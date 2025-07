'Visite Belo Horizonte' é o novo portal de Beagá lançado nesta quinta-feira

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Divertida, abusada, frenética, agitada, diversa, barulhenta, moderninha, colorida, grafitada, futurista, santa, não-santa, recatada, sonhadora, politizada, confusa, iluminada, musical, meiga, lunática, amorosa, roqueira, funkeira, radical, frenética, musical, sertaneja, saudosista, boêmia, conservadora, arborizada, premiada e, ufa, bela. Este é um resumo do que os turistas vão descobrir ao visitar Belo Horizonte.

E para conhecer de fato o que a Beagá pode oferecer aos visitantes e moradores, a Casa do Turismo lança o portal "Visite Belo Horizonte" nesta quinta-feira (24/7), uma plataforma projetada para ser um ecossistema completo para o turista de negócios, com informações sobre o turismo de eventos na capital; a estratégia é de fortalecer a cidade como um polo de eventos e atrair novos investimentos;





Portal terá robusto banco de dados para organizadores e produtores, além de roteiros de pontos turísticos e programações diárias para o turista que chega à capital mineira.

Plataforma digital

Portal Visite Belo Horizonte será lançado nesta quinta-feira Casa do Turismo/Divulgação





Em um movimento estratégico para fortalecer sua posição no cenário nacional e internacional, o setor de turismo mineiro celebra o lançamento do portal Visite Belo Horizonte . A nova plataforma digital, uma iniciativa da recém-remodelada Casa do Turismo, será apresentada oficialmente ao mercado em um coquetel exclusivo para convidados, nesta quinta-feira, 24 de Julho, no José Café Bar, localizado no Ouro Minas Hotel Belo Horizonte, Dolce by Wyndham.





O lançamento ocorre em um momento de otimismo para o setor de eventos no Brasil, impulsionado pelo expressivo número de 234 eventos internacionais realizados, segundo dados da International Congress and Convention Association (ICCA). De acordo com estimativa da Casa do Turismo, Belo Horizonte representa quase 5% desse montante, mostrando que a cidade tem se consolidado como um destino relevante e com um forte potencial de crescimento.

A força da região é reforçada por dados da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que mostram que Minas Gerais foi o segundo estado que mais recebeu viajantes corporativos em 2024, ficando atrás apenas de São Paulo com 13,22% do total. Além disso, BH é a capital com o maior número de municípios da federação e possui diversos destinos turísticos, que têm atraído visitantes. O portal estará 100% pronto e no ar até o dia 20 de agosto de 2025 e contará com a página no Instagram @visitebelohorizonteoficial.







A presidente da Casa do Turismo, Erica Drumond, destaca ainda que o Aeroporto de Confins detém o maior número de voos para cidades secundárias e é o segundo maior em volume de rotas no país. BHAirport, o que demonstra o grande potencial de turismo e a necessidade de fomento de eventos para a capital e importante hub nacional.





Lançamento do site visitebelohorizonte.com

Com foco no Turismo de Negócios, site vai oferecer agenda da programação da capital mineira Casa do Turismo





O evento de lançamento do site visitebelohorizonte.com reunirá as principais lideranças do setor, incluindo empresários, representantes de entidades parceiras, associados e a imprensa mineira.





O portal nasce como a principal vitrine da cidade para o segmento. A plataforma foi projetada para ser um ecossistema completo, centralizando todas as informações necessárias tanto para o turista de negócios quanto para o organizador de eventos, posicionando Belo Horizonte como uma anfitriã de excelência, preparada e profissional.





A iniciativa é uma proposta decisiva para o fomento do turismo. "Belo Horizonte tem um potencial imenso para receber eventos cada vez maiores, incluindo congressos e feiras de nível nacional e internacional, e para atrair investimentos no setor é necessário um pontapé. É muito bom ver que a cidade está aberta a inovações e oportunidades como esta, que fortalecem toda a nossa cadeia produtiva e nos colocam em um novo patamar de competitividade", elenca Erica.





A capital mineira vem se consolidando como um dos principais destinos para o turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) no Brasil, graças à sua infraestrutura qualificada, localização estratégica, excelente conectividade aérea e uma ampla rede hoteleira. Além disso, a gastronomia premiada e a reconhecida hospitalidade da cidade são diferenciais importantes. A atuação integrada entre o setor público, a iniciativa privada e entidades como a Casa do Turismo tem impulsionado ações estratégicas de promoção, captação e suporte a eventos, reforçando o posicionamento de Belo Horizonte como a "Capital dos grandes eventos".





Ao navegar pelo Visite Belo Horizonte, os usuários encontram uma estrutura robusta e intuitiva. Em sua usabilidade, os organizadores de eventos vão encontrar um guia completo de fornecedores, com espaços, equipamentos e prestadores de serviço. O turista encontrará informações gerais sobre hospedagem, gastronomia e atrativos turísticos. A plataforma terá ainda uma área exclusiva para associados e um blog colaborativo, que trará conteúdos atualizados sobre o que acontece na cidade.





A criação do portal marca também um novo capítulo para a entidade que o idealizou. A Casa do Turismo, nome institucional que sucede o antigo Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, adota uma abordagem mais ampla e integradora. A marca "Visite Belo Horizonte" passa a ser o carro-chefe na promoção da cidade, um convite direto e acolhedor para que o mundo descubra a infraestrutura de eventos que a capital oferece.





Ainda segundo Erica Drumond, a lógica que impulsiona a economia local e o papel central da nova ferramenta precisa ser pensada de forma eficiente e descentralizada. "O turismo de Belo Horizonte é sustentado pelos eventos. Um calendário robusto, com congressos e feiras de relevância muito bem distribuídos pela capital, é o que movimentará nossos hotéis, restaurantes e serviços durante todo o ano de forma equilibrada. O portal é a nossa principal ferramenta para garantir esse fluxo contínuo e para que o visitante estenda sua permanência, aproveitando nossa cultura e gastronomia”.

Praça da Bandeira, na Região Centro-Sul Leandro Couri/EM/D.A Press Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul Leandro Couri/EM/D.A Press Santa Casa, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul Leandro Couri/EM/D.A Press Prédio do Jornal Estado de Minas, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul Leandro Couri/EM/D.A Press Arena MRV, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte Leandro Couri/EM/D.A Press Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste Leandro Couri/EM/D.A Press Bairro Sion e Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul Leandro Couri/EM/D.A Press Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul Leandro Couri/EM/D.A Press Vista do Cristo Redentor, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro, e do Bairro Buritis, na Região Oeste Leandro Couri/EM/D.A Press Vista do Cristo Redentor, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro, Leandro Couri/EM/D.A Press Vista do estádio Mineirinho e da Lagoa da Pampulha, na Região da Pampulha Leandro Couri/EM/D.A Press Vista do Campus da UFMG, na Região da Pampulha Leandro Couri/EM/D.A Press Vista da Cidade Administrativa, no Bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova Leandro Couri/EM/D.A Press Vista da obra da Catedral Cristo Rei, na Região de Venda Nova Leandro Couri/EM/D.A Press Voltar Próximo





Belo Horizonte terá a imagem fortalecida nacionalmente





Infraestrutura e Conectividade

A cidade dispõe ainda de uma infraestrutura robusta de espaços para eventos, com centros de convenções, pavilhões para feiras, auditórios multifuncionais e hotéis com estrutura completa para reuniões e congressos. São opções versáteis, bem localizadas e prontas para receber desde pequenos encontros até grandes eventos nacionais e internacionais.





Outro diferencial é sua conectividade aérea. Belo Horizonte está ligada por voos diretos às principais capitais e cidades do Brasil, além de destinos internacionais estratégicos, graças ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (BH Airport), que opera com eficiência, conforto e modernidade. Essa malha facilita o deslocamento de expositores, participantes e palestrantes de todas as regiões do mundo. O Aeroporto de Confins detém o maior número de voos para cidades secundárias e é o segundo maior em volume de rotas no país. BHAirport.







Competitividade e Experiência

Além da estrutura física e da logística favorável, Belo Horizonte se destaca pela competitividade de preços. Comparada a outras grandes capitais, oferece um custo-benefício superior na contratação de serviços como hospedagem, alimentação, transporte e produção — um fator decisivo para promotores e empresas.





Tudo isso é potencializado pelas riquezas culturais e experiências autênticas que a cidade oferece.

A capital mineira oferece atrações como o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, o quase centenário Mercado Central, famoso por sua gastronomia, e o Circuito Liberdade, com dezenas de equipamentos culturais e educacionais. A cidade conta ainda com dois dos mais importantes palcos do futebol nacional, o Mineirão e a Arena MRV, além da vislumbrante vista do horizonte a partir de mirantes e da Serra do Curral. Há também parques, bares, restaurantes, teatros e, em breve, a Catedral Cristo Rei, que promete colocar a capital na rota dos principais destinos religiosos do país.

A capital brasileira que encanta pelos seus sabores e qualidade de vida





Uma cena artística pulsante, gastronomia premiada, hospitalidade única e um clima acolhedor completam a experiência dos visitantes, tornando os eventos realizados em BH memoráveis e diferenciados. Com tradição, planejamento e inovação, a cidade se afirma como um dos destinos mais promissores do país para o setor de eventos e negócios.





Com o portal no ar, as próximas ações da Casa do Turismo já estão definidas e são ambiciosas. A entidade focará no fortalecimento da imagem de Belo Horizonte como um destino de eventos de ponta e na prospecção ativa de um calendário ainda mais vigoroso de congressos e feiras. ‘A meta é clara: fazer de Belo Horizonte a escolha natural para a realização de grandes eventos, consolidando de vez sua vocação para os negócios e o turismo”, conclui a presidente da entidade.

