Poucos atores conseguem atravessar décadas mantendo uma presença marcante como Bruce Willis. Sua filmografia é repleta de cenas que ficaram na memória coletiva, pelos roteiros envolventes e também pelos cenários emblemáticos que ajudaram a dar vida aos personagens. Para quem ama cinema e também viajar, visitar esses locais é uma forma singular de homenagear o legado do ator.

Selecionamos cinco destinos que marcaram a carreira de Bruce Willis e que podem ser incluídos em roteiros de viagem cinematográficos. Do coração de Los Angeles às paisagens misteriosas da Pensilvânia, cada parada traz uma dose de nostalgia e a sensação de estar dentro de um filme.

Leia mais:

Nakatomi Plaza - Los Angeles, Califórnia

Talvez o endereço mais icônico da carreira de Bruce Willis seja o Nakatomi Plaza, prédio onde se passa boa parte da ação de “Duro de matar” (1988). Na vida real, trata-se do Fox Plaza, um arranha-céu localizado no bairro de Century City. Visitar o local é uma imersão imediata no clima tenso do filme. Embora o acesso seja restrito à parte interna, os fãs costumam tirar fotos na entrada e ao redor do edifício, que continua imponente.

Nakatomi Plaza reprodução / facebook Nakatomi Plaza Reprodução/Variety / Facebook Voltar Próximo

Filadélfia - Pensilvânia

Foi nas ruas e casas antigas da Filadélfia que Bruce Willis protagonizou “O sexto Sentido" (1999). O clima sóbrio da cidade contribuiu para a atmosfera de suspense do longa. Vários locais podem ser visitados, como o Washington Square, o parque onde ocorrem conversas cruciais entre os personagens, e a Pine Street, com seus sobrados de tijolos aparentes. A cidade também oferece walking tours temáticos para cinéfilos.

Washington Square pawel.gaul de Getty Images Signature Washington Square Pio3/ Reprodução Voltar Próximo

Nova York - locações de "Hudson hawk" e "O chacal"

Diversos filmes de Bruce Willis têm Nova York como pano de fundo. Em “Hudson hawk, o falcão está à solta” (1991), cenas foram gravadas em pontos clássicos como a Ponte do Brooklyn e a Estátua da Liberdade. Já em “O chacal" (1997), a cidade aparece em ritmo acelerado, com tomadas em estações de metrô e avenidas famosas. Uma caminhada por Manhattan é suficiente para identificar cenários urbanos que evocam o clima dos filmes estrelados pelo ator.

Washington Square Reprodução

Baltimore - "Corpo fechado" e o universo de Shyamalan

Assim como em “O sexto sentido", Bruce Willis colaborou com M. Night Shyamalan em “Corpo fechado” (2000), filmado em grande parte em Baltimore. A cidade serviu de pano de fundo para a narrativa sombria e introspectiva do filme, com cenas no estádio de futebol Franklin Field e em escolas locais. Baltimore, muitas vezes esquecida pelos turistas, tem charme histórico e uma atmosfera melancólica que combina perfeitamente com o tom do longa.

Washington Square Reprodução

Paris - "Assassinato em Primeiro Grau"

Fora do eixo americano, Paris é destaque em “Assassinato em primeiro grau” (The Jackal) (1997), que inclui sequências de ação em cenários europeus. A capital francesa aparece em cenas noturnas com a Torre Eiffel ao fundo e ruas estreitas que ampliam o clima de perseguição. Para os viajantes que querem ver Bruce Willis em um contexto diferente, essa é uma parada obrigatória. Além disso, a cidade oferece tours cinematográficos guiados por locadoras locais.