaram-se em pontos turísticos curiosos, que misturam medo, história e cultura popular.

Castelinho da Rua Apa

Alguns dos principais destinos de turismo sobrenatural no Brasil estão ligados a construções antigas e repletas de histórias inquietantes. Em São Paulo, o Castelinho da Rua Apa, construído nos anos 1930, carrega uma trágica história envolvendo a morte de três membros de uma mesma família, o que deu origem a relatos de atividades paranormais e o transformou em local de curiosidade urbana.

Seja por fascínio, coragem ou pura curiosidade, os roteiros de turismo sobrenatural no Brasil mostram como o medo também pode ser um convite à descoberta

Trilhas e locais naturais com histórias misteriosas

A natureza também abriga destinos famosos entre os amantes do turismo sobrenatural no Brasil. A Serra do Cipó (MG), conhecida por suas paisagens exuberantes, guarda relatos de caminhantes que teriam visto luzes misteriosas ou escutado ruídos inexplicáveis durante trilhas noturnas.

Na Floresta Amazônica, não são raras as histórias de entidades míticas da cultura indígena e ribeirinha, como o Curupira ou a Mãe d’água. Algumas comunidades locais oferecem passeios guiados que mesclam natureza e lendas, como forma de valorizar a tradição oral e criar roteiros diferenciados.

Outro local envolto em mistério é a Cachoeira do Formiga, em Goiás. Apesar da beleza, há quem evite banhar-se ali após o anoitecer, alegando histórias de “encantamento”, quando pessoas são supostamente levadas por forças desconhecidas da mata.

Como o turismo de mistério cresce no Brasil

O turismo sobrenatural no Brasil faz parte de um movimento global de valorização do turismo de nicho, que aposta em experiências diferentes daquelas encontradas em destinos convencionais.

A cidade de São Paulo, por exemplo, promove passeios culturais por cemitérios, edifícios abandonados e ruas marcadas por crimes históricos. Já em Minas Gerais, algumas cidades aproveitam o imaginário em torno de locais antigos para promover festivais e eventos culturais.

Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, o turismo alternativo, que inclui experiências sobrenaturais, esotéricas ou místicas, cresceu nos últimos anos, impulsionado especialmente por jovens adultos em busca de vivências únicas. O impacto é positivo também para a economia local, já que atrai um público curioso, disposto a explorar o destino por outro olhar.