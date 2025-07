O que torna tão atraentes as 3 cidades da Austrália incluídas entre as melhores do mundo para se viver

As listas das cidades mais habitáveis e felizes do mundo costumam ser dominadas por países europeus, mas talvez seja hora de olhar para a Austrália.

Neste ano, três cidades australianas ficaram entre as dez melhores do índice de Cidades Mais Habitáveis da Economist Intelligence Unit, com Adelaide se juntando a Melbourne e Sydney pela primeira vez.

Isso não surpreende os australianos, que há tempos desfrutam de uma alta qualidade de vida.

Eles apontam a combinação das vantagens das grandes cidades (galerias, shows, esportes , gastronomia diversa) com a beleza natural icônica da Austrália como a fórmula do sucesso.

"A Austrália tem um respeito profundo pela natureza. As pausas para o almoço podem incluir um mergulho, durante a semana dá para ir a um cinema ao ar livre, e os fins de semana são para aproveitar feiras de produtores cheias de alimentos tão bons que quase não precisam de cozimento", diz Andrea Seifert, diretora sênior de comunicações da Eight Communications, que cresceu na Europa e na Ásia e se mudou recentemente para Sydney.

"Esse tipo de acesso à natureza e à cultura é raro!", afirma.

Isso também se reflete numa cultura em que os moradores trabalham para viver — em vez de viverem para trabalhar.

Getty Images Sydney é a segunda cidade australiana mais bem avaliada no índice de Cidades Mais Habitáveis da Economist Intelligence Unit

"O estilo de vida aqui é simplesmente mais leve. Não necessariamente mais barato, mas há uma mentalidade diferente", afirma Cheryl Monkhouse, que vive agora em Adelaide e trabalha na SeaLink Marine & Tourism, depois de passar a maior parte da vida nos Estados Unidos.

"As pessoas tiram férias, e o tempo livre não só é esperado, como é respeitado. Quatro semanas de férias por ano são a norma, não a exceção", conta.

Outro destaque é o sistema nacional de saúde, especialmente em comparação com os EUA, onde os empregadores não são obrigados a oferecer plano de saúde para os funcionários e suas famílias. Quando não recebem o benefício pelo trabalho, muitos acabam não contratando seguro por conta própria — e o país não tem um sistema público de saúde gratuito.

"Na Austrália, há uma sensação de segurança em saber que você e sua família estão cobertos, independentemente da sua situação de emprego", afirma.

Para entender o que torna essas cidades australianas tão habitáveis, conversei com moradores sobre os fatores que mais impactam sua qualidade de vida no dia a dia.

Melbourne: Multicultural, cheia de cafeína e apaixonada por esportes

Melbourne, a cidade australiana mais bem colocada no ranking e a quarta no mundo, recebeu pontuações perfeitas em educação e atendimento médico, superando Sydney e Adelaide com sua alta nota em cultura e meio ambiente.

Os moradores apontam sua diversidade cultural como um grande atrativo.

"As pessoas, a comida, o estilo de vida… Melbourne é muito multicultural", diz Dani Feludu, filha de pais europeus e nascida em Melbourne.

"Meu marido é nigeriano. Minha melhor amiga é indiana. Moro nos arredores, não no centro, e posso caminhar 10 minutos de casa até restaurantes que servem comida mexicana, tailandesa, filipina, coreana e turca. E a lista continua!", conta.

Getty Images

Sydney: vantagens de uma cidade com estilo de vida à beira-mar

A cidade mais populosa da Austrália ficou em sexto lugar no índice, com pontuações perfeitas em educação e saúde, além de classificações excelentes em infraestrutura, cultura e meio ambiente.

Os moradores mencionam constantemente que Sydney combina o dinamismo de uma grande metrópole global com um estilo de vida conectado à natureza.

"O que mais gosto é do equilíbrio. Você aproveita todas as vantagens de uma cidade grande — boa gastronomia, arte, cultura e oportunidades de trabalho — mas com fácil acesso à natureza", explica Liam Duffy, morador de Sydney.

"Posso estar em um café animado num momento e, em uma hora, estar na praia ou fazendo trilha em um parque nacional. O estilo de vida aqui é muito saudável e com raízes profundas", completa.

O bairro de Bondi, em especial, é conhecido por sua forte cultura de bem-estar, o que contribui para a invejável qualidade de vida em Sydney.

"Costumo estar na praia às 5h da manhã para correr ou treinar com amigos, seguido de um mergulho rápido no mar, uma sessão de sauna e banho de gelo, e um café — tudo antes das 7h", conta Alice Moore, diretora da agência de comunicação Élysée Collective.

Os visitantes podem vivenciar esse estilo de vida fazendo a caminhada famosa de Bondi até Bronte, uma trilha costeira de 2,5 km que passa por algumas das melhores praias da cidade e tem vários cafés e bares descolados pelo caminho.

Getty Images Com vistas impressionantes para o mar e uma paisagem deslumbrante, a caminhada costeira de Bondi a Bronte é uma das trilhas urbanas mais emblemáticas de Sydney

Além dos 1.500 quilômetros de trilhas para caminhada e ciclismo disponíveis na cidade, a infraestrutura bem planejada e de fácil acesso de Sydney também a torna mais habitável.

"O transporte público é bom, o sistema de saúde é confiável e a cidade, em geral, é segura e limpa", diz Duffy.

Assim como Melbourne, Sydney conta com uma oferta gastronômica diversa que inclui alta gastronomia a preços acessíveis, com opções de culinária japonesa, coreana, libanesa, grega e turca.

O novo Mercado de Peixes de Sydney será inaugurado este ano com os melhores frutos-do-mar da Austrália e deve atrair cerca de seis milhões de visitantes por ano (mais do que o dobro do número atual).

"Vai ser possível saborear camarões, ostras e lagostas fresquinhas bem ali, onde os barcos de pesca chegam todos os dias", adianta Amanda Bolger, diretora-geral da Luxury Escapes.

Para aproveitar melhor a cidade, ela recomenda pegar uma balsa do Circular Quay até Manly.

"Você terá uma perspectiva diferente de Sydney vista da água e, na prática, vai curtir um cruzeiro econômico pelo porto de Sydney", comenta, incentivando também um passeio por Manly antes de embarcar na balsa de volta.

"Não se esqueça de garantir um lugar no deque externo para tirar aquela foto digna de Instagram com a Ponte da Baía e a Ópera de Sydney ao fundo."

Adelaide: a vencedora discreta

Adelaide, que subiu duas posições no ranking desde 2024 até entrar pela primeira vez entre as 10 melhores, viu seu avanço principalmente pelo forte crescimento em cultura e meio ambiente.

Como capital e cidade mais populosa do Sul da Austrália, Adelaide recebe altas avaliações dos moradores por ser uma "grande cidade rural", com uma excelente combinação de acesso à natureza e infraestrutura completa que facilita e torna a vida mais agradável.

Os locais a descrevem como um lugar onde a simplicidade, a natureza e preços mais baixos do que no restante do país se unem.

"Viver em Adelaide é uma vida mais simples", afirma Monkhouse.

"É conectada e confortável, sem ser sufocante. O transporte público é confiável e meus filhos o usam todos os dias para ir à escola, à praia ou encontrar amigos", acrescenta.

Ela compara com a vida nos EUA, onde o transporte público costuma ser inacessível ou pouco confiável fora das grandes áreas metropolitanas, e raramente é algo que as crianças usariam sozinhas.

Getty Images Adelaide é conhecida pelo seu estilo de vida tranquilo e por seus amplos espaços verdes

Embora a população se aproxime de um milhão e meio de habitantes, os moradores garantem que Adelaide continua fácil de percorrer.

"Ainda é possível chegar a quase qualquer lugar em 30 a 45 minutos", diz Erin Carey, diretora da agência de relações públicas Roam Generation.

"Moro em Adelaide Hills e consigo chegar ao centro da cidade em apenas 25 minutos. É fácil viver aqui com as colinas, a praia e as regiões vinícolas!", conta.

Em Adelaide Hills, ela está cercada pela natureza, com cangurus e coalas que visitam sua propriedade com frequência, enquanto a praia fica a apenas 30 minutos e as vinícolas de classe mundial estão ainda mais próximas.

"Meu domingo ideal inclui um passeio pelo campo, seja ao sul, em McLaren Vale, ou ao norte, em Barossa [regiões vinícolas], para descobrir uma nova vinícola e saborear um vinho branco fresco ao sol enquanto as crianças se divertem na grama", relata, acrescentando que sempre leva quem a visita pela primeira vez à vinícola Chalk Hill, com vinhedos datados de 1839 e as melhores vistas da região.

O outono é uma das épocas favoritas do ano aqui, especialmente em Stirling, uma vila nas colinas, quando as folhas começam a mudar de cor.

Em outras regiões, Carey recomenda os subúrbios costeiros de Aldinga e Moana, pelo ambiente tranquilo.

"Em poucos dias, você pode experimentar três facetas incrivelmente diversas de Adelaide: o clima de vila inglesa e a beleza exuberante das colinas, os ondulantes vinhedos de McLaren Vale e os escarpados penhascos cor de ocre das praias do sul", comenta.